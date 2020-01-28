DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26'da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybının yaşanmadığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu, toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırılmış, 5 metruk bina da depremde hasar görmüştü. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde AFAD tarafından 156 çadır kurulmuştu. Bu depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan depremde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı Dilek Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilek Apartmanı sakinlerine ait enkazda kalan eşyaları da çıkarmaya başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Can ÇELİK/ ELAZIĞ

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Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı

BURSA'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 4'ncü Fener Sokak'taki tek katlı evde arkadaşlarıyla yaşayan Sabiha P., Afyon'da bulunan annesinin evi satmak için Bursa'ya geldiğini öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sabiha P., evi ateşe verip, kaçtı. Ev kısa sürede alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Sabiha P.'yi arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Depremde ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Türkan Kaplan (75) son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Türkan Kaplan için Yeşil Cami'de tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı. Cenaze namazı öncesi tabut başında bekleyen acılı aileyi, Bakan Koca teselli etmeye çalıştı. Kaplan'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Maden ilçesinde toprağa verildi.

BAKANLARDAN TAZİYE ZİYARETİ

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cenaze namazının ardından, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sürsürü Mahallesi'ndeki taziye evine giden Bakanlar, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Taziye çıkışı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen bakanlar, incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Sivrice ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenazeden görüntü

Bakanların tabutu taşıması

Taziye evine ziyaret

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ELAZIĞ

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Eşinin parmağındaki yüzüğü, depremzedelere yardım için bağışladı

KONYA'da yaşayan Yunus Yıldız (79), Elazığ ve Malatyada meydana gelen depremzedelere bir nebze katkıda bulunmak için eşi Fatma Yıldız"ın (73) parmağındaki yüzüğü bağışladı.

Kadınhanı'da oturan Yunus Yıldız, eşi Fatma Yıldız ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere yardım etmek istedi. Fatma Yıldız'ın parmağındaki yüzüğü bağışlamak isteyen çift, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem'in yanına gelip, yüzünü teslim etti. Yıldız, "Orada o insan mağdur. Onları gördükçe bizim içimiz sızlıyor. Allah oradaki insanlara yardım etsin" dedi. Yüzüğü teslim ettiği anda gazeteciler tarafından kemareya kaydedildiğini fark eden ve bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Yıldız, "Sağ elin verdiğini, sol elin görmeyecek" dedi.

Belediye Başkanı Badem de "Sizin yaptığımız örnek bir davranış. Sizin neslinizden, bizim nesile öğreteceğimiz en güzel örnek, bu davranıştır. Atalaramızın, devletimizin, milletimizin yanında olduğunu gösterecek örnek bir davranıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüzünü teslim etmesi

Belediye Başkanıyla sohbet etmesi

Haber- Kamera: Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI/ KONYA (HA)

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Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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