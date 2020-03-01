DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Şiddet gören Afgan ailenin kızı Sarah: Yunan askerleri çok zalim

YUNANİSTAN'a geçtikten sonra yakalanan ve askerler tarafından darp edilip, üzerindeki para, kıyafet ve telefonları alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderilen Afgan Alizade ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Ailenin kızları Sarah Alizade(14), "Yunan askerleri babam ve ağabeyimi çok dövdüler. Yunan askerleri çok zalim" dedi.

Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin şartları her geçen gün zarlaşıyor. Soğuk hava ve yağmurla beraber yiyecek bulmakta da güçlük çeken göçmenler, kapıların bir an önce açılması umudu ile bekleyişlerini sürdürüyor. 8 aylık bebekleri ve en büyüğü 15 yaşında 4 çocuğu ile İstanbul'dan üç gün önce gelen Alizade ailesi, geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra üzerlerindeki para ve kıyafetlerini aldıktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderildiler. Yunan askerlerini sert müdahalesine maruz kalan ailenin Türkçe bilen kızları Sarah Alizade yaşadıkları zorlu günleri DHA'ya anlattı.

'KARDEŞİM ÇOK KÜÇÜK, BEKLEMEK ÇOK ZOR'

Sarah Alizade, yağmurda ıslandıklarını 8 aylık kardeşiyle beklerken çok zorlandıklarını belirterek, "3 gündür dışarıdayız. Çok zor. Bizim için beklemek gerçekten çok zor. Kardeşime çok zor bakıyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada bilmiyorum. Önce karşıya geçtik. Sonra paramızı ve kıyafetlerimizi aldılar. Geri gönderdiler. Şu an ne paramız var ne yiyecek yemeğimiz var" dedi.

Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla geldiklerini ifade eden Afgan Sarah Alizade, "Sınırı geçtikten sonra ağabeyimle babamı çok dövdüler. Paramızı aldılar. Şu an başka yere geçecek paramız kalmadı. Yunanlılar çok zalim. Perişan olduk. 3 gün oldu. Hava soğuk. Bazen yağmur yağıyor. Beklemek zorlaşıyor. Yanımızda sadece kıyafet getirdik. Çantamızda zaten başka hiçbir şey yoktu ama onları da elimizden aldılar. Annem hasta oldu. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKLER OLMASA AÇ KALMIŞTIK'

Afgan ailenin en büyük çocuğu Rıza Alizade de bekleyişlerinin çok zor geçtiğini dile getirip, "Bekleyişimiz çok zor geçiyor. Üç gündür buradayız yaşıyoruz ama ne kadar yaşanırsa o kadar yaşıyoruz. Türkler yardım etmese açlıktan ölecektik. Sıcak çorba ve ekmek dağıttılar Allah hepsinden razı olsun. Üstümüz ıslandı, annem hasta oldu. Kalbim ağrıyor diyor. Bir an önce gitmemiz lazım. Daha fazla bekleyecek halimiz kalmadı" dedi.

'TELEFONLARIMIZI VE PARAMIZI ALDILAR'

Kendi imkanlarıyla sınırı geçen ancak karşılaştıkları sert müdahalenin ardından geri gönderilen Alizade ailesi bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtti. Rıza Alizade, "Sınırdan bir şekilde geçip Yunanistan'a gittik ama bize çok kötü davrandılar. Oraya gidebilmek için 3 saat yürüdük. Gidince bizimle çok kötü konuştular. Her şeyimizi alıp bizi geri yolladılar. Telefonlarımızı, paramızı, yanımızdaki kıyafetlerimizi aldılar. O yüzden çok zor oldu. Gaz bombası attılar, nefessiz kaldık. Ateş ettiler bize. Çok korktuk. Babamı çok dövdüler. Bacağı şu an çok kötü duruma geldi. Yardım edilmezse daha da kötü olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muhabir anonsu (Burçak Bozkuş)

Afgan aileden detaylar

Sarah Alizade ile röportaj

Rıza Alizade ile röportaj

Haber-Kamera: Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/EDİRNE

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Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor

EDİRNE'den Yunanistan'a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor. Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor. Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor. Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yunanistan'da yolda yürüyen göçmenler

-Yunan şehir tabelası

Göçmenlerin askeri araçla alınması

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-İdris TİFTİKCİ/YUNANİSTAN,

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Karayoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2)

LASTİK BOTLA DENİZE AÇILDILAR

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için erken saatlerde Çifflikköy Mahallesi Sahili'ne gelen göçmenlerden yaklaşık 40 kadarı İzmir'den aldıkları öğrenilen bir lastik botla, bugün saat 16.00 sıralarında, denize açıldı. Denize açılmadan önce çocuklara can simitleri dağıtıldı. Aralarında Afganistan uyruklu Sercan Talha ve Miragha Mahmodi'nin de bulunduğu kaçak göçmenler Pırlanta Koyu'ndan denize açıldı.

Kara yoluyla sınırı geçemedikleri için Çeşme'ye geldiklerini belirten göçmenlerden Sercan Talha (18), botla denize açılmadan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, DHA muhabirine, "Afganistan'da savaş olduğu için Türkiye'ye gelmiştim. Ancak sınırların açılmasının ardından Avrupa'ya gitmeye karar verdim ve Edirne'ye yöneldim. Ancak Yunanistan askeri kadın ve çocuk ayrımı yapmadan bizlere gaz bombası attı. Bu yüzden geçemedik ve bir umut buraya geldik. Bir kişi bizi karşıya Sakız Adası'na geçirecek. Çok zor durumdayız" dedi.

Kendisini götürecek lastik bot bekleyen bir diğer Afgan uyruklu göçmen Abdullah Özbek (42) ise "Türkiye'den Allah razı olsun bize yıllarca sahip çıktı. Ancak Avrupa'ya gitmeye karar verdik. Geçmek için buraya geldik ancak nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahilde bekleyişi süren diğer göçmenlerin de lastik botlarının gelmesinin ardından gece denize açılacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göçmenlerden görüntü

-Göçmenlerden Abdullah Özbek ve Sercan Talha ile röp.

-Göçmenlerin denize açılması

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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İdlib şehitlerine Erciyes'te dev bayraklı anma

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 34 asker, Erciyes Kayak Merkezi'nde Türk bayraklarıyla anıldı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan 34 asker için 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği, Kayseri Kayak Kulüpleri, Erciyes A.Ş. çalışanları ve kayakseverler ile birlikte yaklaşık 250 kayakçı, 1600 metre uzunluğundaki pistte dev Türk bayrağı açarak kaydı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu vatanın evlatları olarak nerede olursak olalım, aynı milli duygulara sahip olarak ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız. Allah bu güzellikleri elimizden ve gönlümüzden almasın. Malumunuz bu son süreçte şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, kıymetli ailelerine de sabırlar niyaz ediyoruz" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şehitler için dua da edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

KAYSERİ, -

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Vali Karaloğlu'ndan 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlere eleştiri

ANTALYA'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü etkinlikleri, İdlib'de 33 askerin şehit olması nedeniyle dua ve anma olarak gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlere serzenişte bulundu.-

Bu yıl 'Evimiz Akdeniz' sloganıyla kutlanan Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü etkinlikleri, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda başladı. Önceki yıllarda sahil bandında fetih yürüyüşü ile başlayan fetih kutlamaları bu yıl İdlib'de 33 askerin rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşmesi nedeniyle şenlik programları iptal edilerek duaya ve anmaya çevrildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Antalya Garnizon Komutanı P. Albay Tuncay Polat, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, 'Suriye'de, Halep'te ve İdlib'de ne işimiz var?' diyenlere serzenişte bulundu. Özellikle gençlerin tarihi ve coğrafyayı iyi anlamaları gerektiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"1'inci Giyasettin Keyhüsrev, Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başındaki ordumuza dua edeceğiz. Burada 'Sen ben yok, Türkiye var' diyerek bir araya geldik. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' demek için geldik. Zaman zaman 'Suriye'de ne işimiz var? Bizim İdlib'de ne işimiz var' soruları soruluyor. Anadolu'nun anahtarı Halep'tir İdlib'tir. İdlib'i kendi haline bırakırsak, orada yaşayan akrabalarımızı, dindaşlarımızı unutursak, yarın Allah vermesin, Hatay'ı Antalya'yı konuşur oluruz. Tarihe böyle bakmamız lazım."

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, sınır ötesi harekatların önemine değindi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları olmasaydı Türkiye'nin 10 yıl sonra çok farklı sorunlarla meşgul olacağını kaydeden Uslu, "Bu operasyonlar olmasaydı 10 yıl sonra Anadolu'da durmak bile zor olacaktı. Suriye gibi olacaktık biz de" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden detay görüntüler

Büyükşehir BLD BŞK Vekili Mesut Kocagöz'ün konuşması

Milletvekili Atay Uslu'nun konuşması

Vali Münir Karaoğlu'nun konuşması

Dua okunması

Detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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8 kilometrelik teröre lanet yürüyüşü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için düzenlenen yürüyüşe katılan onlarca kişi, ellerindeki bayraklarla yaklaşık 8 kilometre yürüdü.

Akyazı Muhtarlar Derneği'nin organize ettiği 'Şehitlere Rahmet Teröre Lanet' yürüyüşüne onlarca kişi katıldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla yaklaşık 8 kilometre yürüyen vatandaşlar, Akyazı Kuzuluk Fatih Camii'den aldıkları bayrağı, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teslim etti. Belediye başkanıyla görüşen vatandaşlar İdlib'deki askerler için dua ettikten sonra seferberlik ilan edilmesini ve askere alınmak istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüş sırasında vatandaşlar tarafından çekilen görüntü

Vatandaşların belediye başkanı ile görüşmesi

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Alanya'da dev dalgalar kayaları dövdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 gündür yağan yağmur sonrası parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, denizde dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar kayalıkları döven dalgaları izlerken, bazıları da balık tutmayı denedi.

Alanya'da 2 gün boyunca etkili olan yağmur sonrası denizde de dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar özellikle Cilvarda Burnu ve Ulaş bölgesinde kayalıklara çarparak seyir zevki yüksek görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların bazıları, dalgaların kayalara çarpması sonucu metrelerce yükseğe çıkan su taneciklerini izlemeye gelirken, kimisi ise oltasını alıp balık tutmayı denedi. Kimisiyse çocuklarıyla deniz kenarında güneşin ve manzaranın tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kayalıklara vuran dev dalgalar

Sahilde gezen ve balık tutan vatandaşlar

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nin 3 mahalleye dönüştürülmesi üzerine bugün seçmenler, yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti.

Tekirdağ'ın büyükşehir olması ile birlikte belde statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülerek Çerkezköy'e bağlanan ve 40 bini aşan nüfusuyla Çerkezköy'ün en büyük mahallesi olan Kızılpınar'ın, Belediye Meclisi'nin 2019 yılı Ocak ayı toplantısında 3 mahalleye ayrılması kararlaştırıldı. Kızılpınar Atatürk Mahallesi, Kızılpınar Gültepe ve Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'ne ayrılan mahallerinin ilk muhtarlarını seçmek için sandık başına gidildi.

Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde 13 bin 448, Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde 8 bin 80 ve Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde 3 bin 140 seçmen sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de sona erecek oy kullanma işlemine halkın yoğun katılım gösterdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okul önlerinden detaylar

-Oy kullanan seçmenler

-Oy kullanmak için bekleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-