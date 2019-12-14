DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri 'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Sabah saatlerinde Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapanlar, balık ağlarına takılı bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan cesedin 2 Aralık'ta kontrolden çıkıp nehre düşen kamyonette kaybolan Bedrettin Oruç'a ait olduğu belirlendi. Oruç'un cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Erkan BAY/ KEBAN (Elazığ),-

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Haldeki yangının zararı 1 milyon lira

TARSUS HALİ'NDE YANGIN 4 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ - 2

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki halde çıkan yangında, 4 iş yeri kül oldu. Zararın yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi.

Gece bekçileri, sabaha karşı 500 işyerinin bulunduğu sebze-meyve halinden alevler yükseldiğini görüp, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken iş yeri sahipleri de ürünleri kurtarmaya çalıştı.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında, 4 işyeri tamamen yandı. 5 ton patlıcan, 4 bin boş kasa ile 4 işyerinin kül olduğu yangında, yaklaşık zararın 1 milyon lira olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),-

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Edirne'de FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 4 organizatör tutuklandı

EDİRNE'de FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini Yunanistan'a kaçıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şebeke dikkat çekmemesi amacıyla FETÖ'cüleri düzensiz göçmenlerin arasına sokarak Yunanistan'a kaçırdığı öğrenildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile göçmenleri Yunanistan'a kaçırdığı kişiler hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan teknik takip sonucu, şebekenin İstanbul'dan Edirne'ye uzanan bağlantısını tespit etti. Takibe alınan şebeke üyeleri için geçtiğimiz günlerde, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Edirne'de şebeke üyelerinin kaldıkları evlere şafak vakti, eş zamanlı operasyon yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda Ali A., Tuncay A., Ufuk B., Emre B., Caner, Ş., ile Necmettin Ö.'yü gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler elleri kelepçeli şekilde Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolün ardından sorguları için Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ali A., Tuncay A., Ufuk B., Emre B., 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklanırken Caner Ş., ile Necmettin Ö., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YUNANİSTAN'A VİP KAÇIŞ TARİFESİ, 10 BİN EURO

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile Mücadele ekipleri son zamanlarda FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı operasyonlarla dikkat çekerken 1 ay içinde 30'dan fazla organizatör yakaladı.Ekipleri insan taciri şebekelerine göz açtırmazken organizatör şebekelerin yasa dışı kaçışlarda uyguladığı fiyat tarifesi ortaya çıktı. İnsan tacirlerinin kaçakları yasadışı yollardan Yunanistan'a 2 bin ila 10 bin Euro arasında kaçırıldığı öğrenildi. Şebeke üyelerinin iddiaya göre göçmenlerin arasına aldıkları FETÖ/PDY üyelerine farklı tarife uygularken, Yunanistan'a 10 bin Euro karşılığında garantili VİP geçiş hizmeti sağladıkları belirtildi. VİP geçişlerde sürat teknesi, sahte kimlik ve pasaport ile Yunanistan'a şebeke üyelerinin karşılaması ve Almanya'ya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine kadar eşlik edilerek seyahatleri ekstra tarife uygulamasıyla sağlanıyor. Aileleriyle birlikte kaçacak olan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin kesenin ağzını açarak Yunanistan'a kaçışlarında genelde VİP tarifesi ile kaçmak istedikleri ifade ediliyor.

Görüntü dökümü:

Şüphelilerin gelişi

Hastaneye girişleri

Beklemelerinden detay

İlerlemeleri

Araçlara binmeleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Odun hırsızlığına tanık olan orman işçisinin başına gelmeyen kalmadı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, odun hırsızlığını görüp, ifade veren orman işçisi Ali Doğu 'nun (44) kamyonu önce kundaklanıp, ardından kurşunlandı. Eşinin cep telefonu numarası sosyal medyada paylaşılan Doğu, başka bir orman bölgesinde çalışmak zorunda kaldı. Ali Doğu, can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Odun hırsızlığı, 8 Ekim günü Ovacuma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Çoğuldere mevkisinde meydana geldi. Orman yolu kenarında istiflenmiş odunların çalınması üzerine köyün girişindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, Orman işçisi Ali Doğu'nun otomobili ve plakasız bir traktör tespit edildi. Bunun üzerine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma, Doğu'nun ifadesine başvurdu. Orman işçisi Doğu, ifadesinde komşu köyde yaşayan İ.Ö.'nün, 1 ton odunu 500 lira karşılığında M.Ö., M.D. ve N.E.'den satın aldığını ileri sürdü. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak olaydan bir süre sonra Ali Doğu'nun kamyonu önce kundaklandı ardından kurşunlandı. Orman İşletme Şefliği'ne ait hizmet binası yakıldı. Adı açıklanmayan orman muhafaza memurunun evinin camları kırıldı. Muhafaza memurunun görev yeri değiştirilirken, Ali Doğu başka bir bölgeye verildi. Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Ali Doğu, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, orman işçisi Doğu can güvenliğinin olmadığını söyledi. Ali Doğu, "Ormandan gelirken traktörü çekip, odunları yüklemeye başlamışlar. Ben de yol istedim. Bana '10-15 dakika bekle' dediler. Bekleyemeyeceğimi söyleyince yolu açtılar. Ertesi sabah Orman İşletme Şefliği'nden beni çağırdılar. 'Odunu sen çaldın' dediler. Güvenlik kamerası görüntüsünde otomobilim geçtikten 5 dakika sonra traktörün geçtiği görülüyor. Ben traktörü gördüğümü söyledim. İsimleri vermedim. Karakola gidip, gördüklerimi anlattım. 10 gün sonra cep telefonumdan tehdit edip, ifademi geri almamı istediler. Almayacağımı söyledim. Bir hafta sonra kamyonumu kundakladılar. Kamyonumu yaptırdım. 15 gün sonra ise karakola 30 metre mesafede kamyonumu kurşunladılar. Daha sonra Orman İşletmesi'ne ait bina yakıldı. Orman muhafaza memurunun evi taşlandı" dedi.

Tehditlerin devam ettiğini ifade eden Ali Doğu, "Devamlı tehdit ediyorlar. 'Daha seninle işimiz bitmedi' diyorlar. Şu an ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Can güvenliğim yok. Eşimin cep telefonu numarasını sosyal medyadan paylaşmışlar, tanımadığımız şahıslar arıyor. Savcılığa da bildirdim bunları. Adalet istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ovacuma'dan detay

-Yol kenarında istiflenen odunlar

Kamyonun kundaklanmış resimleri

-Kamyondaki kurşun delikleri

-Yanıp kül olmuş olan hizmet binası

-Evin hasar oluşan penceresi

-Ali Doğu'nun açıklaması

Süre: (05.15) Boyutu: (588 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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HDP önündeki oturma eyleminde 103'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 103'üncü günde de sürdürüyor. 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, "Son durağımız burasıdır, son umudumuz burasıdır. Biz buraya geldik. Burası ya bana bayram yeri olur, ya da mezar olacak" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP önünde oturan 58 aile, eylemini 103'üncü günde de sürdürdü.

'O ZAMAN FETÖ'CÜLER ÇOKTU, KİMSE BİZE YARDIM ETMEDİ'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirten Sevdet Demir (55), 13 Eylül günü oturma eylemine başladı. Demir, "Kaybolduğunda 8 gün boyunca telefonu kapalıydı. 9'uncu gün telefonu açtı. Aradık cevap vermedi. 2 saat üzerinden geçmeden başka biri aradı. Oğlumun HDP'de olduğunu söyledi. 2 arkadaşıyla beraber Lice'ye gideceklerini söyledi. Bir arkadaşı Seyrantepe mevkiine kadar gitmiş. 'Annem hasta, bana çok üzülür' deyip vazgeçmiş. Biz 3 araba oğlumun peşinden gittik. Yetişemedik. HDP il binasının olduğu sokaklarda gezdik. Sorduğumuz kişiler onun buralarda su aldığını, döner aldığını, telefonunu sattığını söylediler. Babası onun peşinden bulundukları yere kadar gitti. Oğlumu vermeyeceklerini söylemişler. Babası 'Oğlumu verin beni alın o hasta' demiş. Onlar da, 'Sen değil, oğlun lazım bize' demiş. Babası da, 'Bize gösterin o zaman' demiş. 'O sizi görse vazgeçer, sizi kabul eder' demiş. Göstermemişler. Biz o zaman emniyete gittik. O zaman FETÖ'cüler çoktu, kimse bize yardım etmedi. Çözüm süreciydi o zaman. 4 yıl 4 ay bitti. Hiç haber alamadık. Tahminimizce Suriye'dedir. Suriye'ye, Irak'a, Şengal'e gittik bulamadık. Babası orada fotoğrafını da dağıttı. Hiçbir haber çıkmadı" diye konuştu.

'SON DURAĞIMIZ BURASI'

Oğlu gelene kadar bir yere gitmeyeceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Son durağımız burasıdır, son umudumuz burasıdır. Biz buraya geldik. Burası ya bana bayram yeri olur ya da mezar olacak. Oğlum beni görüyorsan gel. Biz 103 gündür buradayız. Sen gelene kadar ben gitmiyorum. Bütün ömrümü burada harcasam da ben buradan gitmeyeceğim. Huzurumuz yoktur. Sen gittiğinden beri huzurla yemek yiyemedik. Bayramımız yoktur, düğünümüz yoktur. Sen bizim evin neşesiydin, sen evin gülüydün. Gel oğlum. Seni çok çok özledik. Artık gözyaşı kalmadı gözümde. Gözümüz kör oldu ağlamaktan. Ben babandan gizli ağlıyorum, baban benden gizli ağlıyor. Gel bu hasret bitsin oğlum. Bizim hatırımız yoksa bile yeğeninin hatırı için gel. Sen onu çok seviyordun. O bana hep telefon açıyor. Amcam ne zaman gelecek diyor. Bak arkadaşın geldi. Hiç cezası yoktur. Hiç sorun yoktur. Doğruca evine götürdüler. Kurban kesti annesi. Annesi benim yanıma oturmuştu. Bak şimdi başka anne benim yanımda. O mutlu oldu. Darısı bizim başımıza oğlum. Gel biz de mutlu olalım."

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Sevdet Demir'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 660 MB

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Aşık olduğu kadını öldürüp, evleneceği kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

BAYBURT'ta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir 'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı ise ağır yaralayan Recai Çetin (34) tutuklandı.

Olay, önceki gün sabah, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. Recai Ç., merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recai Çetin, elindeki bıçağı Erdemir ve Alan'a sapladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Recai Çetin, polis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Alan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Recai Çetin'in, aşık olduğu Zehra Erdemir'in Süleyman Alan ile evlilik hazırlığında olduğunu öğrendiği belirtildi. Çetin'in, Erdemir'den Alan ile evlenmemesini istediği, bu yüzden tartıştıkları öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Recai Çetin, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE/// Haber Kodu : 191213190

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT

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