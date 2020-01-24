DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Muhammed'in ölümünü araştırması için özel ekip görevlendirildi

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi Başalan Mahallesi'ndeki metruk evde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildi. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde, salı akşamı metruk evde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildiği açıklandı. Başsavcılıkça, şüpheli ölümle ilgili 5 ev ve 2 iş yerinde arama yapılarak, delillerin toplandığı, bu deliller ışığında 15 kişinin ifadesinin alındığı ve 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ile diğer şüpheli G.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Muhammed'in yaralı bulunduğu metruk yapı

Yas yeri

Mahalle

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Adana'da fırtına, çatıları uçurdu

ADANA'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.

Kentte dün geceden beri fırtına etkili olurken, Kozan Sağlık Meslek Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu ile Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatıları uçtu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Şevkiye Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'ta bulunan bazı ağaçlar, devrildi. İmamoğlu ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin çatısı, uçarak, çarptığı enerji nakil hatlarının kopmasına neden oldu. Elektrik dağıtım ekipleri tarafından meydana gelen arızanın giderilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Okulların zarar gören çatılarından genel ve detay

Evlerin çatılarından genel ve detay

Devrilen ağaçlardan görüntüler

SÜRE: 01'28" BOYUT: 163 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,

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Besicinin iki ineği ikiz doğurdu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde besicilik yapan Mehmet Satılmış'a (55) ait iki inek, ikiz buzağı doğurdu.

İlçede büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunan besici Mehmet Satılmış'ın iki ineği, 2 hafta önce 3 gün arayla ikiz buzağı doğurdu. Satılmış, buzağıların küpeleme işleminin gerçekleşmesi için Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuru yaptı. Müdürlükte görevli veteriner hekimler de elektronik küpeleme işlemini gerçekleştirdi. Mehmet Satılmış, 2 ineğinin 3 gün arayla ikiz buzağı doğurduğunu belirterek, "İneklerimiz ikiz doğurunca çok sevindik. Buzağılar erken doğduğu için zor şartlarda hayatta tutmaya çalıştık. Buzağıları uzun süre evde biberonla besledik. Şu an sağlık durumları gayet iyi" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Buzağılardan görüntü

-Besiciden Mehmet Satılmış'tan görüntü

-Genel detay

Süre: 2 dakika 49 saniye

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

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8 kiloluk kedi 'Şerafettin', esnafın maskotu oldu

ELAZIĞ'da günde 2 litre süt içip, 6 öğün mama yiyen 8 kilo ağırlığındaki 'Şerafettin' isimli kedi, esnafın maskotu oldu.

Çarşı Mahallesi'nde esnaf Yusuf Yumurtacı (19), 5 ay önce Muğla'dan bir kedi aldı. İş yerinde kedinin bakımını yapan Yumurtacı, ona 'Şerafettin' ismini koydu. Günde 2 litre süt ve 6 öğün mama tüketen 'Şerafettin', sevimli haliyle kısa sürede tüm esnafın ilgi odağı haline geldi.

Kediyi Muğla'dan aldığını ifade eden Yusuf Yumurtacı, "Ben aldığımda 4 yaşındaydı. 8 kilo ağırlığında. Günde yaklaşık 2 litre süt içiyor. 6 öğün de mama veriyoruz. Çok akıllı bir kedi. Çarşımızın esnafı da çok seviyor. İnsanlar gördüğünde gelip fotoğraf çektiriyor. İnsanlar arasında oldukça fazla sevilen bir kedi. Erkek olduğu için ismi de Şerafettin. Cinsi İran kedisi. Buralarda bulunmadığı için Muğla'dan aldık. Sözümüzden dışarı çıkmaz. Dükkanı tanıyor. Eve götürdük ama evde durmadı. Dükkanda kalıyor. Dükkandan çıkar; gider gezer ve daha sonra gelir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kedinin çarşıdan gezmesinden görüntü

Esnafların kediyi sevmesinden görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Alman savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Alman savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Alman savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,