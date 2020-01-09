DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum

MERSİN'de eski eşi Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının önünde pompalı tüfekle vurup sakat bırakan tutuklu sanık Özkan Yarbi'nin (35) yargılanmasına başlandı. Hatun Koç (28), mahkemedeki ifadesinde Yarbi'den boşandıktan sonra da şiddet gördüğünü belirtip, ölmekten korktuğunu söyleyerek, "Özgecan gibi, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" dedi.

Olay, 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Bayram alışverişi için velayeti annesinde olan çocuğunu isteyen Özkan Yarbi, eski otogar yakınlarında eski eşi Hatun Koç ile buluştu. Çocuğunu alan Yarbi, arabasına bindirdiği eski eşi ile tartışmaya başladı. Koç ile yeniden barışmak isteyen Yarbi, olumsuz yanıt alınca aracı ıssız bir yere sürmeye başladı. Şüphelenen Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması Mersin Adliyesi 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, mağdur Hatun Koç ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak söz alan sanık Yarbi savunmasına, "2013'te evlendik, bir yıl sonra ayrıldık. Bu evlilikten bir kızımız oldu. Olay günü, 27 Mayıs'ta kızımı alarak bayram alışverişi yaptırmak istedim. Eski otogarın orada buluştuk. Arabaya bindiğimizde bana hakaret etti. Ben de bir anlık sinirle arabadaki pompalı tüfekle korkması için ayağının dibine ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. 7,5 aydır cezaevindeyim. Yaptığımdan dolayı pişmanım, özür diliyorum" dedi.

SANA ÇİÇEK ALDIM DEYİP, POMPALI TÜFEĞİ ÇIKARTMIŞ

Hatun Koç ise evlendikleri 2013 yılından bu yana sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Eski eşinin doğumdan 15 gün sonra dahi kendisini kemerle dövdüğünü dile getiren Koç, "Boşandıktan sonra da şiddet gördüm. Ailemi sürekli tehdit ediyordu. Ailem zarar görmesin diye barışıyordum. Olay günü bizi pikapla aldı. Bana 'gel yeniden barışalım' dedi. Ben de barışmak istemedim. 'Son sözün bu mu?' diye sordu. Bir şeyler olduğunu fark ettim, ama araçta silah olacağını düşünmedim. Aracı ıssız yere sürdü. Ben de araçtan inmek istedim, kapıyı açtım. Bunun üzerine durunca araçtan inerek karşı kaldırıma kaçtım. Arkamdan 'Sana çiçek aldım ama değmezmişsin' diye bağırdı. Durup arkama bakınca pompalı tüfeği çıkartarak ateş etti. Ayağımdan vuruldum. Sakat kaldım. Sürünerek iş yapıyorum. Çok korkuyorum. Özgecan gibi, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diye konuştu.

20 DEFA ŞİDDET DAVASI AÇILMIŞ

Mahkemede savunma yapan müşteki avukatları, sanık hakkında Hatuna Koç'a 2013'ten bu yana 20 defa şiddet uygulamaktan dava açıldığını, ancak hepsinde de ceza indirimi verildiği, Yarbi'nin tutuklanmadığını belirtti. Avukatlar, hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlanan sanığın 'tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, önceki dosyaların incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hatun Koç ve ailesi adliyeden çıkarken

-Hatun Koç açıklama yaparken

-Hatun Koç'un sakat kalan bacağının ayrıntı görüntüsü

-Adliye binası ve Koç ailesi adliyeye girerken

SÜRE: 02'01" BOYUT: 226 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Şırnak'ta 2019'da 59 terörist ölü, 9 terörist sağ ele geçti, 279'u da teslim oldu

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte geçen yıl PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 teröristin ölü, 9 teröristin ise sağ ele geçirildiğini, 279 teröristin ise teslim olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2019 yılında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan'ın katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta 2019 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik 6 bin 560 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Vali Pehlivan, geçen yıl kentte düzenlenen operasyonlarda 59 teröristin ölü, 9 teröristin sağ ele geçirildiğini, 279 teröristin de teslim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uzunca yıllardan bu yana bölücü terör örgütlerine karşı devletimiz bütün ilgili birimleri, güvenlik birimleri ile diğer kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla üst düzey bir mücadele veriyor. 2019 yılında da bu mücadele devam etti. Çok şükür ilimiz, bölgemiz güvenlik ve huzurun tesisi konusunda çok önemli mesafeler aldı. ve bunun kalıcı hale gelmesi ile ilgili de ilgili birimlerimiz çalışmalarını kesintisiz, aralıksız yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda İl Jandarma Komutanlığımız, 2019 yılında 11 büyük çaplı, 18 orta çaplı ve 6 bin 560 küçük çaplı operasyon icra etti. Bu operasyonlar sonucunda 59 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 9 terör örgütü mensubu sağ, 279'u teslim olmak üzere toplam 347 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde ve sığınaklarında 7 füze, 5 havan, 4 roketatar, 2 makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, 49 uzun namlulu silah, 6 tabanca, 213 roketatar mühimmatı, 73 el bombası, 61 el yapımı patlayıcı, 1 anti personel mayın, 11 anti tank ve anti personel mayını, 2 patlamamış top mühimmatı, 39 bin 826 muhtelif fişek, 2 bin 32 kilo patlayıcı, 404 kilo amonyum nitrat, 18 kilo 400 gram TNT ele geçirildi."

'2019 YILINDA SADECE 7 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI'

Geçen yıl kentte örgüte 7 kişinin katıldığını belirten Vali Pehlivan, "Güvenlik konusunda alınan bu neticeler konusunda birkaç yıl önceye kadar onlarla, yüzlerle ifade edilen teröre ve terör örgütüne katılım oranı 2018 yılında 34 iken, 2019 yılında ise bu rakam sadece 7 olarak gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki yıllarda sıfır noktasına gelecektir" dedi.

TERÖR SORUŞTURMASINDA 711 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vali Pehlivan, 2019 yılı içerisinde kent genelinde 10 eylem ve 935 olay meydana geldiğini söyledi. Terör soruşturmaları kapsamında operasyonlar düzenlediğini ifade eden Vali Pehlivan, "711 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 152'si tutuklanmış, 173'ü adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 366'sı serbest bırakılmış ve 20'si ise ilgili il ve birimlerine teslim edilmiştir" diye konuştu.

Vali Pehlivan, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ise 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarla ilgili de bilgi veren Vali Pehlivan, "414 şahsa işlem yapılmış olup, 32 şahıs tutuklu, 32 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 211 şahıs serbest bırakılmış, 104 ise diğer illere teslim edilmiş, 35 şahıs ise firar durumundadır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Toplantı salonundan görüntü

Toplantıya katılanlar

Vali Pehlivan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 671 MB

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Kazada ölen genç avukat Cemre, toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de halk otobüsüne çarpan otomobilde hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız (25), memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Salim Parmaksız, kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Cemre Parmaksız'ın geçen bugünde yemin ederek avukatlık ruhsatını aldığını belirterek, "Binlerce ruhsat imzalıyorum, tanımadan imzalarken fotoğrafına baktığım 'Allah yolunu açık etsin' dediğim bir evlat" dedi.

Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, dün Enes Duman ile birlikte Seyitgazi ilçesi yolundaki Kapalı Cezaevi'nde müvekkil görüşmesine gitmek için yola çıktı. Enes Duman kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, Seyitgazi karayolu 7'nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Mesut K.'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralanırken, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KIZININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI

Kazada ölen avukat Cemre Parmaksız'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal Camii'ne getirildi. Baba Salim Parmaksız, kızının tabutu başında bir an olsun ayrılmazken, taziyeleri de gözyaşları içinde kabul etti. Kızının tabutuna ve fotoğrafına sarılan baba Parmaksız, uzun süre gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Öğle namazındaki cenazeye Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, yakınları, meslektaşları katıldı. Sağlık durumu iyi olmayan anne Arzu Parmaksız ise cenazede yer almadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cami imamının kıldırdığı cenaze namazının ardından Cemre Parmaksız'ın tabutunu Metin Feyzioğlu, acılı baba Salim Parmaksız ile birlikte taşıdı. Cenaze aracında da kızının tabutuna ve fotoğrafına sarılan baba Parmaksız, 'kızım' diyerek gözyaşı döktü. Trafik kazasında hayatını kaybeden Cemre Parmaksız, Bozüyük Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FEYZİOĞLU: AVUKATLIKTA TAM BİRİNCİ YILIYDI

Cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cemre Parmaksız'ın geçen yıl tanımadan avukatlık ruhsatını imzalarken, "Allah yolunu açık etsin' dediğini belirterek, "Allah ailesine sabırlar versin. Bugün avukatlığının birinci yılını tamamladığı gündü. Yeminini ecen yıl tam bugün etmişti. Binlerce ruhsat imzalıyorum, imzalarken fotoğrafına baktığım 'Allah yolunu açık etsin' dediğim bir evlat. Fotoğrafını görünce, ruhsatını imzaladım diye hatırladım. O kadar üzgünüm ki diyecek söz bulamıyorum. 25 yaşında bir ailenin bir tanecik evladı. Bu acının tarifi yok, tüm camiaya sabırlar diliyorum. Onlar için zaman durdu. Bir yıldır avukatlık gayet güzel yoğun bir avukatlık yapıyordu. Kader diyeceğiz ama trafik kazalarında kaybetmek ne kadar kader deyip geçiştirebileceğimiz bir şey değil mi? Acımız gerçekten çok büyük" diye konuştu.

'BAŞARILI BİR AVUKATTI'

Eskişehir Barosu Mustafa Alagöz ise kazayı ilk haber alan insanlardan biri olduğu ifade ederek, "Kaza haberini dün sabah aldık. İlk haber alanlardan birisi benim, hemen babasına ulaştık ama söylemedik tabi. Söyleyecek bir şey yok, Allah kimsenin başına vermesin. Sonraki süreçte hep ailesiyle beraberdik. Ailenin tek evladı. Konuşmakta bile zorlanıyoruz, ne diyelim 25 yaşında bir meslektaşımız. Avukatlık ruhsatını da ben vermiştim. Bugün daha birinci yılıydı. Başarılı bir meslektaşımızdı, baromuzun gençlik meclisinde aktif rol alan bir arkadaşımızdı. Sevdiğimiz çok hanım bir avukatımızdı. Sözler kifayetsiz kalıyor. Böyle durumlarda ne söyleyeceğimizi emin olun bilemiyoruz. Allah ailesine sabır versin" dedi.

'2020 BENİM YILIM OLACAK' DEMİŞTİ

Kazada ölen Cemre Parmaksız'ın yılbaşının ardından sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak altında da 'Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak' diye yazdığı görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DUMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Enes Duman'da dün ikinci namazının ardından Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

Cemre Parmaksız'ın babası Salim Parmaksız taziyeleri kabul ederken

-Cenazeye katılan meslektaşları

_Metin Feyzioğlu'nun camiye gelişi

-Feyzioğlu'nun Cemre Parmaksız'ın babası ve yakınlarına sarılması

-Feyzioğlu'nun konuşması

-Mustafa Elagöz'ün konuşması,

-Baba Salim Parmaksız'ın kızının fotoğrafını öpmesi

-Cenaze namazı

-Tabutun omuzlarda taşınması ve cenaze aracına konulması

-Cemre Parmaksız'ın babası ve Feyzioğlu'nun cenaze aracına binmesi

-Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/BOZÜYÜK(Bilecik),-

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NCL hastası Ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis- beyincik erimesi) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanyaya, babası İhsan Abay'ın görev yaptığı Batman Lisesi öğrencileri destek verdi.

Öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için gerekli olan 3 milyon liranın toplanması için Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Ahmet'in tedavisi için kent sakinlerinin cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada başlatacağı '#ahmeteumutolalım' etkinliğine İhsan Abay'ın görev yaptığı Batman Lisesi öğrencileri, katılımın artırılması için çağrıda bulundu.

Öğrencilerden Şevval Erin, cumartesi günü sosyal medyada Ahmet Çınar'ın sesi olacaklarını belirterek, "Batman halkı ve öğrencileri olarak Ahmet Çınar'ın sesi olmak istiyoruz" dedi.

Dicle Tüzer ise, "Bu sesi tüm Türkiye'ye duyuyoruz. Cumartesi sosyal medyada Ahmet Çınar'a destek olacağız. Ahmet Çınar kardeşimizi kurtarmak için, kampanyaya destek için elimizden geleni yapacağız. Tüm Türkiye'den destek bekliyoruz, Ahmet Çınar'a umut olalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sınıftan görüntü

Öğrencilerin afiş açması

Öğrencilerle röportaj

Batman Lisesi görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

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Cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, cıvata yüklü kamyon, köprüye sıkıştı. Polis, yolu trafiğe kapatıp, gerekli önlemleri aldıktan sonra kamyonun kurtarılması için vinç çağırdı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Ş.A., kullandığı 35 HEA 58 lakalı cıvata yüklü kamyonuyla, yasak olmasına rağmen Halkapınar Aktarma İstasyonu'na girerek, dönüş yapmak istedi. Ancak Ş.A., aktarma istasyonundaki köprünün yüksekliğini hesaba katmayınca başına iş açıldı. Kamyon köprüye sıkışıp, devrilme tehlikesi atlattı. Ş.A., kendi imkanları ile kamyonunu kurtaramadı. Bu sırada çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp, gerekli önlemleri aldıktan sonra, kamyonun kurtarılması için vinç çağırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köprüye sıkışan kamyonun görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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