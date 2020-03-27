DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

İslahiye'de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı, koronavirüs tedbileri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi ile tüm müze ve ören yerlerinin 30 Mart'a kadar kapatıldığı açıklanmasının ardından İslahiye'de bulunan 518 eserin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı da ziyaretçilere kapandı.

Kapanan müzelere gelen vatandaşlar geri dönmek zoruna kalırken, müzelerin girişlerine de uyarı tabelası asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yesemek Açık Hava Müzesi

Yesemek Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş ile röp.

Tilmenhöyük girişi

Tilmen höyük girişine asılan döviz

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi'nin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evleri'nde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde, sterilize edilmiş ortamlarda maske üreten kursiyer kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, duyarlılıkları nedeniyle kadınlara teşekkür etti, böylesi zorlu günlerde herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Akdeniz Belediyesi'ne bağlı mahalle evlerinde, Tüm Türkiye'nin acil ihtiyacı olan hijyenik ve steril maskeler üretildiğini yineleyen Başkan Gültak, bu üretim karşılığında kursiyer kadınların günlük ücret aldıklarını; bu sayede toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra, hem istihdam sağladıklarını hem de insanların ekonomik kaygılarını giderdiklerini söyledi. Üretilen maskelerden bin tanesinin sahada çalışan ekiplere dağıtılacağını kaydeden Başkan Gültak, kalan 4 bin maskenin de İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti. Mahalle evlerinde üretilen tıbbi maske sayısını arttıracaklarını ifade eden Başkan Gültak, "Mersin'de görevli sağlık çalışanlarımız, günde ortalama 80 bin adet maske tüketiyor. Sizlerin, burada ürettiğiniz her bir maske, bir doktora, bir hemşireye, sağlık çalışanlarına gidecek. Bu nedenle biz ne kadar çok maske üretirsek, sağlık çalışanlarımıza ve şehrimize bir o kadar faydalı oluruz. Bizleri korumak için kendi canlarını riske atan değerli sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Tüm imkanlarımızla doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı destekleyeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren dezenfektan da üretmeye başlayacağız. İnsanların cebine veya çantasına koyup taşıyabileceği 50 milimlik ölçüde yaklaşık 10 bin adet dezenfektan üreteceğiz. Ben eczacıyım, bu konuda eğitimler de verdim. Bu dezenfektanları hazırlayıp, yaşlı insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca eldiven ve kolonya üretimiyle birlikte, belediye olarak, Akdeniz ilçemizde Koronavirüs salgını ile mücadelede çok ciddi adımlarımız devam edecek. Bu zorlu günler elbette geçecek. Devletimizin, Hükümetimizin, Bilim Kurulu, resmi kurumlarımız ve belediyelerimizin aldığı tedbirlerle kısa zamanda bu günleri inşallah atlatacağız. Başta hijyen ve kişisel temizlik olmak üzere, sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Yaşlı insanlarımız gibi, genç ve orta yaşlı insanlarımız da zorunlu değilse evden dışarı çıkmamalı. Bunu sağladığımızda bu krizi çok daha çabuk ve daha az kayıpla atlatırızö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maske üretiminin yapıldığı mahalle evinden görüntü

-Kadın maske üretirken

-Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın ziyareti

-Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın açıklaması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Antalyalılar toplu ulaşımda 'mesafeli'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın şehiriçi toplu ulaşımda koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kapasitenin yarısı kadar yolcu taşınması ve sosyal mesafe tedbirlerinin denetimini yaptı.

Antalyalılar toplu taşıma sosyal mesafeye dikkat gösterirken, Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Aslan, "Toplu taşımada virüs korkusu ve uyarılar nedeniyle şehiriçi ulaşımda yüzde 90'lık düşüş var" dedi. Zabıta ekipleri de Kapalı Yol'da da 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı, vatandaşları 'Evde kal' çağrısına uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Genelgesi ile toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşımasına yasak getirildi. Bakanlık genelgesinde, "İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak" denildi.

SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Karar uyarınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri de toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin denetim yaptı. Trafik zabıtası, araçları tek tek durdurup denetledi, yolcuları uyardı ve sosyal mesafenin korunmasını istedi.

GÜVENLİ OTURMA DÜZENİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından toplu taşımada hizmet veren araçlara yolcuların oturma düzeniyle ilgili bilgilendirme şeması asıldı. Şemaya göre yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek. Sosyal mesafenin korunması konusunda görseller ile vatandaşlar uyarılacak.

TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 90'LIK DÜŞÜŞ VAR

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Aslan, "Toplu taşımada virüs korkusu ve uyarılar nedeniyle şehiriçi ulaşımda yüzde 90'lık düşüş var" dedi. Kent merkezinde belediye ve özel olmak üzere 750 otobüsün hizmet verdiğini, normal şartlarda 380 bin kişinin taşındığını belirten Başkan Aslan, "Bugün itibariyle 270 araç çalışıyor ve 60 bin kişi taşıyoruz" dedi. Aslan, 900 çıkışın 300'e düştüğünü vurgulayıp, "Yolcu yok denecek kadar az ve sosyal mesafeye uyuluyor, Antalyalı 'Evde kal' çağrısına uyuyor" dedi.

KAPALI YOLDA 65 YAŞ ÜSTÜ DENETİMİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de Kapalı Yol'da da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Ekipler yaşı uygun olmayanları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken, 65 yaş altı olan vatandaşlara da evde kalın uyarısı yaptı. Zabıta ekipleri ayrıca Kapalı Yol'da bulunan banklara oturulmaması yönünde de vatandaşlara uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zabıta ekiplerinin otobüsleri durdurması

Otobüs içindeki yolcular

Yanyana oturanların kaldırılması

Otobüs içinde oturma şeması

Zabıta ekiplerinin kapalı yolda denetimi

Yaşlılara kimlik sorması ve uyarması

Detaylar

HABER -KAMERA: Ahmet İSTEK/ANTALYA, -

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Keşan'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, koronavirus salgınına nedeniyle başlattığı 'Haydi paylaş Keşan' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisi dağıtacak. Kampanyaya, hayırseverlerde 60 lira karşılığı 1 gıda paketi veya 60 adet ekmek fişi alarak, bağışlayabilecek.

Keşan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında 'Haydi paylaş Keşan' kampanyası hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta 100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisi, başvurular alınarak Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kampanyaya, hayırseverlerde 60 lira karşılığı 1 gıda paketi veya 60 adet ekmek fişi alıp, bağışlayarak, destek verebilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kampanya kapsamında hazırlanan 100 bin ekmek fişi ile 1000 gıda kolisinin, Pazartesi günü itibariyle dağıtımına başlanacağını belirterek, "100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisiyle başlattığımız sosyal destek kampanyası şehrimize hayırlı olsun. Vefa Sosyal Destek Grupları ile bir nebzede olsa bu kötü günleri atlatmak istiyoruz. Amacımız, ekonomik yönden zor günler geçiren, çalışmayan kesime yardımcı olmak. Önceliğimiz ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üstü tek başına yaşayanlar olacak. Yardımlar, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Beraber başaracağız. Bu zor günlerde, kimsenin aşsız, ekmeksiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'BU BİR DAYANIŞMA GÜNÜDÜR, MİLLİ MÜCADELEDİR'

Hayırseverlerin 60 lira karşılığı 1 gıda paketi ya da 60 ekmek fişi satın alıp, bağışlayarak kampanyaya destek olabileceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu kampanyaya destek olmak isteyenler, vereceğimiz hesap numaralarına diledikleri kadar yardımcı olabilirler. Kampanyaya ister 1, isterse 1000 paketle destek olabilirler. Bu kampanyayı herkese duyuracağız. Bankaya gidemeyip, kampanyaya katılmak isteyenlerin de evine yetkililer gidecek parayı alıp, bankaya yatıracak. Bu bir dayanışma günüdür, milli mücadeledir." diye konuştu.

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül de, hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırarak, şunları söyledi:

"Kampanyadan dolayı Keşan Belediyemize teşekkür ediyoruz. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir sözünden hareketle hazırlanan bu kampanyanın anlamı çok güzel. Bizde, dernek olarak 100 bin ekmek için düşük fiyat vererek destek olduk. Ayrıca dernek olarak kampanyaya 10 bin ekmek bağışlıyoruz. Bu süreçte derneğe üye olan tüm fırıncı arkadaşlarımız kampanyaya destek verecek. Kampanyaya herkes karınca kararınca destek verirsek büyük bir hayır işlemiş oluruz"

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısına katılanlar

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'un açıklaması

-Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül'ün açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Manavgat'ta yakalanan suç makinesi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 21 suçtan aranan Mikail Ü., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen 'Maraşlı Mikail' lakabıyla tanınan Mikail Ü.'nün ilçede olduğu ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Mikail Ü.'nün Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, 3 gün süren fiziki takip sonucunda şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi. Mikail Ü., gözaltına alındı.

Mikail Ü.'nün, çeşitli mahkemeler tarafından 21 suçtan arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mikail Ü., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelinin cezaevine götürülmesi

Adliyeden detay

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek

OSMANİYE'de, Merkez Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık kuruluşlarının ihtiyacını gidermek için maske üretimine başlandı. Moda tasarım atölyesinde kurulan tam otomatik makinelerde, günlük 49 bin maske üretimi yapılabileceği kaydedildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da, atölyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'tan bilgi aldı. Vali Coşkun, ham madde teminde sıkıntı yaşanmadığı takdirde atölyede günlük 49 bin maske üretileceğini belirtti. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve meslek lisesi öğrencilerinin vardiya sistemiyle kentte maske üretimine başladığını söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle piyasada bulunması zorlaşan materyallerin başında maske geldiğini ifade eden Müdür Albak, "Maskelerin üretimini meslek liseleriyle yaparak, ilk etapta kentimize yetecek kapasiteye ulaşmaya çalışıyoruz. Atölyede yurtdışından gelen makinemiz kesiyor, dikişlerini öğrenciler ve halk eğitim merkezi kursiyerlerimiz yapıyor. Amacımız 24 saat vardiya sistemine geçip günlük 49 bin maske üretmektir. Fakat şu anda piyasada hammadde temininde sıkıntılar var. Fahiş fiyatla satılan hammaddeler var. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Önemli olan Osmaniye'nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteyi oluşturabilmektir. İkinci ve üçüncü makinelerin gelmesiyle bu kapasiteyi daha da arttıracağız" dedi. Müdür Aydın Albak, ayrıca Bahçe Endüstri Meslek Lisesi kimya bölümünde dezenfekte üretimine de kısa sürede başlanacağını kaydetti.

Okulda üretim yapabilecek 3 atölyenin bulunduğunu belirten Rahime Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Sibel Altun da, "Öğrencilerimizin 5'i burada ve gönüllülük esasına göre vardiyalı bir şekilde gelip çalışacak. Ülkemizin bu koronavirüs salgınıyla mücadelesinde biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bakanımız seri üretim yapan bir makineyi bize temin etti. Biz de çıkan kesilmiş parçaların lastiklerini dikerek, kullanıma hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu gösterdi. Bu mücadeleye dahil oldular. Bu konuda bize destek veren bakanımıza teşekkür ederiz. Meslek liseleri hayata döndü, insanlarla el ele üretimin içindedir" dedi.

Müdür Sibel Altun kişi sayısı ne kadar çok olursa üretimin de o kadar çok artacağını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maske yapımından genel ve detaylar

-Dikiş atölyesinde çalışan kursiyer ve öğrencilerden görüntüler

-Atölyeyi Vali Ömer Faruk Coşkun'un ziyareti

-Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın konuşması

-Okul Müdürü Sibel Altun'un konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi

Bayburt'lu müzisyen Şenol Avşar, koronavirüse dikkat çekmek için 'defolasan korona' adlı türkü besteledi. Saz ve org eşliğinde türküyü seslendiren Avşar, sosyal medyada paylaştı.

Bayburt'lu müzisyen Şenol Avşar, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsle ilgili türkü besteledi. Babası Hayrettin Avşar ile birlikte kaleme aldığı türküyü saz ve org eşliğinde seslendiren Şenol Avşar, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Virüsten dolayı evden çıkmadığını ve programlarına ara verdiğini ifade eden Şenol Avşar, "Evde boş vakit geçirirken, babam beste yazmaya başladı. Daha sonra onun yazdığı besteyi ben de seslendirdim ve sosyal medyada paylaştım. Kısa sürede yüzlerce yorum aldım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkünün sözleri şöyle;

Milet düştü telaşa.

Sanki girmiş savaşa

Marketler talan oldu

Defolasan korona

Oy korona korona

Kahrolasan korona

Geldin sen bizi buldun

Defolasan korona..

Dünyanın gözü bizde

Dünya girdi krize

Zalimler geldi dize

Süründürdün korona

Fırsatçıya gün doğdu

Ceplerini doldurdu

Hiç ölmeyecek gibi

Evlerini doldurdu

Görüntü Dökümü

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-"Defolasan Korona" şarkısını seslendiren müzisyen Şenol Avşar'dan detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -