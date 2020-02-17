DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış

KONYA'nın Ilgın ilçesinde İsmail G.'nin (33), alkollü olarak kullandığı otomobiliyle çarptığı çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atmasının ayrıntıları ortaya çıktı. İsmail G.'nin, Karayel'e çarpıp. öldüğünü anladıktan sonra kayınpederi Mustafa E. (54) ile kaza yerine tekrar geldiği, cesedi alarak, 18 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna attıkları belirlendi. İsmail G.'nin, ilk ifadesinde "Çocuklarım var, cezaevine girmeye korktuğum için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

Ilgın'a bağlı Çiğil Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan, 3 çocuk babası Osman Karayel'in eşi Ş.K., dün öğle saatlerinde, Çiğil Jandarma Komutanlığı'na giderek, kocasının cumartesi gecesi eve dönmediğini ve haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Karayel'in cumartesi günü saat 23.00 sıralarında evine gitmek için kahveden ayrıldığını belirledi. Jandarma, Karayel'in evinin gidiş güzergahı olduğu için karakolun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Karayel'in, belirtilen saatte karakolun önünden yürüyerek, geçtiği saptandı.

KIRIK CAM VE FARDAN YOLA ÇIKILDI

Bu sırada cumartesi gecesi Dığrak Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin, 42 HNU 64 plakalı otomobili, ön camı ve farının kırık olmasından şüphelenip, durdukları ortaya çıktı. Jandarmanın, sürücü İsmail G.'nin taş fırladığı için cam ve farın kırıldığını söylemesinin ardından kimlik bilgilerini kontrol edip, yola devam ettirdiği belirlendi. Karayel'in kazaya kurban gitme ihtimalini değerlendiren jandarma, İsmail G.'nin Belekler Mahallesi'ndeki evine gittiğinde otomobilin ön camının değiştirilmiş, farının hala kırık, aracın içinin de temizlenmiş olduğunu saptadı. Jandarma, İsmail G. ve yanındaki kayınpederi Mustafa E.'ye cumartesi günü nerede ve ne yaptıklarını sordu. Çelişkili konuşan İsmail G. ve Mustafa E., şüphe üzerine gözaltına alındı.

CEZAEVİ KORKUSUYLA CESEDİ SU KUYUSUNA ATMIŞ

İsmail G., sorgusunda, olay günü arkadaşları İsmail M. (27) ve İsmail G. (25) ile birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezdikleri sırada Çiğil Mahallesi'nde yol kenarında giden Osman Karayel'e çarptığını, araçtan inip, baktıklarında öldüğünü anlayınca cesedi orada bıraktıklarını söyledi. Bölgeden uzaklaştıktan sonra 2 arkadaşını mahallede bırakıp, kayınpederi Mustafa E.'yi de yanına alarak, kaza yerine geldiklerini söyleyen İsmail G., Osman Karayel'in cesedini battaniyeye sarıp, otomobile koyarak, yaklaşık 18 kilometre gittikten sonra Derbent ilçesindeki su kuyusuna attıklarını itiraf etti. İsmail G.'nin itirafı üzerine jandarma, su kuyusuna gidip, Karayel'in cesedini çıkarttı.

Kaza sırasında sürücü İsmail G.'nin yanında bulunan arkadaşları İsmail M. ve İsmail G. de gözaltına alındı. 2 kişi de ifadelerinde, kazanın ardından Osman Karayel'in öldüğünü anlayınca İsmail G.'ye, jandarmaya haber vermeleri gerektiğini söylediklerini, İsmail G.'nin de 'Ben halledeceğim' dediğini ardından kaza yerinden uzaklaştıktan sonra mahallede araçtan indiklerini söylediği öğrenildi.

EVİNE YAKLAŞIK 300 METRE KALA KAZA OLMUŞ

Jandarma, yaptığı incelemede, kazanın da Osman Karayel'in evine yaklaşık 300 metre kala meydana geldiği, en yakın yerleşim yerinin kendi evi olması nedeniyle kazayı başka gören olmadığını belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Osman Karayel'in cenazesi, bugün Çiğil Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

MUHTAR: KAZA DEĞİL CİNAYET

Osman Karayel'in akrabası, Çiğil Mahallesi'nin muhtarı İsmail Karayel, olayla ilgili "Osman, benim akrabamdır ve kendi halinde çiftçilik yapan birisidir. Olay günü kahveden çıkıp yolun kenarından evine giderken otomobil çarmış. Öldüğü anlaşılınca da cesedini su kuyusuna atmışlar. Ailesi perişan durumda. Bu bir kaza değil cinayettir. Suçluların gereken cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cesedin çıkartılığı kuyudan detay

Kazanın olduğu yerden detay

Osman Karayel'in cenaze namazını

Tabutun omuzlarda taşınması

Karayel'e çarpan otomobilden detay

Akrabası muhtar İsmail Karayel röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kavşakta ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüs, otomobille çarpıştığı kazada 2'si Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Şehit Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Suriye uyruklu Semir Maho'nun kullandığı 35 AKF 240 plakalı minibüs kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak, Ramazan Yantaz idaresindeki SG 150 354 İsviçre plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs önce yol kenarındaki duvara ardından da refüje çarpıp, durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Semir Maho, yanındaki Abdi Rabbah Shehadah ve otomobil sürücüsü Ramazan Yantaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralıların minibüsten sağlık ekipleri tarafından çıkartılması

-Yaralıların ambulansa taşınması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde park halindeki TIR hareket ederek, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Durmuş (79) çarptı. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Sanayi Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M. S. Ö. idaresindeki 33 DFC 84 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Durmuş'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ali Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane moruna kaldırılırken, TIR sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, bir süre yol kenarında park halinde bekleyen TIR'ın aniden hareket edip, yaşlı adamı altına alarak sürüklediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza anı görüntüsü

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: BULANCAK (Giresun),

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Hatay'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

HATAY'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Reyhanlı ilçesinde 8, il merkezinde 1 olmak üzere 9 adrese operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Suriye uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 238 paket halinde toplam 45 kilo 510 gram takoz esrar, 171 paket halinde toplam 220 bin adet captagon, 50 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 39 fişek ile 2 adet şarjör, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 3 adet hassas terazi, 3 bin TL ve 300 Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H, B.E.T, H.E.V, F.E.B, B.E.R. ve M.Ş.E'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Narkotik ekiplerinin operasyonundan görüntüler

Evlerde yapılan arama çalışmalarından görüntüler

Ele geçirilen uyuşturucu-silah ve haplardan görüntüler

Haber: Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY- Kamera: HATAY,

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Hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada

Bursa'da, seyir halindeyken bir kamyonetin hatalı dönüş yapması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki iki araca çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Kumla Mahallesi, Armutlu Yolu üzerinde meydana geldi. Vahit İlham yönetimindeki 77 AT 894 plakalı kamyonet, Gıyasettin Gök idaresindeki 16 ZB 72 plakalı kamyonetin hatalı dönüş yapması sebebiyle, önce dönüş yapan kamyonete ardından ise park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Gıyasettin Gök, kaza sonrası olay yerinden kaçarken, park halindeki 2 araç ile İlham yönetimindeki kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),

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İzmir'de süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 6 gün boyunca devam edecek gıda güvenliği seferberliği kapsamında, İzmir'de de süt ve süt ürünleri tesislerinin denetimi yapıldı. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de katıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı denetçiler, Bornova ilçesinin Işıkkent bölgesindeki süt ve süt ürünleri fabrikasını denetledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala' sloganıyla başlatılan ve 6 gün sürecek olan gıda güvenliği seferberliğinin ilk ayağı olan süt ürünleri denetimlerine, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in de katıldı. Denetçiler önce fabrikanın hijyen durumunu kontrol etti. Ürünlerin üretildiği araçlar da kontrol edildi. Tereyağı, yoğurt ve peynir gibi ürünlerden numuneler alındı. Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarda ürünlerde hile ve tağşiş olup olmadığı incelenecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda, 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan ürün bazlı denetimin ilk ayağını, süt ve süt ürünleri üretimi yapan tesiste gerçekleştirdiklerini söyledi. Denetim yapılan fabrikanın orta ölçekli bir işletme olduğunu kaydeden Mustafa Özen, "Günlük 18-20 ton civarında süt işleme kapasitesine sahip bir işletme. Süt ürünleri konusunda İzmir'in ayrı bir önemi var. İzmir 1.2 milyon ton yıllık süt üretimi olan bir kent. Bu üretim miktarına bağlı olarak da ciddi anlamda süt ürünleri üretimi var" dedi.

'77 BİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

İzmir'de üretilen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki tüketicilere ulaştığını söyleyen Özen, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşma konusunda üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Kanun ve ilgili mevzuatların verdiği yetki çerçevesinde 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala' sloganıyla üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar bütün zincirde bir denetim gerçekleştiriyoruz. İzmir genelinde gıda ile ilgili yaklaşık 46 bin işletme var. Biz 2019 yılında 77 bin denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimizi devamlı yapıyoruz. Ama güvenilir gıdaya ulaşma noktasında vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmaları için Alo Gıda hattını çalıştırmaları oldukça önemli. Çünkü biz etkin bir denetim gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'50 İŞLEMEYİ FAALİYETTEN MEN ETTİK'

Ürünün hammaddesinden, fabrikaya girişi ve çıkışına kadar bütün aşamalarını denetlediklerini açıklayan Özen, şunları söyledi: "Örneğin hammadde olan süt girecek. Daha sonra sütün izlenebilirliğinden, uygun ortam sıcaklığına sahip mi, bunlara bakılacak. veya sütün işlendiği yerlerin hijyeni, hatta burada çalışan personelin hijyen koşullarını taşıyıp taşımadıkları. Bütün bunların denetimlerini gerçekleştiriyoruz."

İzmir'de 46 bin işletmenin bulunduğunu, geçen yıl 77 bin 700 civarında denetim yaptıklarını açıklayan Özen, "Yaptığımız denetimlerin içerisinde mevzuata aykırı iş ve işlem yapan işletmelere de yaklaşık 9 milyon civarında bir idari işlem tesis ettik. 50 işlemeyi faaliyetten men ettik. 2020 yılında da bu işletmelerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet göstermelerini, vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşma noktasında herhangi yasal olmayan yöntemlere başvurmamalarını istiyoruz. Biz denetimlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Denetimler, 6 gün boyunca devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Süt fabrikasından görüntü

Denetimlerden ve alınan numunelerden görüntü

Süt ürünlerinden görüntü

Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini geçen hafta Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği 1977 model otomobil, getirildiği Harran'da kurban kesilerek karşılandı.

MHP Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Özyavuz 'un oğlu olan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta klasik otomobillerinden birini hediye etti. 1977 model aracın yeni sahibi olan Mahmut Özyavuz, kendi kullandığı otomobille Ankara 'dan Harran'a geldi. Yerel seçimde MHP adına en yüksek oyu aldığı için Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ve tespihi alan Özyavuz, yeni otomobille Harran'a geldi. İlçede kurban kesilerek karşılanan Özyavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Klasik otomobille Harran'a gelen Mahmut Özyavuz

Otomobil için kurban kesilmesi

Toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Simav'daki şölende 1 ton hamsi dağıtıldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde ilk kez düzenlenen Hamsi Şöleni'nde, yaklaşık 1 ton hamsi ekmek arası olarak dağıtıldı.

Simav Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen hamsi şöleninde vatandaşlar balık ekmek alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Şölende balık ekmek alabilmek için saatler öncesinden metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hamsiye doydu. AK Partili Simav Belediye Başkanı Adil Biçer , balık pişirilen ızgaranın başına geçerek sırada bekleyen vatandaşlara pişirdiği balıkları ikram etti. Şölen de Simav'da Karadeniz rüzgarı esti. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve protokol üyelerinin de katılarak destek verdiği etkinlikte Simav'da yaşayan Karadenizli vatandaşlar ile ilçede eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yanı sıra kamu görevlileri de halk oyunları ekibinin gösterilerine eşlik ederek etkinliğe renk kattı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçede ilk kez düzenlenen Hamsi Şöleni etkinliği ile tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajları vermek istediklerini söyledi. Simav'da her renk ve kültürden vatandaşların mevcut olduğuna dikkat çeken Başkan Biçer, "Biz farklılıklarımızın zenginlikler olduğuna inanıyoruz" dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçede ilk kez düzenlenen Hamsi Şöleni etkinliği ile vatandaşların hem hamsiye doyduklarını hem de gönüllerince eğlenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Etkinlikte sıraya girerek balık ekmek alan Simavlı vatandaşlardan Yusuf Vural (72), "Çok sevdiğim hamsiye doydum" dedi.

Simav'da yaşayan aslen Trabzonlu olan Kemal Kaldırım, "Simav'da yaşayan bir Karadenizli olarak böyle bir etkinlik düzenlediği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Hamsiye doyduk. Bugün Simav'da bize Karadeniz rüzgarı esti" dedi.

Simavlı bileyci ustası Adil Ülken (69), "Bugün Simav'da Karadeniz fırtınası esti. Etkinlik sayesinde Karadeniz'in kültürünü, insanlarını tanıma fırsatı bulduk. Çok yararlı bir etkinlik oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hamsi Şöleni'nden görüntü

-Vatandaşlara hamsi ekmek ikramından görüntü

-Belediye Meydanı'nda horon tepenlerden görüntü

-Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile röp.

-Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile röp.

-Etkinliğe katılanlarla röp.

Haber - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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Beyin ölümü gerçekleşen ödüllü gazetecinin organları bağışlandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, karşıdan gelen otobüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü 46 yaşındaki ödüllü gazeteci Hakan Tankaya'nın kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, görüştüğü ailesi Tankaya'nın organlarını bağışladı.

Geçen 14 Şubat'ta Salihli'den İzmir yönüne giden Nurullah Akbaş'ın kullandığı 35 PK 429 plakalı yolcu otobüsü Ankara-İzmir Karayolu, Caferbey mevkisinde karşıdan gelen Hakan Tankaya yönetimindeki 45 LE 510 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, 2 çocuk babası Tankaya, ağır yaralandı. Uzun yıllardır Antalya 'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yaptığı öğrenilen Tankaya, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Tankaya'nın bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, görüştüğü ailesi Tankaya'nın organlarını bağışladı. Savcının, gerekli incelemesinin ardından Tankaya'nın organlarının uygun hastalara nakledilmek üzere alınacağı bildirildi.

Tankaya, Anadolu basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2013 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü. Organ bağışı konusunda farkındalık için mücadelesi ile tanınan Tankaya'nın ailesine de daha önce kedisine bir şey olması halinde organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği de öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hakan Tankaya'nın fotoğrafı

-Hakan Tankaya'nın annesi Huliser Tankaya ve ağabeyi Osman Tankaya ile hastanede röp.

-Kazanın fotoğrafları

Haber: Emre SAÇLI - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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