DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Elleri ve ayakları bağlandı, darp edilip öldürülerek otoyol kenarına atıldı (YENİDEN)

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanan, feci şekilde dövülen kişinin cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Karayolları ekipleri TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptığı sırada yol kenarında içerisinde bir şey bulunan battaniyeyi gördü. Karayolları görevlileri, battaniyeyi açtıklarında cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Ankara istikametinin bir şeridini kapatarak, cesedin bulunduğu bölgeye paravanla kapattı. Polis, olay yerinde incelemede bulundu. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Bir erkeğe ait cesedin başka bir yerde öldürülerek yol kenarına atıldığı, feci şekilde dövülen kişinin elleri ve ayaklarının iple bağlı olduğu öğrenildi. Ölen kişinin 30-35 yaşlarında olduğu belirtilirken, kimliği belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polisin, Karayolları görevlileriyle görüşmesi

Polisin incelemeleri

Yoldan görüntüler

Cesedin cenaze aracına konulması

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları 17'nci günde

TUNCELİ'de 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21), arama çalışmaları 17'nci günde sürerken, anne Bedriye Doku, kızının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitlerle Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 750 BİN METREKAREYE YAYILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dalgıç polisler, polis özel harekat, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ itfaiyecilerinden oluşan 150 kişilik ekip, Gülistan'a ulaşmak için seferber oldu. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bünyesindeki ceset ve iz bulma köpeği karadan 60 kilometrelik bir alanda Gülistan'ın izini sürdü. Uzunçayır Baraj Gölünde bugün arama çalışmaları, 8 ekip tarafından 750 bin metrekareye yayıldı. Ekipler 2 bin 500 metre uzunluğunda 300 metre genişliğinde 8 ayrı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

ANNESİNDEN EMİNE ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Kızı Gülistan için yapılan arama çalışmaları bölgesine gelen anne Bedriye Doku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu. Anne Bedriye Doku, kızının kaybolmasında erkek arkadaşı Rusya vatandaşı Z.A.'yı sorumlu tutarak, şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan'a sesleniyorum bana yardımcı olun. Ben de anneyim sen de bir annesin. Benim kızım Türkiye'nin kızıdır. Ben burada her gün ölüyorum. O çocuk yüzünden benim kızımın başına bunlar geldi. O benim kızımı kandırdı. Ne yaptıysa o çocuk yaptı neden onu tutuklamıyorsunuz ? Bir çocuk akşam eve gelemezse o ana ne yapar. Kızım ölüyse ölüsünü diriyse dirisini tüm Türkiye'den istiyorum. Kızım yaşıyorsan lütfen gel gel. Kimse sana bir şey demiyor bana bir telefon aç yeter. Biz kaç gündür burada öldük bittik. Kızım ne olursun gel artık. Gelmiyorsan bana bir telefon aç, o telefon bana yeter."

Görüntü Dökümü

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Sarı Saltuk viyadüğü üzerinde suya bakan anne Bedriye Doku

Anne Gülistan Doku'nun Gülistan'a seslenmesi

Sarı Saltuk Viyadüğü

Arama Köpeğinin Gülistan'ı araması

AFAD İL MÜDÜRÜ'NÜN EKİPLERİ YÖNLENDİRMESİ

Su botundan ekiplerin kontol turları atması

Kıyı bölgelerinin botlarla taranması

Tüplerle dalışa hazırlanan dalgıçların hazırlıklarının yapması

Dalgıçların suya inmesi

Dalgıçların suda son kontrollerinin yapması

Suya dalan dalgıçlar

DRONE İLE ALAN TARAMASI

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 517 MB

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Ölüme terk edilen köpeklere belediye sahip çıktı

AKSARAY'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 26'sı yavru 28 köpek boş bir arazide soğuğa terk edildi. Aksaray Belediyesi ekipleri köpekleri araziden alarak barınağa götürdü. Aynı yerde 15 köpeğin de soğuk ve açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.

Eskil ilçesi Böğet köyünde bir araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok sayıda köpeğin terk edildiği ihbarını alan Aksaray Belediyesi ekipleri, arazide 26'sı yavru 28 köpek buldu. Soğuk ve açlıktan bitkin düşen köpekler, araçlara alınarak Aksaray Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Ekipler aynı bölgede 15 köpeğin de öldüğünü belirledi. Köpeklerin soğuk ve açlıktan ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Barınağa götürülen köpekler veteriner tarafından iç ve dış parazit aşıları yapıldı. Köpeklerin aşılarını ve tedavilerini gerçekleştiren veteriner Ali Alaboyun, "Köpeklerin bir kısmının ölümleri gerçekleşmiş. Burada sıcak bir yuva hazırladık, mamalarını verdik. Köpeklerin şu anda durumları iyi. Aralarında soğuktan kötü etkilenen hayvanlarımız var. Onlara da elimizden geldiği kadar müdahalelerini yapacağız" diye konuştu.

Köpekleri soğukta donmak üzereyken bulduğunu söyleyen Böğet Köyü muhtarı Mustafa Özkan "Köyümüze 2,5 kilometre mesafede bir yere bırakmışlar. Haberi alır almaz anne köpek ve yavrularına sulu yemek verdim. Samanlardan yuva yaptım. Sonrasında da yetkililere haber verdim" dedi.

Görüntü dökümü:

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Belediye ekiplerinin köpekleri yükleme görüntüsü

-Ölü köpeklerden görüntü

-Köpeklerinin aşı yapılması ile indirilmesi ile mama verilmesi

-Muhtar Mustafa Özkan ile Belediye Veteriner hekimi Ali Alaboyun röp

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Boynundan vuruldu 'ölmedi yazın' diye bağırdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yaşanan kavgada tabanca ile ateş açılması sonucu boynundan yaralanan Ogün Bekar(24), hastaneye sevk edildiği sırada, "Boynundan vuruldu ölmedi. Alamıyorlar canını yazın" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Gülüç Beldesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ogün Bekar ile akaryakıt istasyonunda çalışan Fadıl Ö. ilk olarak telefonda tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Ogün Bekar akaryakıt istasyonuna giderek Fadıl Ö. ile tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında silahını çeken Fadıl Ö., Ogün Bekar'ı boynundan vurarak yaraladı. Fadıl Ö. olay yerinden kaçarken, Ogün Bekar ise çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Ogün Bekar, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sedyeyle hastaneden çıkarılan Ogün Bekar, gazetecilere dönerek, "Boynundan vuruldu ölmedi. Alamıyorlar canını yazın." dedi.

Olayın ardından kaçan Fadıl Ö., polis tarafından kullandığı silahla birlikte Alaplı ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Ogün Bekar'ın hastaneden çıkarılması

-Ambulansa bindirildiği sırada konuşması

-Ambulansın hareket etmesi

Süre: (2: 45) Boyut: (509 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Yağ kazanı patladı, 1 işçi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta sanayideki bir işyerinde yağ kazanı büyük bir gürültüyle patladı. İş yerinin kapılarının sökülüp camlarının kırıldığı patlamada Suriyeli Adil Elsaid (17) ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar olan Elsaid hastanede yoğun bakım servisine alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sanayi Sitesi Değirmeciler Caddesi'nde Suriyeliler tarafından çalıştırılan alüminyum levha imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre yağ kazanı henüz belirlenmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle kazan devrilirken, işyerinin kapıları söküldü, camları kırılırken, Adil Elsaid ağır yaralandı.

Sesi duyanlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Elsaid ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Elsaid, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Adil Elsaid'in yardımına koşanlardan Fatih Kavak, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve sesi duyunca hemen yarıma koştuklarını belirterek, "Çok büyük bir patlama oldu, müthiş bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı çıktık. Ambulans çağırdık. Yaralının yüzünde ve vücudunda yanık ve yaralar vardı. Ama patlama çok büyüktü, basınçla kapıları yerinden oynatmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamanın meydan geldiği işyeri

Bükülen kapısı

Yerinden sökülen kapısı

Etrafa savrulan parçalar

Patlayan yağ kazanı

Fatih Kavak ile röp.

İşyerinden detay

Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Mobilya teslim etmeye gitti, sırtından vuruldu

BURSA'da, satın alınan mobilyaları sahibine teslim etmek için getiren iş yeri sahibi İbrahim Bülbül (25), kamyonetten indiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf Sokak üzerinde bulunan bir daireye, satın alınan mobilyaları teslim etmek için gelen İbrahim Bülbül, kamyonetten indiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından tabancayla vurulan Bülbül, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada da çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri, olay yerindeki otomobile isabet etti.

Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Bülbül, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde boş kovanlar buldu. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Kurşunlanan araçtan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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2 bin yıllık anıt ağaç kar yağışına dayanamadı

TÜRKİYE'nin en yaşlı dünyanın ise ikinci en yaşlı ağacı olarak kabul edilen 2 bin yaşındaki Juniperus Foedissima türündeki 'Ağıl Ardıç' ağacının bir kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle kırıldı.

Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde bulunan bin 730 rakımlı tepedeki 2 bin yaşında, 22 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre genişliğindeki 'Ağıl Ardıç' ağacının, yoğun kar yağışı nedeniyle bir kısmı kırıldı. Karda yürüyüşe çıkan dağcı Hasan Hüseyin Kahriman tarafından kırılmış olarak bulunan Türkiye'nin en yaşlı dünyanın ise ikinci yaşlı ağacı olarak kabul edilen Ağıl Ardıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmişti.

Yüzyıllara tanıklık eden ağaç, yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 kişinin ellerini açarak ancak kucaklayabildiği 'Ağıl Ardıç' ağacı Balcılar Mahallesine 8 kilometre mesafede bulunuyor. Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, kara yemişli, 20 metreye kadar boylanabilen, 2 bin 300 metreye kadar yayılabilen ve 60-70 kadar türü bulunan ardıç, orman yaşamının sona ermesi aşamasında, en son kaybolan dayanıklı türden. Erozyonu önlemek için, rüzgar aşındırmalarına karşı ve süs bitkisi olarak da yetiştirilebiliyor.

(Görüntü dökümü:

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-Anıt ağaç ve tanıtım tabelasından görüntü

-Anıt ağacın kırıldığı bölümünün görüntüsü

-Anıt ağacın detayları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cengiz ÖZCAN/TAŞKENT (Konya),)

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