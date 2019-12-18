DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

80 yaşındaki kadına cinsel saldırı girişimi sanığı hakim karşısında

Adana'da yalnız yaşadığı evine gece yarısı girip, kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışarak darbeden İ.M.'nin (54) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan F.A. (80), "Ben bu dünyaya namusumla geldim, öbür dünyaya da namusumla gideceğim" dedi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde 9 Eylül gecesi meydana geldi. 6 çocuğu ve 25 torunu olan F.A., bir süre komşularıyla oturup, yalnız yaşadığı eve dönüp, yattı. Yaşlı kadının uyuduğu sırada içeri giren İ.M., Altunöz'e cinsel saldırıda bulunmak istedi. Uyanan yaşlı kadın direndi. İ.M., amacına ulaşamayınca F.A.'yı dövmeye başladı, kadın çığlıklar atınca da korkup, kaçtı. Olaydan kısa süre son yakalanan İ.M. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAMUS PARAYLA SATIN ALINMAZ

Adana 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi 'nde 'cinsel saldırı, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama' suçlarından hakkında dava açılan sanık İ.M.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşması öncesi adliye önünde açıklama yapan F.A., yaşamı boyunca hiçbir zaman böyle bir şiddete maruz kalmadığını söyledi. F.A., kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin, çocukları yaşında olduğunu belirterek, "Bana ağır konuşup taciz etti. Sizlerin başına gelse ne yapardınız? Tutuklansın istiyorum. Namus parayla satın alınmaz. Ben namusum için yaşadım. Namusumla ölmek istiyorum. Benim kocam bana hayatım boyunca bir tokat atmadı. Ben bu dünyaya namusumla geldim, öbür dünyaya da namusumla gideceğim. Davamdan vazgeçmem" dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşlı kadının avukatı Ali Şimşek de bu tür olayların son dönemde arttığına dikkat çekerek müvekkilinin yaşlı ve bakıma muhtaç olduğunu, yaşadığı olayın kendisinde derin yaralar açtığını söyledi. Dava sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını belirten Şimşek, tüm sürecin yakından takipçisi olacaklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Tacize uğrayan yaşlı kadın ile beraberindekilerden görüntü

Ellerindeki pankartlar

Tacize uğrayan kadının konuşması

Avukatın konuşması

Genel ve detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Güzellik uğruna kaybettiği alt dudağı eskisi gibi olmayacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, estetik operasyon sonrası Songül Uzunoğlu'nun (41) alt dudağının eskisi gibi olmayacağını belirtti. Özkan, "Songül hanımın alt dudağındaki damarları nekroza gitmiş, geri döndürülmesi mümkün değil. Eldeki diğer dokularla yeni bir dudak elde etmek için uğraşacağız" dedi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya 'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'nun alt dudağını kaybettiği estetik cerrahi operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Vahim bir tabloyla karşı karşıya olduklarını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Karşılaştığımız şey, dudağa verilen bir dolgu maddesi ya da bu yağ dolgu maddesi olabilir. Dudağın ana damarını tıkayıp çürümeye sebep olmasından kaynaklı. Songül hanımın alt dudağındaki damarları nekroza gitmiş, geri döndürülmesi mümkün değil. Eldeki diğer dokularla yeni bir dudak elde etmek için uğraşacağız. Ama problem olan şu, hiçbir zaman eski dudağı gibi olmayacak. Etraf dokuları kullanmamızın nedeni de renk olarak eskiye benzemesi. Elimizdeki sağlıklı dokuların da ne kadar olduğu önemli. Etraf dokuları kullanıp ona göre bir yol haritası çizeceğiz" diye konuştu.

ORİJİNAL DOKU ELDE EDİLEMEYECEK

Karşılaşılan vakada orijinal dokunun elde edilemeyeceğini anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle konuştu:

"Bu tür vakalarla çok sık karşılaşıyoruz. Sonucu da maalesef çok vahim. Sonrasında orijinal dokusunu elde edemiyoruz, benzetiyoruz. Bu anlamda hastaların bir merkeze başvururken çok düşünmesi gerekiyor. Bu merkez hakikaten kaliteli bir merkez mi, estetik girişim yapma diploması, sertifikası var mı bakmak gerekir. Bu bile yeterli değil. Örnek hastalarını görmeleri gerekiyor. Aslında reklam, insanın hastasıdır. Onlarla görüşüp konuşması gerekir. Instagram bu anlamda kötü bir referans, çünkü bu tür mecralarda o kadar yanlış bilgiler, yanlış fotoğraflar dolaşıyor ki hastalar da buna kanıyor. Kozmetik dünyası için söylüyorum, hiç güvenilir olmayan bir mecra maalesef."

SIKI DENETİM GEREKİYOR

Bu tür acı örneklerle sık karşılaştıklarını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Maalesef ciddi sağlık sorunlarına yol açan çok vaka görüyoruz. Burada kontrol mekanizmalarının çok sıkı olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı 'nın iyi denetlemesi gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Hastalara da büyük rol düşüyor, tercih ederken tıp doktoru mu, plastik cerrah mı bilmek gerekiyor. Plastik cerrah ve dermatoloğun aldığı eğitimi kimse almıyor. Bazı doktorlar bile alan dışına çıkıp estetik müdahaleler yapabilir fakat estetik müdahale onların alanı değil. Maalesef bu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz, bunlar çok sıkıntılı" diye konuştu.

ESTETİK PAZARI İŞTAH KABARTICI

Estetik girişimlerin pazarının büyük ve iştah kabartıcı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Doktor olmayan, birçok kişi pazara göz dikip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bu bir sağlık hizmeti. Bu hizmeti tıp doktorlarının, estetikle ilgili eğitim almış insanların vermesi gerekiyor. Aksi halde bu tür vakalarla çok karşılaşıyoruz. Bu örnek medyada yer alan nadir vakalardan" dedi.

KUAFÖR VE EMLAKÇILAR

Kuaförlerde hiç alakası olmayan kişilerin, hatta bir örnekte olduğu gibi, emlakçının dahi bu tür girişimlerde bulunduğunu, botoks dolgu yaptığını duyduklarını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu bir sağlık hizmeti, eğer yanlış yapılırsa sonucu vahim. Bunun fizyolojisini biliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk karşısında nasıl savaşacağımızı biliyoruz, ancak bu insanların böyle bir eğitimi yok. Böyle olunca herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılınca bize başvuruyorlar. İnsanların böyle bir sorunla karşılaşmaması için bin kere düşünmeleri gerekiyor" dedi.

HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAK

Songül Uzunoğlu'nun avukatı Mesut Oğuz, müvekkilinin vahim olayla karşı karşıya kaldığını aktardı. Mesut Oğuz, "Güzelliğinin daha da iyi olması adına kendisine söylenilen vaade inanarak bir güzellik merkezine başvurmuş. Başvurduğu merkez sıradan bir merkez değil, doktorların operasyon yaptığı bir merkez. Kendisi burada dudak dolgusu yaptırmak istemiş ve üç kez operasyon yapılmış. Son olarak da aralık ayı içinde bir operasyon yapılmış. Ancak müvekkil bu operasyonlar sonucunda doku kaybetmiş. Şu anda da ağzına yayılan doku kaybı var. Bugüne kadar alınan en ağır ve ciddi vakalardan biri" diye konuştu.

SAVCILIĞA BAŞVURU

Avukat Oğuz, "Müvekkilim bu konuyla ilgili bizden önce savcılığa ve gerekli yerlere müracaat etmiş. Sonrasında bize konuyu intikal ettirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla operasyonu yapan doktor konuda uzman değil, KBB uzmanıymış. Bu tip operasyonların aslında plastik cerrahlar tarafından yapılması gerekir. Mevcut yasal düzenleme bunu gerektirir. Ama ne yazık ki günümüzde her geçen gün bu tip merkezler çoğaldığı için insanlar da güvenerek, doktor oldukları için başvurmakta ve bu operasyonu denemekteler. Biz konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Öncelikle ceza yargılaması olduğu için şu anda savcılık aşamasındaki konu ile ilgili bilgi veremiyorum. Ancak ondan sonra hukuki sürecimiz devam edecek" dedi.

'BEN YAŞADIM BAŞKALARI YAŞAMASIN'

Songül Uzunoğlu ise avukatına gerekli bilgi ve detayları aktardığını belirterek, şöyle dedi:

"Yaşadığım olayın başkalarının başına gelip mağdur olmaması, benim çektiğim acıyı çekmemesi ve örnek teşkil etmesi için gündeme getiriyorum, cesaretli davranıyorum. Yaşadığım çok zor bir süreç. Hala devam ediyor ve her gün acı çekiyorum. Davamın sonuna kadar devam edeceğim."

Görüntü Dökümü

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Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Dha Muhabiri Erol Akkır'ın hasta Songül Uzunoğlu'nun videosunu incelemesi

Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan detay görüntü

Röp1: Prof. Dr. Özlenen Özkan

Songul Uzunoğlu ve avukatı Mesut Oğuz'dan detay görüntü

Songül Uzunoğlu'nun yüzünden ve dudağından detay görüntüler

Röp2: Av. Mesut Oğuz

Röp3: Songül Uzunoğlu

Haber: Erol Akkır, Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı. Askeri uçaklara da hizmet verecek olan havalimanı, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği kapasiteye sahip olacak.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy 'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 52'si tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılının Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

VALİ: GÜNLÜK 120 BİN TON DOLGU YAPILIYOR

Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının planlananın da ötesinde bir hızla devam ettiğini söyledi. Vali Çeber, "Bugün itibariyle yüzde 52 seviyelerindeyiz. Havalimanımız dünyada ender sayıda bulunan, ülkemizin de ikinci denize dolgu havalimanı. 2 milyon 600 bin metre kare toplam dolgu alanımız var. Burada 85 milyon 500 bin ton dolgu yapacağız. Bu işi yapmak için bugün itibariyle 300 civarında iş makinemiz 24 saat çalışıyor. Mevcut şantiyemize 5 ve 7 kilometre mesafede olan bu iş için dizayn edilmiş iki ocak buraya malzeme taşıyor. Dolgu deyince kimsenin aklına 'taşı, toprağı, kayayı buraya dolduruyoruz' diye gelmemeli. Burası ülkemizle beraber sektör itibariyle dünyada bu işleri yapan herkesin gıpta ile takip ettiği bir şantiye, işletme ve yatırım. Dünyada bazı tekniklerin ve usullerin ilk kez uygulandığı bir havalimanı inşaatı. Günde 120 bin ton malzeme buraya taşınıyor. Bu iş için özel olarak dizayn edilmiş gemilerle dolgu yapılacak alana malzeme götürüldükten sonra gemilerin altı bir metre kadar açılıp tespit edilen yerlere dolgu işlemi uygulanıyor. Bundan önce de denizin dibinde her türlü teknik ve teknoloji kullanılarak analizler yapılıyor. Dolgu yapılacak alanın altı taranıyor, ne tip dolgu yapılacağı ve ne tür malzeme kullanılacağı tespit edildikten sonra işlemler yapılıyorö dedi.

'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM'

Havalimanının üst yapı ihalesinin bitirildiğini, sözleşme aşamasına geçildiğini kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi:

"İnşaat bittikten sonra da 400-500 civarında kişinin burada çalışması planlanıyor. İşimiz 2017 yılının şubat ayında başladı. Normalde buranın bitiş süresi 2022 yılının Ocak ayıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği bir faaliyet olarak bir isteği, emri oldu. ' 29 Ekim 2020 yılına bunu yetiştirmeye gayret edelim' dedi. Sağ olsun yüklenici firmamız iş programını buna göre güncellendi. Günde ortalama 55-60 bin olan dolgu dökümünü 120 binlere çıkardı. Planladığımız gibi giderse inşallah 29 Ekim 2020'de burayı kavuşturacağız. Tabi bölgemizin hava, iklim şartları, kendine özgü özelliklerinden dolayı çok sık yağış alan bir bölgeyiz. Hedefimiz o tarihe yetiştirmek ama olmazsa belki birkaç ay sarkabilir. Ama hedefimiz odur. İş programı da ona göre güncellenmiştir. İnşallah o tarihte vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Rize-Artvin Havalimanı sadece Rize ve Artvin illerine hizmet etmeyecek. Tüm ülke için çok önemli bir yatırım. Doğu Karadeniz 'de sadece Trabzon Havalimanı var. Trabzon'da hava şartları, ses, teknik arızalar nedeniyle uçuş yapılamayacağı zaman alternatifimiz yoktu. Rize-Artvin Havalimanı ile artık Doğu Karadeniz denizimizin ikinci havalimanıyla kesintisiz bir ulaşım sağlamış olacağız.ö

'TURİZM GELİŞECEK'

Rize-Artvin Havalimanının turizme katkısının büyük olacağını vurgulayan Vali Çeber, "Bu havalimanıyla birlikte Karadeniz yaylaları çok daha kolay ulaşılabilir bir alan haline dönüşmüş olacak. Ticaret, taşımacılık, lojistik anlamında bölgeye çok hizmetleri olacak. Havalimanımıza entegre olarak düşündüğümüz Ovit Tüneli de bitti. İyidere lojistik limanımız inşallah bu yıl başlıyor. Bütün işlemleri bitti. Artık Doğu ve Güney Doğu 'nun ürünlerini eskiye göre çok daha kısa zamanda İyidere'deki lojistik limanımıza ve buradaki havalimanımıza ulaştırabileceğiz. Buradan da Kafkas ve Asya ülkelerine çok daha yoğun bir taşımacılık, turizm ve ticaret olacağını planlıyoruzö diye konuştu.

ASKERİ HAVALİMANI DA OLACAK

Türk Hava Kuvvetleri 'nin bir talebi olduğunu açıklayan Vali Çeber, "Doğu Karadeniz'in hava savunması anlamında da bazı ihtiyaçlar dile getirildi. Onlarla ilgili de projede bazı düzenlemeler yapıldı. Sivil apronlarımızın yanı sıra askeri apron ve taksi yollarımız da olacak. Askeri anlamda da hava kuvvetlerinin ihtiyacını inşallah bu alanda çözeceğizö dedi.

Havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyon olacağını söyleyen Vali Kemal Çeber, "3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistimiz var. Şu anda dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği bir havalimanı. Dolayısıyla buraya her türden turist gelecek. Hatta burada inen insanların helikopterlerle, yaylalarımızda doğamızı koruyacak şekilde dizayn edeceğimiz yerlere taşınmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Havalimanı inşaat detayları

-Drone ile detaylar

-Vali Kemal Çeber incelemesi

-Vali Çeber'in açıklamaları

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE-Abdullah UZUN RİZE

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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yaptığı ortak çalışmalarda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem planlamalarının olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin Irak , diğerlerinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi. Suriyeli şüphelilerden birinin örgütte 'emir' olarak, bir diğerinin ise 'kadı' olarak faliyet gösterdiği kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Doğal gaz borusu patladı

Antalya'da, fiber optik kablo çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi 261 Sokak'ta meydana geldi. İnternet hattı için fiber optik kablo çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusu patladı. Paniğe neden olan patlama sonrasında olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Gaz ve elektriğin kesilmesinden sonra hattın yenilenmesi için çalışma yapıldı.

Çevre sakinleri sokakta iki gündür çalışma yapıldığını, işçilerin özensiz çalıştığını sık sık elektrik hattına da zarar verdiğini, bu neden enerji alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Can ve mal kaybı olmayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerden detay görüntü

-Olay yerinden detay görüntü

-Mahalle sakini ile röp

Haber: Bülent TATOGULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Kemer'de tatilciler aralık ayında deniz keyfi yaptı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını denizde yüzerek ve sahilde güneşlenerek çıkardı.

Geçen hafta meteorolojinin kırmızı kod uyarısı verdiği ve sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde bu hafta hava sıcaklıkları belirgin derecede arttı. Pastırma yazını andıran hava, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece hissedildiği ilçede açık olan otellerde yılbaşı dolayısıyla doluluk oranlarında da artış gösterirken, tatilciler ısınan havayla birlikte plajlarda hem güneşin hem de denizin tadını çıkardı.

'TAMAMEN YAZ AYINDAYIZ'

Konya 'dan ailesiyle tatil için Kemer'e 10 gün önce gelen Yaşar Doğu (48), "Kemer'e Konya'dan geldik. Şimdi tatildeyim. Aralık ayında denizimiz çok güzel, ülkemiz çok güzel. Konya şimdi bayağı soğuk ve karlı, kar yağışlı yani. Biz de 5 saatlik bir mesafede tamamen yaz ayındayız. Tabii ki sıcaklık biraz daha olabilir ama haliyle her tarafı cennet memleketimizin ve bu imkanlara sahip olduğumuz için de çok memnunuz" dedi.

'HAVA ÇOK GÜZEL, TERTEMİZ, DAĞLAR VE DENİZ'

Rusya 'nın Saint Petersburg şehrinden tatil için kız arkadaşıyla birlikte gelen Timur Muzaferov (36) "İkinci kez Türkiye'ye tatil için geldim. Aralık ayında burada güneşli bir hava var. Bizde çok önce yaz sezonu kapandı. Hava çok güzel, tertemiz, dağlar ve deniz. İnsanlar çok sıcak kanlı ve her zaman güler yüzlü. Aralık ayında gelmemizin sebebi tatilimizin bu aya denk gelmesinden dolayı oldu ve kesinlikle tekrar geleceğiz" diye konuştu.

'KEMER BİR TARAFINDA KIŞ BİR TARAFINDA YAZ YAŞIYOR'

Kemer'in 12 ay açık olan otellerinden birinin Genel Müdürü Mustafa Bozlar da şöyle dedi:

"2019'da rekor bir sezon yaşadık. Şu anda kış döneminde olmamıza rağmen gördüğünüz gibi Kemer bir tarafında kış bir tarafında yaz yaşıyor. Turistler şu anda aralık ayında olmamıza rağmen denize giriyor. Deniz keyfi yaşıyorlar. 2020'de de çok iyi bir sezon olacağını bekliyoruz. Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla da tesisimizde doluluk oranları yüksek. Kemer bölgesinde de açık olan tesislerinden bir tanesiyiz. İyi bir sezon iyi bir yılbaşı geçireceğimizi umut ediyorum. Bu vesileyle de bütün misafirlerimizin şimdiden yeni yıllarını kutluyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Denizden detay

Sahildeki turistler detay

Denize girenlerden detaylar

Yaşar Doğu röportaj

Denize girenler detay

Mustafa Bozlar röportaj

Plajdan detay

Timur Muzaferov röportaj

Denizden çıkan turistler detay

3 yaşındaki Vera Degterova'nın Türkiye mükemmel sözü ve ardından şarkı söylemesi

Denizdeki turistler

Denizden detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 28'i çocuk, 8'i kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale),