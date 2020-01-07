DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

İki günlük yağış Antalya'yı vurdu

ANTALYA'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Otellere turist almaya giden bir yolcu otobüsü de su altında kalan yolda yan yattı. Boş durumdaki otobüs 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Gazipaşa'da adliye binası otoparkındaki 5 otomobil 2 metreyi bulan sel suyuna gömülerek kullanılamaz hale geldi. İlçede çok sayıda serayı da su bastı.

Serik'te iki gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Karadayı, Boğazkent, Belek ve Kadriye mahallelerinde derelerin taşması ve yağmur sularının birikmesi nedeniyle ovalar ve bazı yollar su altında kaldı. Belek ve Kadriye'deki bazı sitelerin zemin katları da suyla doldu. Buralarda oturan vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Bazıları ayaklarına poşet geçirerek yarım metreyi bulan suyun içinden geçerek evden çıkabildi. Bölgedeki çok sayıda sera, tarım arazisi ve meyve bahçesinde de su baskınları yaşandı.

TUR OTOBÜSÜ SUYA GÖMÜLDÜ

Karadayı ile Boğazkent mahallelerini bağlayan yol, taşkınlar sonrası suyla kaplandı. Boğazkent'e otellerden turist almaya giden Levent Sula'nın kullandığı 34 N 2578 plakalı bir tur otobüsü, yoldan çıkıp, yan yattı. Bir bölümü suyun içinde kalan otobüs için polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Daha sonra çağrılan iki ayrı vinçle 2 saatlik uğraştan sonra otobüs kurtarıldı.

METREKAREYE 150 KİLO YAĞIŞ

2 gündür aralıksız süren sağanak nedeniyle Serik'te metrekareye 150 kilogram yağış düştü. İlçede mahallelerle ulaşımı sağlayan ve dünkü yağışlarda su altında kalan iki köprüdeki suların bu sabah itibarıyla çekildiği görüldü. Dün su altında kalan portakal bahçesindeki suların da çekildiği görüldü. Ayrıca Kozağacı Mahallesi'ndeki bir seranın, dün meydana gelen hortum nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

SİTE BAHÇESİ SU ALTINDA

Belek Mahallesi'nde 40 villanın bulunduğu bir sitenin bahçesi de dünkü yağışlar nedeniyle su altında kaldı. Site görevlileri, motopomp yardımıyla bahçede biriken suyu tahliye etmeye çalışıyor. Site görevlisi Ergün Açar, "Bizim için sürpriz oldu. Site su altında kaldı. Bahçedeki suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Yağmur biraz daha yağsaydı bütün villalara su girecekti" dedi.

GAZİPAŞA CADDELERİ SUYLA DOLDU

Gazipaşa ilçesinde de dün öğle saatlerinde başlayıp, geceye kadar süren ve daha sonra etkisini yitiren şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki birçok noktada su baskınları meydana geldi. Kentin en işlek bölgesi olan Mehmet Oğuz Bulvarı ile başta adliye binası olmak üzere çevredeki iş hanları ve dükkanların zemin ve bodrum katlarıyla otoparkları suyla doldu. İş yerlerinde su baskınları yaşanırken, çok sayıda araç da suya gömüldü.

ARAÇLAR 2 METRELİK SUYA GÖMÜLDÜ

Adliye binasının zemin katında bulunan ve çevresi bahçe duvarıyla çevrilen otoparktaki su seviyesi yaklaşık 2 metreyi bulurken, burada park halinde duran 3'ü sivil, 2'si resmi plakalı olmak üzere 5 otomobil su altında kalarak, kullanılamaz hale geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi ile ASAT ekipleri gece boyu su tahliye çalışmaları yürüttü. Başta adliye binası olmak üzere su baskınlarının meydana geldiği bodrum ve zemin katlardaki suların tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Su baskınları nedeniyle turuncu renge bürünen ilçedeki caddeler, suların çekilmesiyle birlikte normale döndü.

SERALARI SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cam ve plastik seralarda da su baskınları yaşandı. Salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin ekili olduğu seralar suyla doldu, bazı seralar ise tamamen yerle bir oldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik ile Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, zarar gören seraları gezerek, hasar tespit çalışmalarına katıldı. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yusuf Çelik, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Çiftlerimizin yanındayız. Bu tip afet durumlarında sigortalı olmak çok önemli. Çiftçilerimize TARSİM sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

GAZİPAŞA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kaymakam Cemil Öztürk, "Meteorolojiden gelen bilgi doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşları bilgilendirdik. Bu tür olaylar yaşanabilir. Gazipaşa'da şu an tespit edilen can kaybımız yok. Hasar tespit çalışmalarını ilgili birimlerimiz başlattı. Çalışmalar devam ediyor. Sel baskınının ardından meteorolojiyle görüşmemiz sonrasında sabaha kadar yağışların devam edeceği doğrultusunda bilgi aldık. Bu doğrultuda kırsal kesimden taşımalı olarak ilçe merkezine gelen öğrenciler için, yaşanabilecek olumsuzlukları göz önüne alarak taşımalı eğitime bugün ara verdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (SERİK)

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Suda kalan otobüsten detay görüntüler

Sular altında kalan evlerden detay görüntüler

KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Gazipaşa)

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Rasih Kaplan Caddesi'nin yüksek bir noktadan görüntüsü

Adliyedeki su tahliye çalışmalarından görüntü

Su altında kalan araçlardan görüntü

Detaylar

KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Antalya)

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Su baskının yaşanan yerler

Siteden genel detay

Su birikintisi

Pompa ile su tahliyesi

Bölgeden drone görüntüsü

Röp: Site görevlisi

Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MERSİN

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Kalp hastası genç, evde ölü bulundu

ADANA'da, kalp hastası Osman Melik Erkiş (18), evinde ölü bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce anne ve babası ayrılan Osman Melik Erkiş'ten yakınları haber alamadı. İstanbul'da yaşayan annesi, apartmandaki komşuları ve polisi arayıp yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Erkiş'i ölü buldu. Kalp hastası olan ve gelişim geriliği bulunan Erkiş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Apartmandan ve daireden görüntüler

Ambulanstan görüntüler

Çocuğun sağlık fotoğrafı

SÜRE: 01'05" BOYUT: 121 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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- İnşaat kazısında insan ve hayvan figürlü mozaik bulundu

ŞANLIURFA'da, 'Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleri'nin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu Haleplibahçe'deki Mozaik Müzes'ine yakın bir bölgede yapımı devam eden inşaatın bodrum katında insan ve hayvan figürlerinin bulunduğu mozaik bulundu. Bölgede kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, mozaikler koruma altına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bodrum katında yapılan kaçak kazı sırasında mozaik bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Balıklıgöl civarındaki Mozaik Müzesine yakın mesafedeki adrese baskın yapan ekipler, inşaat halindeki evin bodrum katında açılan üzeri molozlarla kapatılmış çukuru tespit etti. Çukurdan içeri giren ekipler, 2 oda halindeki tünelde 4 metre karelik tabanda insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı mozaik bulunduğunu saptadı. Bir kısmı tahrip edilmiş taban mozaiğinin bulunduğu alanda yapılan aramada 2 şüpheli çeşitli kazı malzemeleriyle yakalandı.

MOZAİK MÜZESİNDEKİ ESERLERLE BENZERLİK TAŞIYOR

Koruma altına alınan mozaiği inceleyen uzmanlar, eserin Mozaik Müzesinde yer alan milattan sonra 5 veya 6'ncı yüzyıllardan kalan mozaiklerle benzerlik gösterdiğini belirledi. İnşaat çalışmasının durdurulduğu bina zeminindeki mozaiklerin incelemesine devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mozaiğin bulunduğu ev

Polis bodrum kattına inmesi

Üzeri molozlarla kapalı olan kazı

Tünelde bulunan mozaikler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 348MB

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Baleyi, tramvay istasyonlarına taşıdı

ANTALYA'da, eski gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla baleyi sokağa taşıdı. Tramvay istasyonlarında dans eden balet ve balerinleri gören kişilerin tepkilerini fotoğraflayan Müge Ayyıldız, projesinin tamamlanmasının ardından sergi açacağını ve gelirini engelliler yararına kullanılacağını söyledi.

Eski gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 9 balerin ve baleti ile birlikte hem bale dansına dikkat çekmek hem de hiç bu dansı izlememiş insanları baleyle tanıştırmak için yaklaşık 3 yıl önce bir proje başlattı. Proje kapsamında bale dansını sokağa taşıdığını söyleyen Ayyıldız, " 'Halka sanatı gösterecek neler yapabilirim?' diye düşündüm. Türkiye'de hiç opera ve bale izlememiş çok insan var. Hiç balerin ya da balet görmemiş insanlara baleyi anlatmak istedim. Kalabalık ortamlara sanatçıları götürerek fotoğraflar çektim" dedi.

'GENEL ANLAMDAKİ TEPKİ ŞAŞKINLIKTI'

Çekim sırasında halkın tepkilerinin enteresan olduğunu söyleyen Müge Ayyıldız, "Biz çekim yaparken yanımızdan gülümseyerek geçen de oldu, durup birkaç dakika izleyen de. Genel anlamdaki tepki ise şaşkınlıktı" diye konuştu.

'ÇIPLAK İNSANLAR VAR' DİYE ŞİKAYET EDİLDİ

Tramvay istasyonlarındaki çekimleri yaparken ilginç bir de olay yaşadıklarını kaydeden Ayyıldız, "Birileri bizi şikayet etmiş. Polis geldi. 'Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz' dedi. Tabi orada ne yaptığımızı anlattım. İşleri gereği kimlik kontrolü yaptılar ve sonra da teşekkür edip gülümseyerek gittiler. Benim için unutulmaz bir anı oldu bu" dedi.

'PROJENİN DEVAMINI SU ALTINDA ÇEKTİK'

Aynı sanatçılarla projenin devamı olarak su altı çekimlerini yaptığını da anlatan Ayyıldız, zorlu bir çalışma olduğunu söyledi. Bröveli dalgıç olan ve aynı zamanda su altı fotoğrafçılığı da yapan Müge Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçı arkadaşlar da sıcak bakınca su altında da böyle bir çalışma yaptık. Bu çekimler sırasında sanatçıların kostüm değiştirmek ve bir şeyler içmek için kısa molaları oldu. Onlar çok zorlanmadı ama ben 5 saate yakın suyun içindeydim. Sürekli dalıp çıkıyordum. Çok güzel bir çalışma oldu."

SERGİNİN GELİRİ ENGELLİLER YARARINA

Ayyıldız, bu projeyi engelliler için hazırladığını ifade ederek, tamamladığında bir sergi açacağını söyledi. Serginin gelirinin tamamının engelliler yararına kullanılacağını kaydeden Ayyıldız, 3 yıl önce başladığı çalışmayı önümüzdeki aylarda bitirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

BABASI ESKİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Eski Günaydın gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Ayyıldız'ın kızı, Hürriyet Gazetesi eski magazin müdürü Enes Ayyıldız'ın da yeğeni olan Müge Ayyıldız, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra bir dönem gazetecilik yaptığını belirtti. Gazetecilikle babasının yanına gidip gelirken lise yıllarında tanıştığını anlatan Ayyıldız, "Günaydın, Akşam, Sabah, Star, Hürriyet gazetelerinde çalıştım. Sanat fotoğraflarını çekmeye de 10 yıl önce yerleştiğimiz Antalya'da başladım" dedi.

'GAZETECİLİĞİM SANATIMA YANSIYOR'

Eski bir gazeteci olmanın fotoğraf ve film çekimlerinde çok olumlu katkısı olduğunu sözlerine ekleyen Ayyıldız, "Her şeye bir gazeteci gözüyle bakıyorsunuz. Hayata farkı açıdan bakıyorsunuz. İletişim farklı oluyor. Üretirken de kurgu yaparken de farklı düşünüyor insan. Seçtiğimiz müzikler bile farklı oluyor. Gazetecilik yapmış olmam çok keyifli benim için" dedi.

'YOL FİLMLERİ HAZIRLIYORUM'

Aracıyla sürekli yollarda olduğunu, yollarda gördüklerini fotoğraf ve film olarak kaydettiğini söyleyen Ayyıldız, "Hazırladığım kısa filmleri festivallere gönderiyorum. İki yıl önce İzmir Kısa Film Festivali'ne bir film göndermiştim. 6 bine yakın filmle yarıştı ve özel seçkiye girdi. Dört ayrı salonda 1 hafta boyunca gösterimdeydi. Konusu break dansçıların hayatına dairdi. İstanbul'da çektiğim 15 dakikalık bir filmdi ve üç gün üç gecede tamamlamıştım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bale fotoğrafları

Su altında bale yapmaları

Röp: Müge Ayyıldız

625 MB

Haber: Selma KUNAR- Kamera: ANTALYA-DHA)