DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Polisten kaçan alkollü sürücü, yola kapan kurularak yakalandı

KONYA'da uygulama sırasında ihtara uymayarak kaçan Ş.H.K.'nin aracı, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu. Yapılan kontrolde Ş.H.K., 1.98 promil alkollü çıktı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Caddesi'nde rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında Ş.H.K., hafif ticari aracıyla ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşanırken, yola da kapan kuruldu. Araç lastikleri patlatılarak durdurulurken, Ş.H.K.'nin yapılan alkol testinde 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis memurlarının 'Alkollü olarak araç kullanıyorsun, çocuğa çarpsaydın ne olacak?' diye sorması üzerine Ş.H.K., "Allah göstermesin" diye cevap verdi. Araç trafikten menedilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin rutin uygulama yapması

Kaçıp, durdurulan araçtan detay

Kapan ve lastiklerinden detay

Sürücüden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA

Süs havuzunda kurtuluş töreni

ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü süs havuzunda törenlerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran takımı gösterisini süs havuzu içerisinde yaptı.

Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kutlalamaları Atatürk anıtının bulunduğu Havuzbaşı'nda yapıldı. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığına Vekaleten Kurmay Başkanı Albay Osman Ertunç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini anlattı. Başkan Sekmen, "Binlerce yıllık tarihi geçmişi boyunca savaşlara, muharebe ve gazalara tanıklık eden Erzurum, bildiğiniz üzere Şubat 1916'da Ruslar tarafından fiili olarak işgal edilmiş, acılarla, binbir türlü eza ve cefayla yaşanan iki yıl, yine böyle bir 12 Mart sabahında, yerini hem de 'Allah Allah' nidalarıyla aydınlığa bırakmıştır. İşte bugün o karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı günün 102'nci yıldönümü. Bugün, Dadaşlar'ın şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya haykırdığı günün yıl dönümü. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların her metrekaresinde kan, uğruna feda edilmiş binlerce can vardır. Bu topraklarda erlik vardır, kahramanlık vardır, tarihe altın harflerle yazılmış destanlar vardır. Tarihi geçmişe dönüp bakan herkes rahatlıkla görecektir ki; Anadolu'nun kurtuluş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımları da, zaten bu yurtta ve bu yuvada atılmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi mehter takımı süs havuzu içerisinde mini bir konser verdi. Mehter takımının konseri toplanan kalabalığı ve protokolü coşturdu. Buradaki törenin ardından Vali Okay Memiş ve protokol Karskapı Şehitliği'ne giderek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atatürk büstüne çelenk koyma töreni

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Törene katılan vatandaşlardan detay

-Öğrencilerin şiir okuması

-Mehmet Sekmenin konuşması

-Mehteran gösterisi

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

TOKAT'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümünde bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kent merkezinde Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu'nda, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu. Program sonunda ise okulda eğitim ve öğretim gören bin öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.Yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladıklarını söyleyen Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Sadettin Aktaş, "Öncelikle vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu anlamda onlara çok şey borçluyuz. Bu çalışmamız bir ay sürdü. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarına dikkat çekmek ve empati kurmak için yaptık. Ana sınıfı dahil toplam bin öğrenci ile bu çalışmayı yaptık. Velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler ise işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudukları için mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntüler

-Öğrencilerin işaret dili ile marşı okuması

-Okul müdürünün açıklamaları

-Öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Edirne'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklar, parklar, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler ve okullarda dezenfekte işlemleri yapıldı.

Keşan'da belediyeye bağlı ekipler, koronavirüse karşı önlemlerini arttırırken, şehir genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkarken, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki özel kıyafetli ekipler, park, toplu taşıma araçları, durak, cami ve okullarda dezenfekte işlemleri yaptı.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, çalışmaları yerinde inceledi. Gergin, "Koronavirüse karşı önlem amaçlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmalar kenti bütünüyle virüs tehlikesinden koruyacak diye bir durum yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da sorumluluklar düşüyor. Tüm kurumlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Toplu taşıma araçları ve yaşam alanlarını dezenfekte ediyoruz. Halkımız müsterih olsun. Önlemlerimizi ciddiyetle alıyoruz" dedi.

'ÖNCELİK TOPLU TAŞIMA VE YAŞAM ALANLARININ'

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır ise dezenfekte ilaçlamasında toplu taşıma ve yaşam alanlarına öncelik verdiklerini ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarının şoförlerinden temizlik ve hijyen çalışmalarını arttırmalarını istedik. Bizde virüse etki eden dezenfektan kullanarak, araçları ilaçlıyoruz" dedi.

S.S. 25 Nolu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Ertan Erkan da, toplu taşıma aracı şoförleri olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ekiplerinin cadde ve sokakları yıkaması

-İlaçlama ekiplerinin hazırlanması

-Toplu taşıma araçlarının ilaçlanması

-Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin röp.

-Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır röp.

-Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Ertan Erkan röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Irmakta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

ADANA'nın Feke ilçe merkezinde bulunan Göksu Irmağı'na düşen ve tutunduğu dalda mahsur kalan kedi, vatandaşların uzattığı balıkçı kepçesi ile kurtarıldı.

Feke ilçe merkezinden geçen Göksu Irmağı'na düşen kedi, duvardan çıkan ağaç dalına tutundu. Kedinin sesini duyup ırmağa bakan vatandaşlar, hayvanın mahsur kaldığını görünce harekete geçti. Vatandaşlar, balıkçı kepçesini uzatıp kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Irmakta çalıya takılan kedi

Vatandaşların balıkçı kepçesi ile kediyi çıkarması

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),

Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde sürücülere ceza

GAZİANTEP'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 13 ekip ve 25 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter desteğiyle yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve otoyol üzerinde duraklama yapan 10 araç sürücüsüne, il merkezi ve şehirlerarası karayollarda yapılan çalışmalarda ise kontrol edilen 4 bin 666 araçtan 912'sine ceza işlemi uygulandı.

Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin süreceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Helikopterden görüntü

Trafik kontrolü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA

Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

MALATYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mammut Gürbüz (41) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Battalgazi ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mammut Gürbüz yönetimindeki 44 KC 756 plakalı, karton toplama kamyoneti, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gürbüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mammut Gürbüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Mammut Gürbüz'ün çıkarılması

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

