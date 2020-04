DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Elazığ depreminde hasar gören binanın çatısı çöktü

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'taki yaşanan depremde hasar gören 5 katlı binanın çatısı çöktü.

24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Çarşı Mahallesi Küçük Hamam Sokak'taki 5 katlı binanın çatısı, dün gece çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD , itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, bölge şerit ile güvenlik çemberine alındı.

Yapılacak incelemenin ardından bina sakinlerinin, evlerine dönüp dönmeyecekleri belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri

Apartmandan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ / ELAZIĞ

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burhan İshakoğlu (35) ile oğlu Onur İshakoğlu'nun (16), eczaneye uğramak için evden çıktıkları, kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybettikleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde baba-oğulun cenazesini teslim alan yakınları, helallik alınması için evinin önüne getirdi. Daha sonra cenaze aracıyla Çankaya Mezarlığı'na götürülen baba-oğul, koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenaze namazıyla yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazada yaşamını yitiren baba ile oğulun cenaze töreninden görüntüler

Cenaze namazından görüntü

Cenazenin omuzlara alınması

Cenaze aracına konulması

Cenazeye katılanlardan görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

'112'ye ulaşamıyorum' diyerek sokağa çıktı, Valiye yakalandı

SİVAS'ta yaşayan ve 65 yaş üzeri olduğunu söyleyen G.Ö sokak'ta Vali Salih Ayhan'a yakalandı. "112'ye ulaşamıyorum" deyince Vali Ayhan telefonla çağrı merkezini aradı ve ilk seferde telefon açıldı.

Sivas 'ta yaşayan ve 65 yaş üzeri olduğunu söyleyen G.Ö, evde kalanlara destek hizmeti veren 112'ye ulaşamadığı gerekçesiyle işlemlerini yapmak için çarşıya çıktı. Atatürk Caddesi üzerinde yoğunluğu denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'a denk gelen G.Ö. dışarıya niçin çıktığı sorulunca "112'ye ulaşamıyorum" dedi. G.Ö.'den telefonunu isteyen Vali Ayhan, 112'yi aradığında telefon açıldı. Vali Ayhan, "Şimdi sen yakalandın" şeklinde uyarılarda bulundu. Daha sonra telefonu yeniden alan G.Ö., işlemlerini yaptırmak isterken "Telefon yeniden kapandı" dedi. Vali Ayhan, G.Ö'nün taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi ve evine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali ile vatandaş arasındaki diyalog

-Valinin telefonu alıp 112'yi araması

-Yaşanan diyalog

Haber: SİVAS,

Serik'te pazarlarda denetim

Antalya'nın Serik Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında pazarlarda yeni önlemler almaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesi doğrultusunda Serik'teki tüm pazar yerlerinin giriş çıkışlarına demir bariyerler konurken, ilk uygulama Cuma Pazarı'nda yapıldı. Pazar yerlerinin giriş çıkış ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Zabıta ve polis eşliğinde kimlik kontrolü yapılarak, pazara girilmesine izin veriliyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile küçük çocukların pazara girmesine izin verilmiyor. Pazarlarda tezgahlar 3 metre mesafesi korunarak yerleştirilirken, pazarcı esnafına da maske ve eldiven dağıtılıyor. Pazarın her yerine belediye tarafından dezenfekte üniteleri kondu.

Serik Seyyar Tuhafiyeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, "İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda pazarlarımızda gerekli her türlü önlemi alıyoruz. Pazarlarımızda tek ve çift rakam uygulamasına da geçildi. Zabıta ve polis ekipleri gözetiminde maske ve eldiven dağıtıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pazar yerinde zabıta ve polis vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken,

Vatandaşların demir bariyerlerden pazara giriş ve çıkışları.

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK,(Antalya)

Manav reyonu görevlisinden 'sırt yazılı' sosyal mesafe uyarısı

SİVAS'ta bir marketin manav reyonu görevlisi Ayhan Kılıç (42), müşterilerin fazla yaklaşmasını önlemek için sırtına 'lütfen mesafemizi koruyalım' yazısı yapıştırdı.

Sivas'ta yaşayan ve kentte bulunan marketler zincirinin manav reyonunda çalışan evli 3 çocuk babası Ayhan Kılıç, koronavirüsten korunmak için sırtına yapıştırdığı yazıyla dikkat çekiyor. Kılıç, müşterilerinin talepleri sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmediği için sırtına 'lütfen mesafemizi koruyalım' yazısı yapıştırdı. Kılıç'ın sırtındaki yazıyı görenler uyarıyı dikkate alarak mesafelerini koruyor.

'TEPKİMİ SESSİZ OLARAK ANLATIYORUM'

Lokantaların kapanması nedeniyle manavlarda sebze satışının çoğaldığını söyleyen Kılıç, "Bu sıralar sebzede bir yoğunluk oldu. İnsanlar evlerinde artık daha çok yemek pişirmeye başladılar. Bu nedenle bizim işlerimizde bir artış oldu. Şimdi koronavirüs salgınından dolayı sıkıntı var. Sosyal mesafe nedeniyle bir çok kez müşterileri uyardım. Bazı insanlar yanlış anladı. Ben de bu yanlış anlaşılmaların önüne geçmek, insanlarla sürekli konuşup rahatsız etmemek adına böyle bir çözüm buldum. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Beni görüp gülenler oluyor. Sırtıma bakıp 'güzel olmuş' diyenler de var. Ama sessiz bir şekilde konuşmanın aynı zamanda insanlara bir şeyleri anlatabilmenin karşılığı olarak düşünüyorum. Konuşmadan da bir şeyler anlatabiliyorsun insanlara. Yazıyı okuyanlar mesafeyi koruyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marketten görnütüler

-Manav reyonu

-Reyon görevlisinin çalışması

-Sartındaki mesafe yazısı

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

Düzce'de, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar üretildi

DÜZCE'de bulunan fabrikada koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak kolonyalar üretildi. Kolonya firması sahibi Nadir Yorgun 1,5 milyon şişe kolonya üreteceklerini, 300 bin adetlik ilk sevkiyatlarını yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılmasına karar verilirken, kolonya üretecek firmalar arasında bulunan Düzce'deki firma ilk sevkiyatını yaptı. Düzce'nin Yenitaşköprü Köyü'nde bulunan kolonya firmasında üretilen 300 bin şişe kolonya 2 TIR'a yüklendi. TIR'ın önüne 'Önce vatan' yazısı asılırken, çalışanlar Türk bayraklarıyla araçları uğurladı.

Kolonya firması sahibi Nadir Yorgun, 1,5 milyon şişe kolonya üreteceklerini, 300 bin şişelik ilk sevkiyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kolonya üreticilerine verdiği üretim programına göre bugün ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. Bunlar 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bununla gurur duyuyoruz böyle bir gören üstlendiğimiz için. Bizim gibi 6 firma daha operasyonu yapıyor. İnşallah bu ürettiğimiz kolonyaların vatandaşlarımıza faydası olur. Önce vatanımızı düşüneceğiz ve hizmetimizi yapacağız. Biz bize düşen görevi yapıyoruz. Sokağa çıkmamamız gerekli. Sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine yardımcı olmamız gerekiyor. Personelim canla başla çalıştı. Bizlerde zor şartlarda çalışıyoruz. İnşallah sonu iyi biter."

Kolonya üretiminde çalışan ve sevkiyat sırasında gözyaşlarına hakim olamayan işçilerden Emel Turan ise, "Gerçekten çok çaba gösterdik. İnşallah bu yaptığımız kolonyalar vatanımıza şifa olur. Vatan deyince akan sular durur. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Ben vatan için canımı feda ederim. Çok seviyorum vatanımı. Önce Türkiye." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TIR'lar uğurlanırken görüntü

Nadir Yorgun ile röp

İşçi Emel Turan ile röp

Emel Turan'ın ağlaması

Kolonya üretiminde görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) devam eden yüz koruyucu siperlikli maske üretim çalışmalarına katıldı. Günlük 2 bin 500 civarında bir üretime ulaştıklarını belirten Başkan Uysal, 13 bin 850 maskenin başta sağlık çalışanları olmak üzere risk taşıyan meslek gruplarına dağıtıldığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim sınıflarında kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretimi, belediyenin eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerce sürdürülüyor. Merkezde bir yanda üç boyutlu yazıcılar çalışırken öğretmenler de hazır malzemelerden yüz koruyucu siperlikli maske üretiyor.

BAŞKAN UYSAL DA MASKE YAPTI

Başkan Uysal da ASSİM'de, Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurs merkezlerinden üniversite hazırlık kurslarında görevli öğretmenlerle birlikte sağlık çalışanları ve virüsle mücadelede sokakta çalışan ekipler için maske yapımına katıldı. ASSİM'de sürekli oturarak maske üreten eğitimcilerin bağışlık sistemini desteklemek için c vitamini yönünden zengin meyve de ikram eden Başkan Uysal, belediye olarak bir kriz yönetimi planı içinde çalıştıklarını söyledi.

HEDEF GÜNLÜK 3 BİN ÜRETİM

Bu mücadelede boşluk hissedilen her noktada Muratpaşa Belediyesi olarak var olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Fark ettik ki, yüz koruyucu siperlikli maske ihtiyacı da çok yoğun. Hep beraber bütün öğretmenlerimiz ile birlikte belediyemiz bünyesinde bulunan eğitimci arkadaşlarımızla üretime giriştik ve o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden talep var. Bütün hastanelerimizden, sağlıkla ilgili çalışan her yerden talep var. Sağlık çalışanlarımıza bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Günlük üretimde 2 bin 500'ü yakaladık 3 bine ne doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar."

HER YERE ULAŞTIRILIYOR

Muratpaşa Belediyesi, şu ana kadar 13 bin 850 yüz koruyucu siperlikli maskeyi Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi , Atatürk Devlet, Gazipaşa ve Kepez Devlet hastanelerinin de bulunduğu Serik'ten Elmalı , Kaş, Aksu ve Demre 'ye çok sayıda sağlık kurumuna teslim etti. Döşemealtı ve Konyaaltı belediyelerine de destekte bulunan Muratpaşa, İlçe Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü 'ne de kendi ürettiği yüz koruyucu siperlikli maskelerden verdi. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, il genelinde çok sayıda aile sağlık merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'na da maske sağlarken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne maske ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Merkezin dışından görüntü

Maske üretiminden görüntü

Başkan Uysal'ın merkeze gelmesi

Uysal'ın siperlikli maske yapması ve diğer öğretmenler

RÖP: Başkan Uysal ile röportaj

Başkan Uysal'ın çalışanlara portakal ve meyve ikram etmesi

Üretilen maskelerden görüntüler

HABER -KAMERA: ANTALYA,

Mardin'de cezaevi ve adliye binası dezenfekte edildi

MARDİN'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile adliye binası dezenfekte edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu ile adliye binası dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında tek kapıdan adliye ve ek binalara giriş yapan ziyaretçilere ateş ölçümlerinin yanı sıra dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Adalet binalarının günlük olarak dezenfekte edildiği ve adliyeye gelen hakim, savcı, avukat, personel ve diğer vatandaşlardan 37.5 dereceden fazla ateşi bulunanların sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği belirtildi.

850 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU VAR

850 hükümlü ve tutuklunun kaldığı Mardin E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'nun giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra doktorlar tarafından ateş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor. Cezaevi personeli kendilerine ayrılan yeni karantina bölgesinde kalırken, dışarıdan aileleri dahil olmak üzere hiç kimse ile temas etmiyorlar.

'HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIMIZIN AİLELERİ RAHAT OLSUNLAR'

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adliye ve ceza infaz kurumunda koronavirüse karşı alınan önlemlerin artırıldığın söyledi. Bektaş, hükümlü ve tutukluların sağlıklarını korumak için her türlü önlemlerin alındığını belirterek, Bilim Kurulu'nun kararlarını ve Adalet Bakanlığı 'nın talimatlarını yerine getirerek cezaevlerindeki tedbir ve önlemlerini had safhaya çıkardıklarını söyledi. Başsavcı Bektaş, "Hükümlü ve tutuklularımızın aileleri rahat olsunlar. Buradaki mahkum kardeşlerimiz bizim korumamız altında. Onların sağlık açısından hiçbir riske girmemesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Kurumumuz temiz durumda ve her zaman her gün günlük olarak dezenfekte edilerek temizleniyor. Belki de dışarıdaki insanların alamadığı sağlık hizmetlerini biz tüm hükümlü ve tutuklu kardeşlerimize sağlamaktayız. Hükümlülere virüs bulaşmaması için yeni gelen mahkumları da karantina bölgemize alıyoruz ve orada onları tutuyoruz" dedi.

PERSONEL EVE GÖNDERİLMİYOR

Aynı tedbirleri personel için de uyguladıklarını ifade eden Bektaş, "Kendi kurumumuzdaki bütün çalışan personelimizi bile ailelerinden ayrı bir yere yerleştirdik. Kesinlikle cezaevinde çalışan hiçbir personelimiz dışarıdaki ailesi dahil olmak üzere hiç kimse ile temasa geçmiyor. Sevinerek söyleyebilirim ki, ceza infaz kurumumuzda hiçbir vaka ve şüpheli durum söz konusu değildir. Kurum girişindeki herkesin ateşi ölçülüyor, dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Koruma tedbirleri uygulanarak o şekilde içeri alınıyor. Bu tedbirlerimiz sonucunda cezaevlerimizde virüsle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Devam eden bu süreçte hiçbir taviz vermeyeceğiz, sürecin sonuna kadar aldığımız tedbirler devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cezaevinden görüntü

Dezenfektan çalışmaları

Cumhuriyet Başsavcısının açıklamaları

Ateşi ölçülenler

Görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Akyazı'da taksicilik yapan Fatih Asan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 2 günlük geliri olan 200 TL'yi bağışladı. Fatih Asan yaptığı açıklamada, "Devletimizin sosyal dayanışma yardım kampanyasına bir nebze olsa da bu çağrıya destek olmak amacıyla 2 günlük kazancımızı devletimize ve milletimize bağışladım. Koronavirüs yüzünden işlerimizde yüzde 80 oranında düşüş var ama Mevlam rızkımızı veriyor. İnşallah devlet ve millet el ele olup bu illetten kurtulacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taksici Fatih Asan Röp.

Detay video

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),