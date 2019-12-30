DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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6 saat önce

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (5)ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDIİzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr.

DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (5)

ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen Enver Yıldız (30), ilçede saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.

HABER: İZMİR,

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Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 30 yaralı (2)

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Çankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan bir kısmının taburcu edildiği, bir kısmının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

HABER: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI

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3 ilçede okullara ara verilen Karaman'da kar etkili oluyor

Karaman'da, yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün için 3 ilçede okullar tatil edilmişti. Kentin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 3 ilçede 1 gün eğitime ara verildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: KARAMAN

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Eskişehir'de kar yağışı başladı

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar yağışı, kısa sürede kentin yüksek tepelerindeki evlerin çatıları beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Caddede yürüyenler

-Trafikteki araçlar

-Karda şemsiye ile yürüyenler

-Tramvay ve sokak görüntüsü

-Heykellerden detay ve yağış

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

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Devlet Hastanesi, Torbalı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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