DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile hazırlanıyor

BURSALI sporcu Kadir Arslan (58), koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalmaya devam ederken, evindeki simülasyon ile Türkiye'nin farklı noktalarındaki bisikletçilerle yarışıyor. Koronavirüsün, sporunu hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini aktaran Arslan, "Her gün evimde 1 saat boyunca pedal çeviriyorum. Evimde yarışmalara katılıyorum" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 yıldır bisiklet sporu yapan ve Türkiye'deki birçok bisiklet yarışında derece alan Kadir Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca bisiklet yarışlarını evine getirdi. Evinin bir odasına kurduğu bisiklet simülasyonuyla Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan sporcularla ter dökerek yarışıyor.

Evde yaptığı spordan bahseden Arslan, "Mobilya satışı yapıyorum. Boş zamanlarda da bisiklet sporu yapıyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle de evde kalma süremiz uzadığı için evde bisiklete biniyorum. Bisiklet simülasyonunu evime kurdum. Bisikletimin arka tekerleğini söküp, simülasyona bağladım. Simülasyon yardımıyla Türkiye genelindeki sporcularla bisiklet yarışları yapıyorum. Sağlık durumlarım da bu simülasyonda var. Arkadaşlarımızla yan yana gelmeden simülasyon sayesinde bisiklet biniyoruz. Bu simülasyon sayesinde sanki dışarıda bisiklet sürüyormuşum gibi yoruluyorum. Örneğin; simülasyondaki yokuşa çıkarken, bisiklet pedalları ağırlaşıyor" dedi.

'YARIŞLARA EVİMDE HAZIRLANIYORUM'

Yaklaşık 7 yıldan bu yana bisiklet sporuyla uğraştığını aktaran Arslan, "Bu spor sayesinde kendimi zinde ve sağlıklı hissediyorum. 7 yıl içinde Türkiye çapındaki yarışmalara katıldım. 50 yaş kategorisindeki yarışmalarda birçok derecem var. Tüm insanlara tavsiye ediyorum. Gerçekten sağlık için güzel bir spor. İlerde yapılacak sporlara evimde bu şekilde hazırlanıyorum. Simülasyondaki yarışmalara katılıyorum. Dünyanın her yerinden sporcular katılıyor bu yarışmaya. Bisiklet sporum için evimin bir odasını ayırdım. Orada spor yapıyorum. Bisiklet sporu benim hayatım, coronavirüs de olsa ben her mekanda bu sporu yaparım, beni bu konuda hiçbir hastalık etkileyemez" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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-Bisiklet sistemi tanıtımı

-Bisiklet ile pedal atma

-Simülasyonda yarışma

-Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Burdur'un Söğüt beldesi karantinaya alındı

BURDUR'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailenin bireylerinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailenin bireylerine yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belde karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çavdır ilçemize bağlı Söğüt beldemizde bir ailede Covid-19 vakası tespit edilmiş olup, ailenin temaslı olduğu kişilerin diğer yerleşim yerleriyle irtibatını önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belde karantina altına alınmıştır" denildi.

HABER: Mesut MADAN/BURDUR

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Polis ve sağlık çalışanlarına çay ve kek morali

Burdur'da sağlık görevlisi Selma Kalkan ve esnaf eşi Mahmut Kalkan, evde yaptıkları kek ve çayı, koronavirüsle mücadele kapsamında şehir girişinde uygulama yapan polis memurları ile sağlık görevlilerine ikram etti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü obezite biriminde hemşire olarak görev yapan Selma Kalkan ile esnaf eşi Mahmut Kalkan, evlerine yakın bölgedeki Karasenir kavşağı ve Hatip Hoca Caddesi'nde uygulama noktasında görev yapan polis memurları ve sağlık görevlilerine moral ve destek vermek amacıyla kendi yaptıkları kek ve çaydan ikram etti. Kalkan çifti, Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı olması dolayısıyla Polis Haftası'nı da kutladı.

Selma Kalkan, "Buruk bir kutlama olacak ama sizlerin Polis Haftanızı kutluyoruz. Canla başla mücadele ediyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda bu kötü günleri geride bırakırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uygulama noktasından

Çay ve kek ikramından detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Borçka'da, karantinanın 5'inci günü

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 gün boyunca karantinaya alınan ilk ilçe Artvin Borçka'da, 5'inci güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu ilçede, halk evlerinden çıkmıyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 15 günlüğüne karantinaya alınan Artvin'in Borçka ilçesinde, 5'inci günde sokaklar bomboş kaldı. Bölge halkı, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmıyor. Balkon ve pencerelere çıkarak hava alanlar, boş cadde ve sokakları seyrediyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bankalar, eczaneler ve fırınlar aralıklarla dezenfekte ediliyor.

'SAĞLIK AÇISINDAN İYİ'

İlçenin karantina altına almasından sonra ticari faaliyetlerde düşüş yaşandığını belirten esnaftan Abdurrahman Çakar, "Temizlik ve toplumsal kurallara uyarak dükkanımızı açıyoruz. Karantinadan dolayı kimse gelmiyor ama açmış olmak için açıyoruz. Öğlen sonra işler biraz daha açılıyor. Alışverişi yapıp geri gidiyor. Genelde sokaklarımız bomboş bu pek alışmadığımız bir durum" diye konuştu.

İlçede inşaat malzemeleri satan Salih Zeki Güveli de "Karantinadan sonra ticari anlamda işlerimiz durdu. Vatandaşımız köyden inemiyor. Bizim işimizde onlara bağlı, inenler de çok acil ihtiyaçları olduğunda iniyor. Sağlık açısından bakarsak, bu salgın yeter ki son bulsun. Minimum zararla atlatalım da ticaretimiz olmasın. Borçka halkı karantinaya tahmin ettiğimden daha fazla uyuyor. Ben bu kadar beklemiyorum. İnşallah bu süreci sıkıntısız atlatırız" dedi.

Zeki Öz ise "Karantina kararı alındığı ilk günlerde insanlar pek duyarlı davranmıyordu. Sonraki günlerde vatandaşımız daha duyarlı sokağa çıkma sayılarında düşüş var. Acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmıyorlar. İhtiyaçlarını karşılayanlar da hemen evine gidiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe merkezinden detay

-Kapalı dükkanlardan detay

-Vatandaş detayı

-Pencerelerde hava alan vatandaşlar detay

-Muhabir anonsu(Arzu ERBAŞ)

HABER: Arzu ERBAŞ- KAMERA: Mehmet Can PEÇE BORÇKA/Artvin DHA

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Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı (2)

İKİNCİ TEST POZİTİF ÇIKTI

Arkadaşının evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. İncirbelen'in hayatını kaybettiği

arkadaşı M.Ç., karantinaya alınmak için İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve polis ekipleri tarafından aranıyor. M.Ç.'nin evi ise savcının talimatıyla polis tarafından mühürlendi.

Uyuşturucu kullandığı ve KOAH hastası olduğu öğrenilen Hüseyin İncirbelen'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HABER: Mithat ABAKAN Antalya/ Manavgat

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Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurda yerleştirilen 29 kişi karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Türkiye'ye 24 Mart günü yurt dışından getirilenler, 14 günlük karantina süreleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan yaklaşık 600 kişiden 29'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 29 kişi evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile memleketlerine dönerken, bazıları da Bolu AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüslerle Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Denizli ve Aydın'a gönderildi. Dün aynı yurtta kalan 30 kişi evlerine gönderilmişti. Yurtta kalanların 10 Nisan'a kadar belirli aralıklarla yurttan çıkış yapacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurttan çıkanlar

-Otobüse binmeleri

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,