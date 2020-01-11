DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu

KOCAELİ'nin kayak merkezi Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Zirve yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Samanlı Dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşunca jandarma ekipleri yönlendirme yaptı. Kar kalınlığının 1 metre 30 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde pistler, kayak ve snowboard yapanlarla dolup taştı. Oteller bölgesindeki telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan tesislerde şişme bot ve kızakla kayıp, kartopu oynadı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Kartepe yolunda ise öğle saatlerinde kilometrelerce yoğunluk başladı. Zirveye çıkmak için yaklaşık 45 dakikadır yolda olduğunu söyleyen Mehmet Keskin, "İstanbul'dan Kartepe'ye geldik, fakat zirveye çıkarken trafik yoğunluğuyla karşılaştık. Yaklaşık 45 dakikadır oteller bölgesine çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

SÖMESTRE REZARVASYONLARI BAŞLADI

Sömestr rezervasyonlarının başladığını söyleyen Kartepe Oteli Genel Müdürü Servet Akça, "Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Şu anda tesisimizde bulunan 17 kayak pistinin tamamı açık ve insanlar rahatça kayak, snowboard yapıyorlar. Sömestr rezervasyonları da başladı. Buraya sömestr tatilinde gelmek isteyen vatandaşlarımız erken rezervasyon yaptırırlarsa iyi olur." diye konuştu.

KEYİFLİ BİR YOĞUNLUK VAR

Kartepe'de güzel bir yoğunluk yaşandığını belirten Dursun Deniz, "Kartepe bol karlı ve güneşli olduğu için çok güzel kayak yapılıyor. İnsanlar burada kar manzarasının keyfini çıkartıyor. Biz burada işletmecilik yapıyoruz sömestre tatilinde daha da yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli), – KOCAELİ'nin kayak merkezi Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Zirve yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Samanlı Dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşunca jandarma ekipleri yönlendirme yaptı. Kar kalınlığının 1 metre 30 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde pistler, kayak ve snowboard yapanlarla dolup taştı. Oteller bölgesindeki telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan tesislerde şişme bot ve kızakla kayıp, kartopu oynadı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Kartepe yolunda ise öğle saatlerinde kilometrelerce yoğunluk başladı. Zirveye çıkmak için yaklaşık 45 dakikadır yolda olduğunu söyleyen Mehmet Keskin, "İstanbul'dan Kartepe'ye geldik, fakat zirveye çıkarken trafik yoğunluğuyla karşılaştık. Yaklaşık 45 dakikadır oteller bölgesine çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

SÖMESTRE REZARVASYONLARI BAŞLADI

Sömestr rezervasyonlarının başladığını söyleyen Kartepe Oteli Genel Müdürü Servet Akça, "Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Şu anda tesisimizde bulunan 17 kayak pistinin tamamı açık ve insanlar rahatça kayak, snowboard yapıyorlar. Sömestr rezervasyonları da başladı. Buraya sömestr tatilinde gelmek isteyen vatandaşlarımız erken rezervasyon yaptırırlarsa iyi olur." diye konuştu.

KEYİFLİ BİR YOĞUNLUK VAR

Kartepe'de güzel bir yoğunluk yaşandığını belirten Dursun Deniz, "Kartepe bol karlı ve güneşli olduğu için çok güzel kayak yapılıyor. İnsanlar burada kar manzarasının keyfini çıkartıyor. Biz burada işletmecilik yapıyoruz sömestre tatilinde daha da yoğunluk bekliyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile yol yoğunluğu

-Yakın plan yol yoğunluğu ve sürücülerle röp

-Karda botla ve kızakla kayanlarla röp

-Genel Müdür Servet Akça ile röp

-Kayak yapanlar

HABERKAMERA: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),

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Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

SİVAS merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarındaki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Kentte son günlerde yaşanan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'a 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan gölet, hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce buz tuttu. Göletin yüzeyinde yaban ördeklerinin dolaştığı görüldü. Seyrine doyum olmayan manzaraların ortaya çıktığı gölet, havadan drone ile de görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göletin drone görüntüleri

-Genel görüntüler

-Detay

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Kuşadası'nda sokak hayvanlarına sıcak yuva

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için kentin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, kedi ve köpekler için yaptırdığı kulübeleri kentin önemli noktalarına yerleştirmeye başladı. Kış aylarının soğuk geçtiği bu günlerde, can dostlarının unutulmaması ise vatandaşların takdirini topladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Karaova, Davutlar, Türkmen, Alacamescit, Ege, İkiçeşmelik, Camikebir, Soğucak, Kadınlar Denizi ve Güzelçamlı mahallelerindeki yeşil alanlara bıraktığı ahşap malzemeden yapılan evler, estetik ve modern görünümleriyle de dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi'nin hayvanlara yönelik hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirten emekli öğretmen Rabia Karabıyık, "Hayvan dostu bir başkanımızın olması bizi mutlu ediyor. Kendisine duyarlı davrandığı için teşekkür ediyoruz" dedi. Kentleşmeyle birlikte yaşam alanları daralan sokak hayvanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, "Can dostlarımız yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Havaların soğumaya başladığı bugünlerde onları yalnız bırakamazdık. Şu ana kadar 30 noktaya kulübe yerleştirdik. Hayvanlara yönelik çalışmalarımız 2020 yılında da hız kesmeden sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kulübeler yerleştirilirken genel ve detay görüntüler

Asuman Canbol ile röp.

Rabia Karabıyık ile röp.

Ali Rıza Barış ile röp.

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (Aydın),

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3 aydır kayıptı, cesedi toprağa gömülü bulundu

UŞAK'ta 3 aydır kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Mustafa Özkaya'nın cesedi, ormanlık alana gömülü halde bulundu.

Kendisinden 3 aydır haber alınamayan Mustafa Özkaya için yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Arama başlatan güvenlik güçleri, Özkaya'yı geçen zamana rağmen bulamadı. Bu sabah güvenlik güçlerine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ihbar geldi. Merkeze bağlı Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarındaki ormanlık alana, Özkaya'nın cesedinin gömüldüğü ihbar edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Çatalyol mevkisinde yaptıkları kazı çalışmasında, Mustafa Özkaya'nın çürümüş cesedini buldu. Mustafa Özkaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri incelemeden genel ve detay görüntü

Cesedin cenaze aracına taşınması

Olay yerinden genel görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yaylada tipi nedeniyle kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı arama çalışmaları, hava şartlarının düzelmesi üzerine yeniden başlatıldı.

Mersin- Karaman sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda, 23 Aralık günü, çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi kurtarılırken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, hava şartlarının düzelmesi üzerine yeniden başlatıldı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan komutasındaki arama çalışmalarını, jandarma ve AFAD'tan oluşturulan 50 kişilik ekip yürütüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metreyi bulduğu bölgedeki arama çalışmasında ayrıca 3 dedektör ve kokuya duyarlı bir köpek de kullanılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma araçları hareket ederken

- Arama ekibi arama yaparken

- Dedektörle arama yapılırken

Köpekle arama yapılırken

- Arama ekibi yürürken

- Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Azov'dan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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