DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

AFAD: Van'da 2'nci çığ düştü, ekiplerimiz olay yerine gönderildi-1

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu kaybolanlara ulaşmak için arama- kurtarma çalışması yürüten ekiplerin bulunduğu bölgeye 2'nci kez çığ düştüğü açıklandı. AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmak için arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerimizin bulunduğu bölgeye ikinci bir çığ düşmüştür. Bölgedeki diğer ekiplerimiz ivedilikle olay yerine sevk edildi" denildi.

VAN

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Suriye sınırına askeri sevkiyatlar devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

İÇİŞLERİ: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı'nca Van'da 2'nci çığ düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, 30 kişiye ulaşıldığı, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Terör şehidine bayrak ayıbı, bulundu yerine dikildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 15 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında ölen Deniz Tutum'un (21) mezarı başındaki Türk bayrağı, direğiyle birlikte söküldü. Sökülen bayrak ve direği, mezarlığa 200 mesafedeki bir kavşakta bulundu. Bayrak yenilenerek direğiyle birlikte eski yerine konuldu. Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum, duruma anlam veremediğini belirterek, sorumlu kimse yakalanmasını istedi.

Terör örgütü PKK'nın 16 Temmuz 2005'te Kuşadası'ndaki bir minibüse düzenlediği bombalı saldırıda, Deniz Tutum yaşamını yitirdi. Sivil şehit Deniz Tutum'un Adalızade Mezarlığı'naki kabrini ise geçen cuma günü, babası Şahin Tutum ziyaret etti. Şahin Tutum, kızının baş ucundaki Türk bayrağı ve direğinin yerinde olmadığını gördü. Baba Tutum, durumu önce mezarlık amirliği yetkililerine, ardından polise bildirdi. Tutum'dan gelen şikayet üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği görevlileri, yaptıkları araştırma sonrasında, bayrak ve direğini Sabri Mumcu Caddesi üzerindeki bir kavşakta buldu. Bayrak ve direk yenilendikten sonra Deniz Tutum'un mezarının başına tekrar dikildi.

"KİM YAPTIYSA BULUNSUN"

Kızının mezarının başındaki direğin sökülerek Türk bayrağıyla alınmasına anlam veremediğini belirten baba Şahin Tutum, DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada başta belediye yetkilileri olmak üzere kendisiyle ilgilenenlere teşekkür ederek, "Kuşadası emniyetinden tek bir isteğim var. O da suçluların bir an önce yakalanması. Yaşadığımız bu üzücü olaydan sonra bizimle yakından ilgilenen Kuşadası Belediyesi yetkililerine ve Meclis Üyesi Özgün Limoncu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği Müdürü Gökhan Sövüt ise acılı babanın üzüntüsünü giderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlıktan genel ve detay görüntüler

-Mezarlık Müdürü Gökhan Sövüt ile röp.

Haber- Kamera;: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Kızının ardından yakalandığı kanser yüzünden ölen Yılmaz Çelen, toprağa verildi

AYDIN'da, kızı Ebru Çelen'in (19) ardından lösemiye yakalanan Yılmaz Çelen (43), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde öldü. Yılmaz Çelen bugün, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve 16 yaşındayken kan kanserine yakalanan kızı Ebru Çelen, 2 yıl süren tedavisinin ardından 2019 yılı Ocak ayı başında hastalığı yendi. Her şey iyiye giderken baba Yılmaz Çelen de lösemiye yakalandı. İyileştikten 6 gün sonra büyük bir şok yaşayan Ebru Çelen'in ise, bir süre sonra hastalığı tekrarladı. Lösemi hastası Ebru Çelen, babasıyla aynı hastane odasında tedavi görmeye başladı. Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen için Türkiye çapında, "Belki sensin, bilemezsin" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. 1 yıldan bu yana kızı ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen, dün öğle saatlerinde yaşamını kaybetti. Yılmaz Çelen'in ölümü, üzüntü yarattı. Yılmaz Çelen için bugün saat 11.00'de, Güneyyaka Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazı beklenmeden saat 11.00'de kılınan namazın ardından Yılmaz Çelen, toprağa verildi. Cenazeye Ebru Çelen'in yanı sıra diğer aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ebru Çelen ve ölen baba Yılmaz Çelen'in hastanede birlikte çekilmiş arşiv görüntüsü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Akkuyu NGS'de 1'nci güç ünitesi 2023'te işletmeye alınacak

MERSİN'de yapımı süren ve 4 üniteden oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 1'inci ünite 2023, 2'nci ünite ise 2026'da işletmeye alınacak.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından Mersin'de inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin medyaya yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde; nükleer santralin güvenlik sistemleri, Akkuyu NGS'deki güncel durum, nükleer enerji teknolojilerinde gazeteci bakış açısı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve enerji türlerinin çevreye etkileri konularında bilgi paylaşımı yapıldı.

İKİNCİ ÜNİTE 2026'DA HİZMETE ALINACAK

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Türkiye'nin ilk nükleer santrali inşaatında gelinen nokta ile ilgili sunum yaptı. Butskikh, 2016'da gerekli izin ve ruhsatları alınan santralde ilk ünitenin 2023'te işletmeye alınması için ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi. Butskikh, ikinci ünitenin ise 2026'da işletmeye alınacağını belirtti. Akkuyu NGS'nin tam kapasite ile faaliyete geçmesi halinde Türkiye'nin elektriğe olan ihtiyacının yüzde 10'unu sağlayacağının bilgisini veren Butskikh, "Akkuyu NGS inşası gerek uluslararası atom enerji ve danışma kurulunun tüm güvenlik standartlarına uyumlu bir şekilde yapılmaktadır. Akkuyu, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde en büyük ve kapsamlı projedir. Bu projede ana hissedar Rusya'nın Rus Atom Devlet Kuruluşu ROSATOM'dur. Proje yap-sahip ol-işlet modeliyle gerçekleştirilmektedir. Anlaşmayı incelediğimizde tüm gerekli izin ve ruhsatların alınmasından sonra 7 yıl içerisinde ilk güç ünitesinin işletmeye alınması gerektiğini belirtilmektedir. Dolayısıyla 2023'te ilk ünitenin devreye alınması söz konusudur. Bizler proje katılımcıları olarak 2023'te ilk ünitenin işletmeye alınması için elimizden gelen tüm çaba ve gayretle çalışmaktayız: Ancak bu durumda güvenlik gereksinimlerini ve şartlarını yerine getirmek her zaman öncelik arz eden koşulumuzdur ve projede böyle ilerliyoruz" dedi.

ZEMİN ETÜT VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akkuyu NGS'sinin 3 ve 4'üncü ünitesinin yapılacağı yerlerde zemin etüt ve araştırma çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Butskikh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3'üncü ünitenin inşaat ruhsatının verilmesini bekliyoruz yakın zamanda. Sahada inşaat ve montaj çalışmalarına devam edilirken, idari binanın yapımı tamamlanmak üzere. Buna paralele olarak sahada gereken tüm altyapı çalışmaları devam etmektedir. ve aynı zamanda saha zemininin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Tesis tüm parçaları ile bu bölgeye uyum sağlamaması için gayret ediyoruz. Buradaki kıyı yapını bozmadan tesisleri inşa etmeye çalışıyoruz. ve çok nadir ve benzersiz bir güzelliğe sahip olan doğayı bozmadan, oraya oturtmaya ve faaliyete geçirmeye çalışıyoruz."

ÜST DÜZEY GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Akkuyu NGS'de üst düzey güvenlik tedbirlerinin önlemlerinin alındığını belirten Butskikh, şunları söyledi: "VVER - 1200 reaktörlü NGS Güvenlik Sistemleri dış etkilere karşı dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 400 tonluk bir uçağın düşmesi veya çarpması, 9 şiddetine kadar olabilecek depremin etkisine, su baskını ve tsunami gibi doğ olaylarına dayanabilecek kadar güçlü tasarlanmıştır. Türkiye'deki bu bölgeye yönelik çok büyük doğa olayları söz konusu olmasa da bunlar düşünülmüştür. Özellikle deniz alanında yapılan çalışmalar ki eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyulur ise çevreyi koruyacak şekilde yapılacaktır. Elbette ki depremle ilgili çalışmalar yapılıyor. Akkuyu bölgesi 40 senedir deprem konusunda araştırılan bir bölgedir. Aslında Türkiye deprem haritasını incelerseniz Akkuyu bölgesi, Türkiye'de en düşük sismik aktiviteye sahip bölgedir. Akkuyu sahasında ayrıca 2 sismik istasyonumuz ve saha dışında da 12 adet sismik araştırma yapan istasyonumuz bulunmaktadır. Akkuyu projesine başlamadan önce zemin araştırma çalışmaları çok kapsamlı yapılmış olmasına ilaveten sahada 3 ve 4'üncü yapımı söz konusu olduğu için deprem araştırma çalışmaları devam etmektedir. Sismik araştırma istasyonlarında elde edilen veriler Türkiye Deprem Araştırma Enstitüsü'ne aktarılmaktadır."

Bilgilendirme seminerinin ardından, sunumlar gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantının yapıldığı salondan görüntü

Sergey Butskikh'in sunumu

-Soru cevap kısmı

SÜRE: 04'47" BOYUT: 536 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Marmaris'te rüzgar ve yağmur, yaşamı olumsuz etkiliyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve aralıklı sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris ilçe merkezinde aralıklı sağanak yağmurun ardından öğle saatlerinde hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar ise, sahilleri dövdü. Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii sahil şeridinde bulunan işletmeler, masa ve sandalyelerin uçmaması için birbirine bağladı. Marmaris-Turunç ve Marmaris-Datça karayolunda yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan küçük kaya parçaları ulaşımı aksattı. Sahil kıyısındaki yürüyüş yolları ise sularla doldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Kemeraltı ve Tepe Mahallesi'nde bazı apartmanların çatı katlarında bulunan izolasyon malzemeleri ile çanak antenler uçtu. Tepe Mahallesi Azmak Başı mevkiindeki 3 metre uzunluğundaki 2 balıkçı teknesi sulara gömüldü. Dağ eteklerinden nehirler aracılığıyla gelen toprak, ilçe körfezinin kıyı şeridini kahverengiye bürüdü. Bir restoran işletmecisi Ahmet Seçkin, "Aralıklı sağanak yağmur ve beraberindeki şiddetli rüzgar yaşamımızı etkiledi. Esnaf olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Olumsuz bir olay yaşanmadan rüzgarın dinmesini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçe merkezinde 12 saatte metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğana, rüzgar hızının ise saatte 70 kilometreyi bulmasını beklediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nden kuvvetli rüzgar ve yağmur genel-ayrıntılı görüntü

Sahile vuran dev dalgalar genel-ayrıntılı görüntü

Sandalye ve masalarını bağlayan mekanın genel görüntüsü

Yat Limanı ve Kordon Caddesi yürüyüş yolunda dalgalarla oluşan sular

Rüzgarda sörf yapan sporcu genel görüntü

Restoran işletmecisi Ahmet Seçkin ile röportaj

(Toplam: 3 dakika 02 saniye-219 HD MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (MUĞLA),

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