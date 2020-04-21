DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı VAN'ın Çatak ilçesinde askeri araç devrildi.

Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı VAN'ın VAN'ın Çatak ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada hafif yaralanan 6 asker, hastanede tedavi altına alındı. Kaza, sabah saatlerinde Çatak ilçesi yakınlarında bulunan Kanisipi mevkisinde meydana geldi. Bölgede arama tarama faaliyetleri için devriye görevi yapan askeri zırhlı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada zırhlı araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Çatak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. BİLGİ İÇİN HABER-Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van), ========================== Hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu İZMİT'te hafriyat sahasında battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenemedi. Olay, Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Hafriyat atıklarını ayrıştıranlar, bir çuvalın içerisinde çürümüş insan cesedi bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Cesedin çürümeye başlaması sebebiyle cinsiyeti ve kimliği tespit edilemedi. Ceset otopsi yapılmak üzere Olay, Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Hafriyat atıklarını ayrıştıranlar, bir çuvalın içerisinde çürümüş insan cesedi bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Cesedin çürümeye başlaması sebebiyle cinsiyeti ve kimliği tespit edilemedi. Ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. KAMYONLA GETİRİLDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU KAMYONLA GETİRİLDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU Polis ekipleri, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulduğu tespit edilen cesedin bir mahallede atıkların konulduğu yere bırakıldığı, atıkların alındığı belediyeye ait kamyonla birlikte hafriyat sahasına getirildiği ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine polis ekipleri, kamyonda çalışan temizlik işçilerinin ifadesini aldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım

GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA

Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor

İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu

Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı

Kocaeli'de hafriyat alanında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu

Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı