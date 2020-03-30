DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı

ADIYAMAN'da, kontrolünü kaybettiği motosikleti ile park halindeki 2 otomobile çarpan Hüseyin Özçelebi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde ilerleyen Hüseyin Özçelebi, kullandığı 02 BG 073 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan Özçelebi; çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yaralı yerde yatması

Yaralı ambulansa taşınması

Kazaya karışan motosiklet

Toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Antalya'da çocuk pazarcılar iş başında

TÜRKİYE'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, birçok ilde çocukların pazar ve market yerlerine alınması yasaklanırken, Antalya pazarlarında ise çocukların çalışması dikkat çekti.

İstanbul ve Ankara'da, valilik kararıyla vatandaşların çocuklarıyla beraber pazar ve market yerlerine girişi yasaklandı. Antalya'da böyle bir sınırlamanın henüz gelmemesine rağmen vatandaşın bu kurala uyduğu gözlenirken, pazarda çalıştırılan küçük çocuklar ise pes dedirtti. Bazıları ürünleri poşetleyerek müşterilere verirken, bazıları ise meyve ve sebzeleri temizleyerek, ailesine yardım etti.

YASAK GELİRSE EVDE DURACAK

Pazarda tezgah başında duran Mustafa Çamlı (13), salgından dolayı büyük illerde pazara girişlerin yasaklandığını yeni duyduğunu belirtti. Fuat Tuğrul (13) ise maydanoz sattığını ve ev bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Tuğrul, "Babam hasta, ben çalışıyorum o yüzden evi geçindiriyorum" dedi.

Yanında yeğeni çalışan pazarcı İsmail Tuğrul ise "Burada henüz bir yasak yok, o yüzden yanımızda olmasını istedik. Yasak çıkarsa gelmeyecek ve evde duracak" diye konuştu.

VATANDAŞIN SEÇME ISRARI

Vatandaşların pazar yerlerine eldiven ve maskeyle geldikleri, alışverişlerini hızlıca yaptıktan sonra evlerine döndüğü gözlendi. Pazar esnafı da alınan tedbirlere uymaya çalışırken, bazı vatandaşların meyve ve sebzeleri ısrarla seçmek istemesine tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ısrarla ürünleri seçerek poşetlerine doldurdu.

GİYİM TEZGAHLARI AÇILMADI

Pazar yerlerinde daha önce İçişleri Bakanlığı'nın, tedbirler kapsamında semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Antalya'daki pazarlarda bu tarz ürünler satanlar stant açmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazarcı esnafından görüntü

Ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske ile tezgahtan seçerek mal alan kadınların görüntüsü

Pazardaki küçük tezgahtarın görüntüsü

Esnaf Hüseyin Küçüktırak ile röp

Pazarcı esnafından görüntü

Esnaf Mehmet Mehdi Cüne ile röp.

Küçük pazarcıların görüntüsü

13 yaşındaki pazarcı Mustafa Çamlı ile röp

13 yaşındaki pazarcı Fuat Toğrul ile röp

Esnaf İsmail Toğrul ile röp

Pazardan genel görüntü

HABER: Adem AKALAN- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu

YOZGAT Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.

Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronavirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.

Karar sonrası, Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelen normal hastalar özel güvenlik görevlileri tarafından Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Koronavirüs testi için gelen hastalar ise, acil serviste kurulan pandemi polikliniğine yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane dış görüntü

-Özel güvenliklerin araç kontrolu ve hastaları yönlendirmesi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Adana'da yasağa rağmen pazarcılar çocuklarıyla birlikte çalıştı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pazar yerlerine çocukların alınmasının yasaklanmasına karşın Adana'da bazı aileler pazara çocuklarıyla geldi. Pazarcıların ise çocuklarıyla birlikte çalışması dikkat çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle mahalle ve semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Genelgeye göre, pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin verilmeyeceği, yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetleneceği ve çocukların pazar yerlerine alınmasının yasaklandığı bildirildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Semt Pazarı'nda bazı aileler çocuklarını evde bırakırken, bazıları ise çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı. Ayrıca pazarcıların çocuklarıyla tezgahlarda çalışması dikkat çekti. Çukurova Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazara çocukların girmemesi için anons yaparak aileleri uyardı.

8 yaşındaki çocuğunu evde bırakan Gül Tarak (36), karara tüm ailelerin uyması gerektiğini belirterek, "Çok güzel bir karar alınmış, çok sevindik. Kurala uymayanların, zabıta ekiplerince uyarılması gerekiyor. Biz de 14 günden sonra ilk defa dışarı çıktık. Önümüzdeki günlerde çıkmayacağımız için meyve ve sebze almaya geldikö dedi.

Çocuğunu evde bırakarak gelen Serkan Çınar ise kararın doğru olduğunu ve çocukların pazar yerlerine gelmemesi gerektiğini söyledi. Pazarda balık satan esnaf Mehmet Erdoğan da halk sağlığının korunması için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirterek, "Çocukların Pazar yerlerine gelmemesi gerekiyor. Benim oğlum da bana yardım etmek için geliyordu. Yasak olduğu için getirmedim. Bu sabah ısrar etti, ağladı ama getirmedimö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazarda çalışan çocuklar

Oğlu ile çalışan pazarcı esnafı ile röp.

Pazarda balık satan esnaf Mehmet Erdoğan ile röp.

Zabıtanın araç içinden anons yapması

Zabıtanın pazar içinde gezerken görüntüsü

Bir kadını torununu getirmemesi yönünde uyarması

Pazar alışverişi yapanlarla röportajlar

Pazardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA,

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Denizli'de ateş ölçümüne sıkı denetim

DENİZLİ kent girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince denetim yapılıyor. Durdurulan araçtaki vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

İl Jandarma ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kent girişinde sürekli olarak uygulama yapıyor. Aydın- Denizli Karayolu Sarayköy ilçesi girişindeki kontrol noktasında jandarma ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan araçları durduruyor. Konoravirüsten korunma amaçlı eldiven ve maske takan ekipler, durdukları sürücülerin ve yanlarındaki yolcuların ateş ölçerle ateşlerini ölçüyor. 37.5 ve üzerinde ateşi olduğu belirlenen kişilerin sağlık ekiplerine teslim edileceği ve 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi.

Jandarma ekipleri uygulamada özellikle ilçeler arasında yolculuk yapan minibüsleri sıkı şekilde denetleyip, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi de kontrol ediyor. Aydın-Denizli Karayolu dışındaki Afyonkarahisar-Denizli ve Muğla-Denizli karayollarında da polis ve jandarma ekipleri sıkı şekilde ateş ölçümlerini yapıyor. Jandarma ve polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jandarma ekiplerinin uygulama yapmasından detay

Maskeyle ateş ölçümü yapan jandarma ekibinden detay

Sürücü ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesinden detay

Polis ekiplerinin uygulama yapmasından detay

Polis ve jandarma ekiplerinin uyarması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri uygulama yaparak kente girenlerin ateşini ölçüyor.

İstanbul Karayolu'nun Alaplı girişinde koronavirüs önlemleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri, giriş yapan araçları durduruyor. Ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerken, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Kentin giriş çıkışlarını 24 saat kontrol altında tutan güvenlik güçleri, köyleri de kontrol ederek şehir dışından gelenleri kayıt altına alıyor. Ekipler, şehir dışından gelenleri 14 günlük karantina süresine uymaları için uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetim noktası

-Polisin ateş ölçmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

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Banka önünde kuyruk oluştu, zabıta ekipleri 'mesafe' ayarladı

VAN'ın Erciş ilçesinde, banka şubesi önünde oluşan kuyrukta 'sosyal mesafe' kuralına uyulmayınca zabıta ekipleri müdahale etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar devam ederken, sosyal mesafe kuralına da uyulması yönünde özenli çalışmalar yapılıyor. Erciş ilçesinde de bir banka şubesi önünde sosyal mesafe kurallarına uyulmayınca zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Banka önünde bekleyen vatandaşlar zabıta müdahalesiyle sosyal mesafe aralığında durmaları sağlanırken, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Fatih, vatandaşların sağlıkları için uyarılarda bulunmayı sürdüreceklerini söyledi. Fatih, "Sosyal mesafe kuralını ihlal eden, yasalara uymayan vatandaşlarımızı önce uyarıyoruz gerekirse sağlık için müdahalede ediyoruz. Bu zor günlerde bütün vatandaşlarımızın yasalara uymasını bekliyoruz" dedi.

Zabıta Müdürü Tarık Fatih, ilçedeki bank ve oturma kabinlerini kaldırıldığını da belirterek, "Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla ilçe merkezinde bulunan oturma kabinleri ve bankları da zabıta ekipleri tarafından vinçlerle yerlerinden söküyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Banka önündeki insan kuyruğu

-Zabıta ekiplerinin 1 metre sosyal mesafe uygulaması

-Zabıta müdürü Tarık Fatih'in konuşması

-Oturma kabinlerinin vinçle yerinden alınması

-Genel detaylar

Barbaros KULERCİŞ(Van),