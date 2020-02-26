DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Manisa'da 'koronavirüs' yüksek ateş şüphesiyle gelen hastayla ilgili önlem alındı

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi acil servisinde Çinli turistlerin rehberi olduğunu öne süren bir kişide 'Koronavirüs' yüksek ateş şüphesi üzerine belli bir bölümde önlem amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Rehberlik yaptığı ve en son Çin'li bir grubu gezdirdiği öğrenilen bir kişinin yüksek ateş şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine önlem amacıyla hastanın bulunduğu bölüm karantinaya alındı. 'Koronavirüs' şüphesi nedeniyle acil servise kısa bir süre giriş ve çıkışlar kontrolü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Söz konusu hastada herhangi bir bulguya rastlanmadı, sadece önlem amacıyla hastanın bulunduğu bölümün karantinaya alındığı ve özel servise alınarak tedavisine devam edileceği bildirildi. Söz konusu servisin de önlem amacıyla karantinada tutulacağı öğrenildi. Hastane acil servisine giriş ve çıkışlar şu an kontrollü olarak yapılıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta 1 gündür devam eden üşüme titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında Koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmamasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane acil servis bölümüne ambulansların yanaşması

Hastane önünden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Tatil için gittiği Tayland'dan dönen kişi için Koronavirüs şüphesi ile tedbir alındı

UŞAK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kütahya'nın Simav ilçesinden gelen erkek hasta için 'Koronavirüs' şüphesiyle tedbir alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde geçtiğimiz günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, Simav'da gittiği hastanede 'Koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun üzerine çalışmalara başlayan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturuldu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının hastanın bugün saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanın getirilmesinden görüntü

-Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntü

-Karantina bölgesinden görüntü

-Maske takmış hastane çalışanlarından görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK, DHA

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HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 99 oldu (2)

AİLE SAYI 99 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ali Bedrettin (20) için Şanlıurfa'dan gelerek oturma eylemine katılan İslim Çiftçi ile 99 oldu.

Anne İslim Çiftçi, oğlunun okulunda yaşadığı sorunların ardından ortadan kaybolduğunu ve 7 yıldır kendisinden haber alamadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Ne telefon ne de başka bir haber var. İnsan bir telefon açmaz mı? Kaybolduğunda lise bire gidiyordu. Eve gelsin, yeter artık. 80 yaşındaki babası yıkılmış durumda. Allah'tan başka kimsemiz yok. Mahvolduk biz. Yürüyecek halim bile kalmadı. Mezarı olsaydı gider dua okurdum. O da yok. Nerede? Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Onu bile bilmiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP İl binası önünden detay

-Ailelerin oturma eyleminden görüntü

İslim Çiftçi'nin konuşması

-Oğlunun fotoğrafından detay

-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir evde sahte içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis, 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirdi. Evde bulunan E.G. ve S.C. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ev hapsine çarptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin eve girmesi

Evde arama yapmaları

Karton kutular

Kutulardan çıkan sahte içkiler

Odanın içindeki içkiler

Kutular içindeki boş şişeler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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İzmir'de 18 torbacı yakalandı

İZMİR polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen 18 sokak uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçede yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 18 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda torbacı olarak bilinen 18 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyondan görüntüler

Adreslerde yapılan aramalardan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera:/İZMİR,

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