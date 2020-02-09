DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası pazar yerinin çatısı biriken karı taşımayınca çöktü, 1 kişi yaralandı.

İlçede belediyeye ait olan kapalı pazar yerinin çatısı aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede çöken çatının altında kalan Recep Şahin (60) vatandaşların ve 112 ekiplerinin yardımıyla karve çatı enkazının altından çıkarıldı. Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatının çökmesi sebebiyle başka yaralanan olmadığı ancak çatının altında kalan araçların zarar gördüğü ifade edildi. Bu arada ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da, aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü. Yaralananın olmadığı olayda, çöken çadırda hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu görüntüleriyle olay yeri

HABER KAMERA: ARHAVİ (Artvin),

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Termal su şelalesi soğuktan dondu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.

Sandıklı'da 2 gündür etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen cuma günü yağan kar sonrası hava sıcaklığı ilçede bu gece sıfırın altına düştü. Sıfırın altında 16 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60- 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken bu sarkıtları oluştu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buhar çıkan şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

İlçe sakinlerinden Mehmet Atlı (52), "Sıcak şelale suyu, böyle nadir rastlanan bir durum soğuktan kendiliğinden donmuş. Sıcaklık eksi 16 dereceyi geçtikten sonra donmuş. Her zaman rastlanan durum değildir. Yılda bir ya da iki defa görülebilir. Bu sıcak su yerin altından yılın 12 ayı her zaman çıkıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şelalenin isminin yazdığı tabela

Şelalede donan buzların ve akan suyun görüntüsü

Şelalede oluşan buharın görüntü

RÖP: Mehmet Atlı

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Bartın'da kar yağışı etkili oldu

BARTIN'da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, çocuklar karla kaplı alanlarda karın keyfini çıkardı.

Bartın kent merkezinde 2 gündür devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Bartın il genelinde 30 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı 50 ekip kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bartın kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırırken, çocuklar mahalle aralarında dik yamaçlarda kaydı. 3 yıl sonra kar ile buluşan vatandaşlar kardan adam yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocukların karda kaymaları

-Detay görüntüler

-Özel İdare kar çalışması

-Karayolları kar çalışması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Marmaris'te kış mevsiminde baharı gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, kış mevsiminde güneşli hava, yüzleri güldürdü. Sahil, yürüyüş ve spor yapanlarla canlanırken, sahildeki restoran ve kafeteryalar ise deniz manzarası eşliğinde kahvaltı keyfi yapanlarla doldu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği ilçede, güneşin yüzünü göstermesiyle Marmarisliler ve içede yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklular, sahillere akın etti. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, portatif sandalye ve masalarını deniz kenarına çekerek kahvaltı keyfi yaptı. Eşsiz deniz manzarası eşliğinde sıcak içeceklerini yudumladı. Kimileri oltalarını denize sallayıp, balık tutmaya çalışırken kimileri de bisiklete binip, sahilde spor ve yürüyüş yaptı. Saman İskelesi'ndeki park çocuklarla dolarken, ebeveynler deniz manzarası eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Arkadaşları ile sahilde kahvaltı yapan Ahmet Timur Özden, "Marmaris'te kış ayında bile bahar havası yaşıyoruz. Böyle güzel bir hava kış mevsiminde ülkemizin hiçbir yerinde yok. Eşsiz deniz manzarası eşliğinde hem kahvaltımızı yapıyoruz hem de sohbetimizi" dedi.

14 yaşındaki Aslan Durucan, "Balık tutmayı çok seviyorum. Hafta sonları güneşli havayı gördüğümde oltamı alıp, balık tutmak için sahile geliyorum" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Gündüz güneşli ve kuru soğuklar hakim. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında seyredecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin görüntüsü

-Sahil yolunda spor ve yürüyüş yapanlardan görüntü

-Sahilde balık tutmaya çalışanlardan görüntü

-Sahilde portatif masa-sandalyelerini açıp, deniz manzarasını izleyenlerden görüntü

-Olta ile balık tutan 14 yaşındaki Aslan Durucan ile röp.

-Sahilde arkadaşları ile kahvaltı eden Ahmet Timur Özden ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Datça'da Badem Çiçeği Festivali soğuk havaya rağmen tam gaz

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Badem Çiçeği Festivali soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen tüm hızıyla sürüyor.

Festivalin son günü soğuk havaya rağmen güneşin yüzünü göstermesiyle, festival alanı, yaşlısı gençi yüzlerce kişinin akına uğradı.

Halk oyunları gösterileriyle ısınan izleyiciler, bol bol anı fotoğrafı çektirdi. Badem Çiçeği Festivali anı panosu önü, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. İzmir'den festivale gelen Gökçe Bayındır (21) bir Datça aşığı olduğunu belirtirken, "Datça kış mevsimde de farklı güzel. Bugün biraz soğuk ancak, güneş ve etkinlikler insanı ısıtıyor" dedi.

Datçalı 23 yaşındaki Sena Gül ise Şubat güneşli bir gün de coşku dolu bir festivalin yaşandığını belirtip, "Datça'da bugünlerde denize bile girilir. Ancak bu yıl biraz soğuk geçiyor. Her şeye rağmen eğlence dolu bir festival oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisinden görüntü

-Gösterileri izleyenlerle röp.

-Festivale katılan Gökçe Bayındır ve Sena Gül ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),