DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Emniyet müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda, şehit kızları 1'inci sınıf öğrencisi Hafza Derindere ve 2'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün okullarına giderek karnelerini aldı. Aktaş, "Ben bu kızlarımızın velisiyim, bundan sonra tüm eğitim dönemlerinden yanlarında olacağım" dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova İMKB İlkokulu'na gitti. Aktaş, 2015'te, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin 7 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi kızı Hafza'nın karnesini öğretmeninden aldı. Aktaş, daha sonra aynı okulda eğitim öğrenim gören, Zeynep Ravza Akyüz'ü de yalnız bırakmadı. Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan İslam Akyüz'ün kızı olan Zeynep Ravza'yı da tebrik eden Aktaş, diğer öğrencileride hikaye kitabı ve boyama kalemi hediye etti. Şehit kızlarıyla yakından ilgilenen Aktaş, "Ben bu kızlarımızın velisiyim, bundan sonra tüm eğitim dönemlerinden yanlarında olacağım. Karnelerini aldılar, derslerinde çok başarılı olmuşlar. Bizleri gururlandırıyorlar" dedi.

Hafza Derindere ise, " Okulun ilk günü beni yine Zafer amca getirmişti. Bugünde karnemi birlikte aldık, çok mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Şehit kızı Hafza Derindere ile röp.

Annesi ile röp.

Şehit kızlarının Emniyet Müdürü ile okula girmesi

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Hafza'nın karnesini alması

Müdür Aktaş ile röp.

Öğrencilere boyama kitabı ve kalemi dağıtılması

Müdür Aktaş'ın şehit kızı Zeynep Ravza Akyüz'ün karnesini alması

Aktaş'ın şehit kızları ile sınıfta görüntüsü

Okuldan genel görüntü

SÜRE: 04'20" BOYUT: 479 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Edirne'de aday sürücü 195 promil alkolle kaza yaptı

EDİRNE'de 195 promil alkol aldığı belirlenen bir aday sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir iş yeri ve apartmanın girişine çarparak durabildi.

Olay Edirne merkez Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkol alan dört arkadaş 22 AK 219 plakalı araçla gezmek istedi. Gece saatlerinde Kıyık Caddesi üzerinde seyreden aracın sürücüsü B.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce orta refüje, daha sonraysa bir işyeri ve apartmanın duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası vatandaşlar Polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Aracın sürücüsü ve beraberindeki 3 arkadaşı olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Polisin alkol muayanesi yaptığı sürücü B.Ş.'nin 195 promil alkollü ve aday sürücü olduğu tespit edildi.

Olay sonrası polis ifadesi alınmak üzere B.Ş.'i karakola götürdü. Hasar gören araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

Kaza yapan araçtan detaylar

Aracın çarptığı işyerinden detaylar

İşyeri sahibinin simitleri toplaması

Aracın çekici yardımıyla kaldırılması

Polislerin tutanak tutması

Olay yeri genel görünüm

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Vali Coşkun'dan öğrencilere: Tatilde sevdiğiniz ne varsa onları yapın

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, karnelerini verdiği öğrencilere, "Mutlaka dışarıda arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınızla güzel etkinlikler yapın. Sevdiğiniz ne varsa onları yapmaya çalışın" tavsiyesinde bulundu.

Osmaniye'de 446 okulda 134 bin 871 öğrenci, karnelerini alarak ilk dönem tatiline girdi. Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş ve milli eğitim müdür yardımcıları katıldı. Öğrencelere karnelerini dağıtan Vali Coşkun, "Hepinize iyi tatiller diliyorum, bu süre içerisinde iyice dinlenin. İkinci dönem için enerji depolayın. Mutlaka sevdiklerinizle beraber olun, sevdiğiniz etkinlikleri yapın. Sayın bakanımızın ifadesiyle hayatın içerisinde olun. Tamamen kendinizi odanıza evinize kapatmayın. Mutlaka dışarıda arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınızla güzel etkinlikler yapın. Sevdiğiniz ne varsa onları yapmaya çalışın. Tatil süresince cep telefonu yada tabletle zamanınızı geçirmeyin. Dışarı çıkın arkadaşlarınızla beraber olun, iyice dinlenin, 15 gün sonra inşallah ikinci yarı yıl başladığı zaman zinde ve enerjik bir şekilde okula başlarsınız" dedi.

Vali Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciler için bir görev çizelgesi hazırladığına da dikkat çekerek, "Burada toplam 5 görev var fazla değil, mutlaka bunları yapın. Bunlar sizlerin hayata hazırlanmanızda, hayatı kavramanızda ve öğrenmenizde çok önemli katkısı olacaktır.Şimdiden iyi tatiller diliyorum, sağlık afiyet diliyorum" diye konuştu.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul tabelası

-Vali Coşkun ve protokol üyelerinin sınıflara girişi

-Öğrencilerden genel ve detay

-Vali Coşkun'un öğrencilerle konuşması

-Vali Coşkun ve protokolün öğrencilere karnelerini dağıtması

-Vali Coşkun'un farklı bir sınıfta öğrencilere yaptığı konuşması

-Karnelerini alan öğrencilerden genel detay

BOYUT: 135 MB SÜRE: 04'16"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Ordulu miniklerden Erzurum'daki yaşıtlarına ısıtan hediye

ORDU'nun Ünye ilçesinde 'Kendime yetiyorum, atkımı örüyorum' etkinliği kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri, çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'daki öğrenci arkadaşları için atkı ördü.

Ünye Yunus Emre İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, 'Kendime yetiyorum, atkımı örüyorum' etkinliği kapsamında bir araya geldi. Ailelerinin aldıkları iplerle atkılar ören öğrenciler, tüm hünerlerini sergiledi. Öğrenciler, günlerce süren çalışmanın ardından ürettikleri el emeği göz nuru atkıları, öğretmenleri vasıtasıyla Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulu'na gönderdi.

'SOSYAL BİR PROJEYE DÖNÜŞTÜ'

Sınıf öğretmeni Zeliha Gaferoğlu, "Bu etkinlikle öğrencilerimizin el becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Yoğurt kovaları ve dil çubukları yardımı ile atkı örme kovası oluşturuldu. Daha sonra öğrencilerimiz atkı ördüler. Etkinliğimizi sosyal projeye dönüştürerek, atkıları Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulu'nda okuyan öğrencilere gönderdik. Öğrencilerimizin yaptıkları atkılar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. Hepimiz severek ve içimizden gelerek yaptık bu etkinliği. Öğrencilerimiz de bu bilinçle atkıları hazırladıö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Atkı ören öğrencilerden detaylar

Sınıf Öğretmeni Zeliha Gaferoğlu ile röportaj

-Atkıların paketlenmesinden detaylar

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/Ordu, -

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Gölcük'te buz tutan göl üzerinde tehlikeli yürüyüş

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerden bazıları tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yaptı. Gölün üstünde bebek arabasındaki bebekle yürüyen bir kişi de görenleri hayrete düşürdü.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı bir süre önce buz tuttu. Tabiat parkında özellikle geceleri sıfırın altındaki derecelere düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tutan gölün karla kaplanan ormanlarla bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Gölcük'e gelen ziyaretçiler eşsiz manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

BEBEK ARABASIYLA DOLAŞTI

Yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar olan tabiat parkında gündüzleri havanın güneşli olması nedeniyle gölün buz tutan bazı kısımlarındaki buz tabakasının inceldiği görüldü. Göl etrafına yerleştirilen tabelalarla buz tutan göl yüzeyinde yürümenin yasak olduğu belirtildi. Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donmuş gölün üzerinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Bir tatilcinin bebek arabasının içindeki bir bebekle donmuş göl yüzeyindeki yürüyüşü görenleri hayrete düşürdü. Göl üzerinde yürüyüş yapanlar, görevliler tarafından uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölcük manzaraları

-Fotoğraf çektirenler

-Göl üzerinde yürüyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Karacabey lavanta kokacak

Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan peyzaj çalışmaları devam eden 300 dönümlük Öğretmenler Parkı'nda çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden teknik bilgi aldı. Başkan Özkan parkın tamamlandığında işlevinin yanı sıra aromatik binlerce bitki türünü içerisinde barındıracağını ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Öğretmenler Parkı'nda devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özkan incelmelerde ekiplerden teknik bilgi alırken ağaç dikim sırasında bir ağacı da kendisi dikti.

İnceleme sonrası yaptığı açıklamada Başkan Özkan, "Yeşil Karacabey parolası ile ilçemizdeki peyzaj, ağaçlandırma çalışmaları her boyutta devam ediyor. İşte bu parkımızda 300 bin metrekarelik devasa alanda, nüfusu 83 binlerde olan bir ölçeğinde alanın peyzaj çalışmasından bahsediyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladık ve üst yapı çalışmalarımız sonuçlanma noktasında. Parkımıza lavanta ekimi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle yaklaşık 2 bin adet leylandi ekimini gerçekleştiriyoruz. Peyderpey bu alanda yaklaşık 10 bin fidan toprakla bulaşacak. Bu da 'Yeşil Karacabey' felsefesiyle yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olacak. Bütün Karacabey'imiz de yeşil alan çalışmalarını sürdürmeyi ve önümüzde ki 1-2 sene içerisinde Karacabey'i çepeçevre kuşatmayı düşünüyoruz. Karacabey'imiz bu yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla sözde değil özde 'Yeşil Karacabey' imajına, görüntüsüne kavuşacakö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;

-Ağaç dikiminden detaylar

-Alandan detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),

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Başkan Aydar, dolmuşta yolculuk yaptı

Adana'da makam aracını evlenen çiftlere tahsis eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, makamına yürüyerek, motosikletiyle ya da dolmuş kullanarak gidiyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, önceki gün akşam saatlerinde belediyeden çıkıp evine dönmek için dolmuşa bindi. Yolcular, Başkan Aydar ile bir süre sohbet etti. Vatandaşlar, Başkan Aydar'ı dolmuşta yolculuk ederken görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Başkan Aydar'ı dolmuşta gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görüntü Dökümü

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın dolmuşta görüntüsü

Dolmuştaki kadınlar ile sohbet etmesi

Yaşlı bir kadının dolmuştan inmesine yardım etmesi

Kadının elini öpmesi

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),

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HDP önündeki eylemde 137'nci gün (2)

AİLE SAYISI 71 OLDU

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinden gelen Vahap Kaplan'ın (34) da katılmasıyla 71 oldu.

2013 yılında 13 yaşındayken kaybolan yeğeni Besna Kaplan (20) için bugün oturma eylemine başlayan amca Vahap Kaplan, "Yeğenim 10 yaşındayken annesini kaybetti. Ağabeyim hasta olduğu için ben geldim. Yeğenim hemşire olmak istiyordu. Çocuk daha ortaokulu bitirmeden onu kaçırdılar. Kendisinden şimdiye kadar herhangi bir bilgi alamadık. Kızım Besna, eğer beni görüyor veya duyuyorsan geri dön, güvenlik güçlerine teslim ol. Gözümüz yoldadır. Zorla götürüldüğünü biliyoruz. Lütfen geri dön" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Vahap Kaplan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Takdir getirene lahmacun bedava

ANTALYA'da bir pide ve lahmacun salonu işletmecisi, karne gününde yaptığı kampanya ile takdir belgesi getiren öğrencilere bedava lahmacun dağıttı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki 'Harran Pide' adlı iş yerinin sahibi, girişine hazırladığı afişle, takdir belgesi getiren öğrenciye lahmacun, teşekkür belgesi getiren öğrencilere de pide hediye edeceğini duyurdu. Kampanyadan haberdar olan öğrenciler karnelerini alıp sömestir tatilinin ilk dakikalarında pide salonuna akın etti. Karnelerinde takdir almanın heyecanını ücretsiz lahmacun yiyerek kutlayan öğrenciler, hem karnını doyurdu hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Pide salonu işletmecisi Ahmet Yılmaz, takdir alan öğrencilere lahmacun hediye ettikleri kampanyayı 11 yıldır düzenlediklerini belirtti. Öğrencilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, "Takdir alan lahmacun teşekkür alana pide kampanyamız 11 yıl oldu. Çocuklarımız başarılı oldukça karnesinde takdir aldıkça bizden lahmacun feda olsun" dedi.

İşletme sahibi Yılmaz, kampanyanın 1 hafta süreceğini ifade etti.

Salon işletmecisinin kardeşi Salih Yılmaz, "Çocukları sevindirmeyi, anlatacakları hatıraları olmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerin başarılarının yanında lahmacunun maliyetinin önemi yok. Onların mutlu olmasını görmek bizi sevindiriyor. Geçen sene teşekkür alan bir öğrenci bu sene takdir belgesini göstererek sevincini bizle paylaştı. Bu bizim en büyük sevincimiz" diye konuştu.

Takdir belgesiyle lahmacun hediyesi alan öğrencilerden Batu Aslan, "Geçen yıl teşekkür aldığım için üzülmüştüm. Bu yıl da lahmacunu yiyebilmek için motive oldum ve takdir belgesi kazandım. Hem lahmacun yiyorum hem başarı kazandım. Bunun için çok mutlu oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Lahmacunun yapılışından detay görüntüler

-Lahmacun alan öğrencilerden görüntüler

-Mekan sahibi Ahmet yılmaz

-ikinci röp Salih yılmaz

-Öğrencilerle röp

-Kalabalıktan detay görüntüler

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Diyarbakır'da 500 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

DİYARBAKIR'daki 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci, karnelerini alıp, yarıyıl tatiline girdi.

Diyarbakır'da 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk döneminin sona ermesiyle 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci karne aldı.

Yarıyıl tatili nedeniyle Kayapınar ilçesinde bulunan Vehbi Koç İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in katıldığı törende, karnelerini alan öğrencilere, aralarında kitapların da bulunduğu çeşitli hediyeler verildi.

Bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni uygulamayla tatil sayısının 3'e çıktığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, "İki haftalık yarıyıl tatilimiz bugün başlıyor. Diyarbakır eğitim ailesi olarak bugün il genelinde 500 bin yakın öğrencimiz 1900 okulumuzda karne heyecanı yaşamaktadır. 25 bin civarında öğretmenimizle birlikte bu molaya başlıyoruz. Bu mola çocuklarımız, velilerimiz ve elbette öğretmenlerimiz için bir dinlenme süresi. Yeniden tazelenme ve nefes alma süreci. Zamanımızı okuyarak, geçireceğiz çocuklarla birlikte. Kitap dağıtıyoruz. İl genelin birinci dönem itibariyle çok sayıda kütüphaneye, çeşitli atölyelere kavuştuk. Çok sayıda projemiz var. Bu çerçevede devam edecek. Okumaya önem ve değer veren nesillerin artarak gelişmesi için 1 milyona yakın kitap bağışı hedefiyle yola çıktık. İnşallah başaracağız. Bugünkü molada da çocuklarımıza tavsiye ettiğimiz şey, dinlenmek ve bol bol okumak" dedi.

Görüntü Dökümü

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Okul önünden detay

Öğrencilere karne dağıtılması

Feysel Taşçıer'in konuşması

Sınıflardan detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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O kazalar KGYS tarafından görüntülendi

SAKARYA'da 2020 yılının ilk 15 gününde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri arasında Sakarya'dan da 4 kaza yer alırken, bir çok farklı ilçede meydana gelen kazalarda sürücülerin kural ihlalleri ve dikkatsizlikleri yüzünden meydana gelen kazalarda çok sayıda sürücü yaralanırken maddi hasarda meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-KGYS Kaza görüntüleri

HABER: Güven HASBAŞ-ADAPAZARI-SAKARYA-DHA