DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Askeri araç bariyere çarptı: 8 yaralı

Edirne 'nin Keşan ilçesinde askeri kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, demir bariyere çarptı. Kazada 8 asker yaralandı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Keşan- Gelibolu Karayolu üzerinde bulunan Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden askeri kamyonun sürücüsü, şehir merkezi yönüne saptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan askeri kamyon, demir bariyere çarptı. Kazada 8 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza yapan askeri araç ise yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan askeri kamyon

-Ambulanstaki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yol üzerinde bekleyen askerler

-Polisin incelemesi

-Ambulanslar ve kaza yapan araç

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Sivas 'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Sivas'ta cadde ortasında tartıştığı Mehmet Zeki Y.'nın(32) silahlı saldırısına uğrayan Şeyhmuz Özal (40), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde yanında bir kadın ile birlikte yürüyen Şeyhmuz Özal'ın yanına yaklaştı. Mehmet Zeki Y., cadde üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen Şehmuz Özal ile tartışmaya başladı. Daha sonra üzerindeki tabancayı çıkaran Mehmet Zeki Y., Özal'a bir kaç el ateş etti. Kaçmaya çalışan ve bir berber dükkanına sığınmak isteyen Özal'a peşinden takip ederek bir kaç el daha ateş etti. Çevredekilerin müdahale ettiği ve kar maskesi taktığı öğrenilen şüpheli çevredekilerce yakalanarak olay yerine gelen polislere teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Numune Hastanesine kaldırılan Şeyhmuz Özal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Berber dükkanında oluşan hasar

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Hastaneden görnütüler

-Polisler eşliğinde götürülen şüpheli

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Çanakkale'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ABN 111 plakalı, Ramazan Kuzey (46) yönetimindeki 17 TE 410 plakalı ve Gürkan Özdemir yönetimindeki 17 ABG 286 plakalı otomobiller çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, sürücülerden Ramazan Kuzey ve yanındaki Ayten Kuzey (41) ile 17 ABG 286 plakalı otomobilin sürücüsü Gürkan Özdemir yaralandı.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 1 saat sonra yeniden normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kazadan genel ve detay görüntüler.

-Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge'ye sürgün edildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, - ANTALYA Müzesi'nin bahçesinde beslenen 7 kaz, bir ziyaretçinin yanındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle şikayet üzerine kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Perge Antik Kenti yanındaki özel alanda korumaya alındı. Kazlar, çevresi tel örgüyle çevrili 5 dönümlük alanda, ördek, tavuk, horoz gibi kümes hayvanlarıyla yaşıyor.

Antalya Müze yönetimi, yabancılara verdiği sesli tepkiyi de dikkate alarak, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede kaz beslemeye başladı. Ancak kazlardan biri müzeyi gezen bir ziyaretçinin çocuğunu önce kovaladı, ardından kalçası ve bacağından ısırdı. Yaşanan sorun tarafların görüşmesiyle çözülürken, çocuğun ailesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazlar, müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yanındaki bir araziye yapılan kümeste korumaya alındı.

DİĞER HAYVANLAR

Özel bir araçla taşınan kazlar, burada etrafı tel çit çevrili, antik kent sınırlarındaki 5 dönümlük araziye bırakıldı. Sürgün kazlar, burada tavuk, ördek, horoz ve yabani hindilerle birlikte yaşıyor. Perge Antik Kenti'nin giriş kapısının sol tarafındaki alanın iki kapısına da 'Girilmez' levhası asıldı. Gündüz diğer hayvanlarla bu yeşil alanda serbestçe dolaşan kazlar, geceleri ise kümeslere alınıyor. Antik kenti ziyarete gelenler tel örgülerin ardından kaz ve diğer hayvanları izleyebiliyor.

Kazlar, tel çitin ardından görüntü alanları da gagalamaya çalıştı. Müze yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Perge antik tiyatro drone görüntü

-Perge sütunlu yol görüntü

-Perge detay görüntüler

-Perge ören yeri giriş genel

-Kazların bulunduğu alandan görüntü

-Kazların görüntüsü

-Kazların kümesinin görüntüsü

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA

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Cami inşaatından düşen işçi öldü

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi Murat Yıldız, cami inşaatına gelerek, duvarlara sıva yapmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Yıldız, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaklaşık 12 metreden düşen Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Murat Yıldız'ın yakınları, cami inşaatına gelerek, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Camiden detaylar

-Ölen kişinin yakınlarından detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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