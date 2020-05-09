DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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6 saat önce

Sağlıkçıların buruk 'Anneler Günü'TÜRKİYE'de binlerce kadın sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı fedakarca yürüttükleri görevleri nedeniyle bu yıl Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olamayacak.

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Sağlıkçıların buruk 'Anneler Günü'

TÜRKİYE'de binlerce kadın sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı fedakarca yürüttükleri görevleri nedeniyle bu yıl Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olamayacak.

Ailelerini koronavirüsten korumak için hayırsever desteği ile otelde kalan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler Tanel Dalfidan ve Selma Başak Alanbay da, çocuklarından ayrı Anneler Günü geçirmenin hüznünü yaşayanlar arasında yer alıyor. Çocuklarıyla sık sık görüntülü konuşarak, hasret gideren hemşireler, salgının bir an önce sona erip, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde 13 yıldır yoğun bakım hemşireliğin ardından, Süpervizor Hemşiresi olarak görev yapan Selma Başak Alanbay da "Nöbetlerde hastanenin her yerine girip çıktığım için bu süreçte çocukları Aydın'a göndermek zorunda kaldım. Çünkü hastane ortamı çok yoğun ve dediğim gibi hastalık kapma riskim çok fazla ve çocuklarımı da bu konuda riske atamazdımö dedi.

'ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM'

Biri beş diğeri 8 yaşında iki çocuğundan ilk kez bir Anneler Günü'nde ayrı kalacağını dile getiren Alanbay, "Onları çok özlüyorum. Zaten her gün görüntülü konuşuyoruz ama onlara dokunmak, koklamak, sarılmak apayrı bir şey. Bu süreçte daha çok yorulup, yıprandığımız için daha duygusalız sonuçta. Kendi annemden de ilk kez ayrı kalıyorum. Başta kendi annem olmak üzere, bütün annelerin özellikle sağlık camiasında çalışan çocuklarından sevdiklerinden ayrı olan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorumö şeklinde konuştu.

'SEVDİKLERİMİZDEN AYRIYIZ'

29 yıllık hemşire olan Tanel Dalfidan ise buruk geçecek olan anneler günü için duygularını aktardı. 15 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapan ve bulaş riskini azaltmak için 19 yaşında üçüz çocuğu ve 72 yaşındaki annesinden ayrı otelde kaldığı dile getiren Dalfidan, "Yakınlarımızdan, sevdiklerimizden ayrıyız. Şu anda hayatımız hastane ve otel arasında geçiyorö diye konuştu.

Çocuklarını tek başına büyüttüğünü belirten Dalfidan, "İlk defa annemden ve çocuklarımdan ayrı kalıyorum. Gerçekten ülke olarak gösterdiğimiz sabır ve anlayış bunu başarmamıza da yardımcı oluyor. Bu şekilde devam edebilirsek, eminim başaracağız. Sosyal izolasyona devam edelim. Biz annelerimize annelerimizde bize kavuşsunö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocuklarıyla görüntülü konuşmaları

-Açıklamalar

-Detaylar

Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Köpek tartışmasında öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi

KONYA'nın Çumra ilçesinde, köpek yüzünden komşu 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat (24) Konya'da toprağa verildi. Aynı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Mehmet Zengin (54) ve oğlu Mehmet Zengin (18) ise adliyeye sevk edildi.

Olay, Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Emlakçılık işleri yapan Erol Fırat ve oğlu Furkan ile komşuları Mehmet Zengin ve oğlu Mehmet Zengin arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Mehmet Zengin ile kolundan yaralanan oğlu Mehmet Zengin ise Çumra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen şüpheli baba ve oğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kavgada hayatlarını kaybeden Erol Fırat ve oğlu Furkan Fırat'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.H acıveyis Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenazenin mezarlığa getirilişi

Cenaze namazının kılınması

Ölen baba ve oğlun footğrafları

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kadınlardan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İZMİR'in Foça ilçesindeki Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kadın çalışanları, ihtiyaç sahibi 355 aileye pandemi süresince gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Foça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarından İclal Koçdar, Şafak Kalelioğlu Uçucu, Duygu Közner ve Gülhan Dilsis ihtiyaçların tespitinden teminine, temininden teslimine kadar tüm süreçlerde aktif görev alıyor. Vakfın amaç ve görevleri doğrultusunda devletin şefkatli elini vatandaşa ulaştıran kadın çalışanlar, gıda kolileri ve ihtiyaç malzemelerini evlere kadar götürüp ihtiyaç sahibi ailelere kendi elleriyle teslim ediyor. Dağıtım sırasında zaman zaman mahalle muhtarları, polis ve jandarma ekiplerinin de kendilerine destek verdiğini söyleyen Müdür Vekili Şafak Kalelioğlu, 355 aileye hazırlanan gıda kolisi ve hijyen malzeme yardımlarını ulaştırdıklarını belirtti. Bir vatandaş tarafından bağışlanan yumurta kolilerini de ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini kaydeden Kalelioğlu, koronavirüs kısıtlamalarından doğan ihtiyaçların yanında Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlara ayrıca destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Şafak Kalelioğlu Uçucu "Vakfımıza başvuran ve mütevelli heyeti tarafından uygun olduğu düşünülen ailelere pandemi süresince koli, gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptık. Bugüne kadar toplam 355 haneye adrese teslim olarak koli dağıtımını gerçekleştirdik. Yine gazilerimize Ramazan münasebetiyle koli yardımımız devam etmektedir. Foça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de çalışıyoruz. 23 Nisan'da, 23 Nisan doğumlu çocuklarımızın ve yaşlılarımızın doğum günlerini kutladık. Sokaklarda valilik genelgesi kapsamında çocuk şarkıları çalarak, bütün çocuklarımızın bayramlarını kutladık. Kaymakam beyimizin hediyelerini kendilerine takdim ettik. Önümüzde Anneler Günü var. Anneler Günü'nde de bu tarz etkinliklerimiz olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yardım dağıtma aracı ve sokaklardan genel görüntü,

Kadın görevlilerin koli taşımalarından görüntü,

Kolilerin ailelere tesliminden görüntü,

Şafak Kalelioğlu Uçucu ile röp.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentte meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin birçok yerinde polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu ve denetim yaptı. Durdurulan sürücülerin kimlikleri kontrol edildi, belgelerine bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uygulandı. İstasyon caddesinde yapılan yasağı ihlal eden sürücü Muhammed Doğan'a ilgili kanun kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:57 Kaynak: DHA


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