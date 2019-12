DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor

Bolu'nun Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik ruam hastalığı şüphesiyle uygulanan karantina, Samat ve Örencik köylerinde bulunan yaylalardaki ahırlarda sürdürülüyor.

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çarşamba günü 'ruam' kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde 8 atta ruam hastalığı olabileceği anlaşıldı. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı.

Atlara yönelik karantina uygulaması, 4'üncü günde de sürdürüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün talimatıyla hastalık şüphesi olan atların sahipleri, hayvanlarını ahırlara kilitledi. At sahiplerine hayvanlara yaklaşmamaları da tavsiye edildi. Samat ve Örencik köylerinde karantinada tutulan atların sahipleri ise tepkili olduklarını söyledi. Yalnızca şüphe yüzünden atlarının karantinada tutulmasına kızgın olan at sahipleri, yaylalara gazetecileri de yaklaştırmıyor.

Öte yandan atlardan alınan kan örneklerinin sonuçlarının bu hafta çıkması bekleniyor. Test sonuçlarının Bolu Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Apartman sakinleri gaz kokusu aldı, kaçak tespit edildi

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'ndeki 265 Sokak'ta oturanlar, yoğun gaz kokusu üzerine, doğal gaz bakım ve onarım ekibi çağırdı. Yapılan kontrolde gaz kokusunun, doğal gaz boru hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edildi. Sokağa gelen gaz vanadan kapatılırken, onarım çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa'nın Güvenlik Mahallesi'ndeki 265 Sokak'ta meydana geldi. Apartman sakinleri, yoğun gaz kokusu üzerine, doğal gaz bakım ve onarım ekibi çağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kaçağın, yeni yapılan doğal gaz sisteminden sızdığını değerlendiren itfaiye görevlileri, doğal gaz şirketiyle iletişime geçti. Bu sırada sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis, evlerinin pencere ve balkonundan çalışmaları izleyenleri de uyardı. Tüm uyarılara rağmen bina sakinleri, içeri girmeyip, çalışmaları izlemeye devam etti. Sokakta gereken çalışmaları yapan doğal gaz bakım ve onarım ekibi, gaz kokusunun, doğal gaz boru hattındaki sızıntıdan kaynaklandığını tespit etti. Sokağa gelen gaz, vanadan kapatılırken, onarım çalışmaları başlatıldı.

Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Bursa'da, masaj salonlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran H.E. (41) ile eşi H.E. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.E. ile eşi H.E.'nin, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan masaj salonlarında, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığını tespit etti. Masaj salonlarını bir süre takibe alan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Polisler, 2 mesaj salonuna eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda H.E. ve eşi H.E. ile 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. H.E. ile eşi H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi'nce sınır dışı edildi. Kentteki 4 ev ise fuhuş yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi.

Vosvos ailesinden kadına şiddete farkındalık

Antalya'da faaliyet gösteren 'Vos07' Kulüp Başkanı Erdal Ateş, "Şiddet gören ve öldürülen kadınlarımızın anısına Vosvos'larımıza isimlerini ve fotoğraflarını yapıştırarak, onları yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

2019 yılında kurulan ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Antalya Vosvos Ailesi (Vos07) Kulübü, yönetim kurulu ve üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. Vos07 Kulüp Başkanı Erdal Ateş, son zamanlarda kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığını hatırlattı. Kulüp faaliyetlerinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını anlatan Ateş, 2020 yılı farkındalık projesinin, şiddet gören kadınlar ve öldürülen kadınlara yönelik farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 aracın katıldığı etkinlikte konuşan Vos07 Kulüp Başkanı Erdal Ateş, "Amacımız bir günlük bir etkinlik değil, her gün yapabileceğimiz bir etkinlik sürdürmek istiyoruz. 'Kadınlar baştacımız' 'Cinsiyet ayrımcılığına hayır', bunlar bizim sloganlarımız. Vos07 ailesi olarak her canlının yaşama hakkı olduğunu savunuyoruz. 2020 farkındalık projemizi hayata geçirip ses getirmek istiyoruz. Vos07 ailesi olarak şiddet gören ve öldürülen kadınlarımızın anısına Vosvos'larımıza isimlerini ve fotoğraflarını yapıştırarak, onları yaşatmaya devam edeceğiz. Bu isimler hem unutulmamış olacak hem de bunun sürekliliği devam edecek. Yaratmaya çalıştığımız farkındalığın unutulmaması, böylesine bir acının ve utancının kısa zamanda yok olmasını istiyoruz" diye konuştu.

