DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ-9

6 saat önce

Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (3)OPERASYON KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜYORDiyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5...

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Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (3)

OPERASYON KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜYOR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 vatandaşın şehit olduğu bölgede başlatılan operasyon karadan ve havadan devam ediyor. Karadan askerlerin ormanlık arazide yürüttüğü operasyona havadan da İHA ve SİHA'lar destek veriyor. Askerlerin saldırının yapıldığı Güleç kırsalını araç ve insan geçişlerine kapattığı bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürülürken, saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Ali Yıldız, Hacı Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin morgdaki otopsilerinin devam ettiği koronavirüs salgını nedeniyle kısa sürede defnedilecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DHA Bölge Temsilcisi Mücahit YOlcu anons

Olay yeri

Ormanlık arazi

Jandarma ekipleri

Jandarmanın önlem alması

DHA Bölge Temsilcisi Mücahit YOlcu anons

Yükselen duman

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mücahit YOLCU - Nurettin FİDANCAN/ KULP, Diyarbakır

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Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü

SİİRT'in Eruh ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 11 köye su sağlayan içme suyu hattı zarar gördü. Patlayan borular aynı gün onarılarak köylere yeniden su verilmesi sağlandı.

Eruh'ta 11 köye içme suyu sağlanan Zarova grup içme suyu şebekesi, meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gördü. Patlayan borular nedeniyle köylerin suyu kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, aynı gün arızayı giderip, köylere su verilmesini sağladı.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, heyelan nedeniyle bazı köy yollarının da zarar gördüğünü belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Bu günlerde temizlik ve hijyenin bir hayli önem arz ettiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü patlayan içme su hattımız önem arz etmekteydi. Aşırı yağışlardan kaynaklı heyelan meydana geldi ve içme su şebekemize zarar verdi. Borularımız büyük hasar gördü. Gelen ihbarı anında değerlendiren İl Özel İdaresi İçme Su Arıza ekiplerimiz müdahale ederek arızayı aynı gün içerisinde gidermişlerdirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Heyelanın olgu bölge

Heyelanda zarar gören borular

Genel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı

Antalya'da polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi, çaldığı elektrik süpürgesini ve ayakkabısının tekini bırakıp kaçtı. Polis, hırsızın peşine düşerken, bıraktığı spor ayakkabısının teki ve süpürge polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikleti ile seyir halinde olan hırsızlık şüphelisi, devriye gezen polis ekibini görünce paniğe kapıldı. Çaldığı süpürgeyi orta refüje bırakan şüpheli, bisikletine binmeye çalıştığı sırada sol ayağına giydiği spor ayakkabısı çıktı. Bisikletine binen hırsızlık şüphelisi kaçmaya devam etti. Polis, şüphelinin peşine düşerken, refüjde kalan spor ayakkabı ile süpürge üzerinde parmak izi çalışması yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti ile kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bisiklet ile kaçan hırsız zanlısı şahsın görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Malzemelerin görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Fatih sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Akdeniz'de bir süredir petrol aramak için sondaj çalışmaları yürüten Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih', bu kez Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdürdüğü 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 grostonluk, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan İstanbul Haydarpaşa Limanı'na seyir halindeki gemi, saat 11.30'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Akdeniz'den gelen ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere seyreden Fatih gemisi, saat 12.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

Fatih gemisi, İstanbul'un Haydarpaşa Limanı'ndaki direkt kısaltma işleminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçerek, Karadeniz'e açılacak.

Fatih sondaj gemisi, 1 Haziran 2018'de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e inmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında çekilen detay, genel görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Büyükşehir'den Bimekan sakinlerine koronavirüs önlemi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle 'Evde kal' çağrısı sonrası gidecek yeri olmayan 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi 88 evsiz vatandaşı belediyenin Bimekan Merkezi'nde sıcak bir yuva ortamında ağırlıyor. Bimekan sakinleri kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek Başkan Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında yaşamlarını sokakta sürdüren evsiz vatandaşları misafir ettiği Bimekan Merkezi, bu kez koronavirüs salgını dolayısıyla gidecek yeri olmayanları misafir ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evsizler için oluşturduğu Bimekan'da beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılıyor.

HER YER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bimekan Merkezi'ndeki yatakhanelerden yemekhaneye kadar her yeri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bimekan'ı kullanan vatandaşların günlük rutin olarak ateşleri ölçülüp sağlık kontrolleri yapılıyor.

'BİRÇOK KİŞİNİN EVİNDEN DAHA TEMİZ BİR ORTAM'

72 yaşındaki Fehmi Güney, Bimekan şartlarının son derece iyi olduğunu ifade ederek, "Bizimle ilgilenen Büyükşehir personeli belki kendi evleriyle bu kadar ilgilenmiyordur. Burada sabah kahvaltımız, öğle ve akşam yemeğimiz, çayımız, kahvemiz her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Her gün sağlık kontrollerimiz yapılıyor. Yattığımız yerler, yemekhanemiz her gün temizlenip, dezenfekte ediliyor. Emin olun burası birçok kişinin evinden daha güvenli. Görevliler her gün ateşimizi ölçüyor, ellerimiz dezenfekte ediliyor" dedi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Kendilerine sunulan bu imkan için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür eden Cengiz Karagöz ise "Burada çok iyi bakılıyoruz. Binamızın her yeri dezenfekte ediliyor. Günde 3 öğün yemeğimizi yiyoruz. Sıcak suyumuz var. Çamaşırlarımız yıkanıyor. Her hangi bir sıkıntımız yok. Maskelerimiz ve eldivenlerimiz idare tarafından temin ediliyor" diye konuştu.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

66 yaşındaki Nazım Dönmez böyle bir mekanı hizmeti açtığı için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Dönmez, "Kalp ameliyatı oldum ve koah hastasıyım. Burada ilaçlarımızı da alıyorlar, sağlık kontrolümüzü de yapıyorlar. Odalarımız dezenfekte ediliyor. Yemeklerimiz güzel. Buradaki personel çok iyi ve çok anlayışlı hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Bir başka Bimekan sakini Murat Demirkapı ise koronavirüs salgını nedeniyle sokakların çok güvenli olmadığını, merkezin ise kendisini çok güvende hissettiğini belirterek, Başkan Böcek'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Merkezin dış plan

Maskeli halde oturan evsizlerden

Doktorların ateş ölçerken ve söylerken

RÖP: Evsizlerle röportajlar

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Konyaaltı Belediyesi'nden herkese ücretsiz maske

KONYAALTI Belediyesi koronavirüsü ile mücadele kapsamında bankamatik, market ve mahalle muhtarlıkların önlerinde kurulan stantlarda, mobil devriye araçları ile de sokaklarda ilçe halkına ücretsiz maske dağıtıyor.Dünyada ve ülkemizde koronavirüs tehdidi artarak devam ediyor. Birçok kurum ve kuruluş gibi Konyaaltı Belediyesi de aldığı tedbirlerle bu tehdidi minimum düzeye indirgemeye çalışıyor. Bu kapsamda özellikle sahadaki çalışmaları genişletiyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri ilk olarak tek noktadan giriş yapılan semt pazarlarında, sosyal mesafeyi gösteren işaretleme yaptı. Bir metre kuralına uygun şekilde yapılan işaretleme ile vatandaşların birbirleriyle olan mesafelerini takip edebilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte bankamatik, market ve muhtarlıkların önlerinde konuşlandırılan stantlar ile de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor. Maske dağıtım araçlarıyla cadde cadde, sokak sokak devriye yapan ekipler, yine ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Konyaaltı Belediyesi tarafından maskelerin ilçe genelinde ücretsiz dağıtıldığına işaret eden Toros Mahalle Muhtarı Sami Eke, vatandaşların muhtarlık önlerinde yapılan maske dağıtımına da son derece olumlu yaklaştığını söyledi. Mahallede çok sayıda vatandaşın zorunlu haller dışında evden dışarı çıkamadığı belirten Sami Eke, "Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ederiz, halkımızın sağlığını düşündüğü için. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç vardı. Vatandaşlar evden çıkamıyor. Aileden bir kişiyi gönderip maskesini alabiliyor. Bizler bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Her vatandaşımız maskesine sahip olsun" diye konuştu.

MAHALLEMİZDE BİR GÜNDE 15 BİN MASKE DAĞITILDI

Uncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik ise şöyle konuştu: "Hayati derecede önem taşıyan maskeleri, bu zor günlerde vatandaşlara ücretsiz dağıttığı için öncelikle Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e teşekkür ediyoruz. Muhtarlık önlerinde kurulan stantlarda bir belediye personeli görev alıyor. Bu personel hijyen kurallarını maksimum düzeyde tutan korunaklı elbise içinde maske dağıtıyor. Sadece bir günde mahallemizde 15 bin adet maske dağıtıldı. Belediye ile vatandaş arasında köprü rolü üstlenen biz muhtarlar bu hizmetten çok memnunuz."

MOBİL MASKE DAĞITIM ARAÇLARI OLUŞTURULDU

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, koronavürüsü ile mücadele anlamında aldıkları tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini bildirdi. Muhtarlık önlerinde, market ve bankamatik önlerinde ücretsiz maske dağıtımına devam ettiğini ifade eden Başkan Esen, bununla birlikte şimdide 'mobil maske dağıtım aracı' uygulamasına başladıklarını söyledi. Başkan Esen, bu araçların cadde cadde, sokak sokak gezdiğini ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını kaydetti. Esen, bankamatik ve kapalı semt pazarı girişlerinde sosyal mesafeyi gösteren işaretleme yaptıklarını, vatandaşların sağlığı için bu tedbirlerin genişletilerek devam edeceğine vurgu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mobil aracın sokak ve caddelerde maske dağıtırken

Pazar yerinde sosyal mesafe boyaması yapan görevliler

Bankamatikler önünde boyama yapan ekipler

Muhtarlar önlerindeki stantlardan görüntü

RÖP: Muhtarlar röportaj

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Van polisi, sokak hayvanlarını unutmadı

VAN Emniyet Müdürlüğü personeli, sofralarında artan yemekleri, çöpe atmak yerine sokak hayvanları için dışarı bırakıyor. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen polisler, görüntü çekip, sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklarda yoğun çalışma yürüten Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Sofralarında artan yemekleri özenle ayıran polisler, can dostlarını sokakta elleriyle besliyor. Herkese örnek olabilmesi için görüntü çekip, sosyal medyadan da paylaşan polisler, 'Van Emniyet Müdürlüğü olarak kalan yemekleri çöpe atmıyoruz, atık yemek olarak hayvanlarımıza dağıtıyoruz', 'Hayvanların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var', 'Hayvanlar insanların eni iyi dostudur', 'Doğada her canlının yaşama hakkı var' mesajları verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-POLİS KAMERASI

-Polis memurlarının köpeklere yiyecek vermesi

-Polislerin sosyal içerikli mesajları

-Hayvanlara yiyecek vermelerinden detaylar

Haber: VAN,

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PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:58 Kaynak: DHA

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