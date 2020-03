DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Sadet Erdoğan (53) yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinan Tevfik Demir(26) yönetimindeki 34 SE 5208 plakalı kamyonet ile Halil Erdoğan'ın (53) kullandığı 59 LJ 784 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sadet Erdoğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sadet Erdoğan, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

-Yaralıya müdahale edilmesi

Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan araçlardan detay

-Kaza yerindeki kalabalık

-Kaza yerindeki çalışmalar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA ( Tekirdağ ),

=============================

Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane ve okullar dezenfekte edildi.

Silopi ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Silopi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi.

Öte yandan özel eğitim kurumlarında da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Okullardaki masa, sandalye, ortak kullanım alanları gibi bir çok nokta ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

Silopi Devlet hastanesi

Dezenfekte çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

==============================

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hareket halindeki otomobilde, elektrik kontağından yangın çıktı. Söndürülen yangın sonrası araçta, maddi hasar oluştu.

Bodrum'dan Milas yönüne giden Vedat Demirci yönetimindeki 44 ABT 299 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bodrum- Milas karayolunda aracını kenara çeken Demirci, araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı ve itfaiyeden yardım istedi. Bodrum itfaiye grup amirliği ekipleri, olay yerine gelerek yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

===============================

500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı

MERSİN'de girdikleri bir evden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce Yeşilçimen Mahallesi'nde oturan H.A., polise başvurarak evinde bulunan 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak olaya karışanların Ü.B., M.D. ve R.D. olduğunu belirledi. Zanlılardan Ü.B., takip sonucu Karaman 'da yakalandı. Ü.B.'nin üzerinde çalındığı değerlendirilen 2 burma bilezik, 1 kalın bilezik ve 500 dolar ele geçirildi. M.D. ve R.D. de Mersin 'de gözaltına alındı. 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Araca bindirilirken

-Araçlar emniyetten çıkarken

-Emniyetin bina ve tabela görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN,

===============================

Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

MUĞLA Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan'ın '14 Mart Tıp Bayramı' kapsamında düzenlenen basın toplantısına kolonya şişesi ile katılması dikkat çekti. Dr. Turan, kolonyada 80 derece alkol bulunduğunu ve el temizliğinde önemli rolü olduğunu söyledi.

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Tabip Odası yönetim kurulunca Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın devamında dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, bir kafeteryada düzenlenen etkinliğe kolonya şişesi ile katıldı. Koronavirüse karşı önlem amaçlı mı kolonya şişesi taşıdığı yönündeki soruya Dr. Turan, "Salgınlarda ve bu tür durumlarda hiçbir şey tek başına yeterli değildir. Salgınlarda en başta alınması gereken önlem kişisel hijyendir. Özellikle dış ortama ve temasa maruz kalan eller başta olmak üzere antiseptik özelliği olan kolonyada 80 derece alkol bulunuyor. Bunun için kolonyanın el temizliğinde büyük önemi bulunuyor. Muğla genelinde koronavirüsü pozitif numune sonucu yoktur. Fakat sonuçlanmamış olası vakalar vardır. Muğla genelinde hiçbir hastada koronavirüse rastlanmadı. Süreç iyi bir şekilde yönetiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantıya katılan Tabip Odası yönetim kurulu üyelerinden görüntü

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan'ın konuşması

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA

===============================

Bağışıklık sistemini arttıran kara lahana, sosyal medyada gündem oldu

ZONGULDAK'ın yöresel yiyeceklerinden kara lahanadan yapılan mancar yemeği, twitter'da 'Korona katili mancar' hashtagiyle kısa sürede 'trend topic' oldu. Diyetisyen Gizem Güneş, kara lahanın A,C ve K vitaminleri deposu olduğunu söyleyerek, "Kara lahana da acı biberden sonra en güçlü C vitamini deposu. Dolayısıyla çok güzel tüketebilirsiniz" dedi.

Kara lahana, Zonguldak yöresinde halkın çok fazla tükettiği yiyeceklerin başında geliyor. Kara lahanadan yapılan çorba, sarma ve mancar yemekleri özellikle kış mevsiminde çok tüketiliyor. Köylerdeki bahçe ve tarlalarda üretilen kara lahana, pazar ve manavda kilosu 2 ile 4 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Türkiye 'de koronavirüsün görülmesinin ardından bilim insanları, bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecekler yenmesini tavsiye etti. Twitter 'da ise kara lahanadan yapılan mancar yemeği, twitter'da 'korona katili mancar' hashtagiyle kısa sürede 'trend topic' oldu.

Halk pazarına mancar yemeği yapmak için kara lahana almaya gelen Hikmet Barut, "En güzel yemek mancar. Domates, salata yiyeceğine bu yeşillikleri ye daha iyi. En güzeli bu. Bunlar doğal. Biz ailecek mancar seviyoruz." dedi.

Pazarda uzun yıllardır kara lahana satan Emine Albuz ise, "Ben bahçemde yetiştirdiğim lahanaları pazarda satıyorum. Burada meşhurdur. Kışın oluyor. Yemeklik ve dolmalık oluyor. Birçok faydası var. Sebzenin her türlüsü vitamin deposu. İnsanlar alsın yesinler." diye konuştu.

'VİTAMİN DEPOSU'

Diyetisyen Gizem Güneş, kara lahananın A,C ve K vitaminleri deposu olduğunu söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli yiyeceklerden bir tanesi olduğunu belirten Güneş, şöyle dedi:

"Özellikle A ve C vitaminden çok zengin. C vitamini bağışıklık sistemini çok güçlendiren, bağışıklık sistemine çok yardımcı bir vitamin. Acı biberden sonra en güçlü C vitamini deposu. Dolayısıyla çok güzel tüketebilirsiniz. Kara lahana suyunu kaynattıktan sonra gün içince tüketirseniz çok güzel bir C vitamini deposu olarak size yardımcı olur. Onun dışında vücuttan toksitlerin atılmasında çok etkili. Gün içinde bir sürü kötü hava koşullarına maruz kalıyoruz. Bunların önlenmesi için kara lahanadan destek alınabilir. Bizim bölgemizde çok yaygın olarak tüketiliyor. Çorbası çok iyi bir vitamin deposu. Yemeği ve sarması var."

MANCAR YEMEĞİNİN TARİFİNİ ANLATTI

Uzun yıllardır aşçılık yapan Özcan Ertük ise kara lahanayı 'doğal antibiyotik' olarak tarif etti. Kışın her hafta çorbası ve yemeğini yapmaya çalıştığını ve müşterilerin çok sevdiğini söyleyen Ertürk, "Lahanaları güzel yıkadıktan sonra yemeklik olarak doğruyoruz. Ondan sonra kaynar suya atıyoruz. Haşlandıktan sonra diğer baharatları atıp pişiyoruz. Bu bir antibiyotik bir yemektir. Birçok şeye iyi geliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Bugünlerde koronavirüsü olduğu dönemde lahananın yemeği ve çorbası tüketilmelidir." dedi. Restorana mancar yemeğe gelen Serkan Dirican ise "Bende mancar yemeğe geldim. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyorum. Gündemimizde koronavirüsü var. Biz burada çok tüketiyoruz. Lezzeti harikadır. Bu aralar insanlar çok yiyor yemeğini." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kara lahana tarlası

-Pazarda satılan lahanalar

-Lahana alanlar

-Lahana alanlarla ve satanlarla röp.

-Aşçı Özcan Ertük'ün mancar yapması

-Mancarı servis etmesi ve yenmesi

-Diyetisyen Gizem Güneş ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK

===============================

Adana Valisi Demirtaş: Virüs fırsatçılarına göz açtırmayacağız

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, kentte düzenlenen koronavirüs bilgilendirme toplantısında, "Piyasada maske, dezenfekte ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını artırmak suretiyle fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ve kent protokolü katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, tüm dünyada görülen koronavirüs salgıyla mücadelenin Türkiye'de başarıyla sürdürüldüğü belirterek, "Kentteki kurum binalarımız dezenfekte edilerek, temiz ve hijyenik olması sağlanacaktır. Okullarımızın dezenfekte etmeye geçtiğimiz hafta başlamıştık ve bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hastanelerimizi de daha temiz halde tutmak için tedbirlerimizi artıracağız. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alışveriş merkezi, toplu taşıma araçlarında da tüm tedbirlerimiz alındı. Yine parkların, sokakların, caddelerin temizliğini büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz yapacak. İbadethanelerin temizliğine dikkat edilecek, İl Müftülüğümüz vatandaşlarımıza koronavirüsle ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaktır. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı broşür, içerik ve görsellerin yerel televizyonlar ve radyolar aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırılarak, bu anlamda toplumda duyarlılık oluşturulması sağlanacaktır" dedi.

'FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Salgın hastalığın ortaya çıkmasını fırsat bilerek, dezenfektan ürünler ve maske fiyatlarında fahiş artışlar yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilip gereken cezanın verileceğini belirten Vali Demirtaş, "Buradan bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu kişilere fırsat vermeyeceğiz. Bu hususta vatandaşlarımızdan gelen tüm şikayetleri dikkate alacak ve denetimlerimi sıklaştıracak, krizi fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmayacağız" diye konuştu.

Toplantıda, İl Halk Sağlığı Müdürü Tanju Altunsu, koronavirüs hakkındaki sunum yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Vali Mahmut Demirtaş'ın açıklamaları

İl Halk Sağlığı Müdürü Tanju Altunsu'nun virüsle ilgili konuşması

Sunumlarından görüntüler

Katılımcılardan görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

==============================