DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Akülü sandalyeleriyle sokağa çıkan çiftin deniz hasreti

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla akülü sandalyeleriyle kendilerini dışarı atan Belgin (65) ve Şerif Tirebinya (70) çifti, "Akülerimiz bitene kadar dışarıdayız. Denizi çok özlemişiz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, pazar günü için 11.00- 15.00 saatleri arasında kaldırıldı. 4 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, saatler 11.00'i gösterdiğinde sokağa çıkarak deniz kenarına geldi. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören seyir terasına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek banklarda oturdu. Bazıları selfie çekti, bazıları ise banklarda oturup hem gazete okudu hem güneşlendi.

'AKÜLER BİTENE KADAR GEZECEĞİZ'

Yürümede güçlük çektikleri için akülü sandalyeleriyle varyantta denizi izleyen Belgin (65) ve Şerif Tirebinya (70), 50 gündür evde sıkıldıklarını, televizyon izleyip sohbetle vakit geçirdiklerini anlattı. Kızlarının tüm bakımlarıyla ilgilendiğini, 40 yıllık evliliklerinin kıymetini daha iyi anladıklarını ifade eden çift, "Kısıtlama kaldırılınca hemen dışarı çıktık. Yürüme mesafesi deniyor ama bizim akülü aracımız 15 kilometre gidebiliyor. Bugün aküler bitene kadar gezeceğiz. Denizi çok özlemişiz" dedi.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olması nedeniyle kent genelinde büyük kalabalık olduğu dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tekerlekli sandalyedeki engelli çiftten görüntü

Engelli çiftten detay

Şerif Trebinya'nın röportajı

Belgin Trebinya'nın röportajı

Bulmaca çözen kişiden detay

Kollarını güneşe doğru açan kadından detay görüntüler

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Tekirdağ'da sokaklar 65 yaş üstüne kaldı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da, bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü kişiler, yüzlerindeki maskelerle sokaklara akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ, bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstündekilere kaldı. Saat 11.00'de günler sonra ilk kez evlerinden çıkanlar, parklara ve bahçelere akın edip, yürüyüşler yaptı. Dışarı çıkanlardan sahilde yürüyüş yapmalarına ise önlem alan polis ekipleri, anonslarla valilik kararı ile sahile geçmenin yasak olduğunu belirterek, geçişlere izin vermedi.

ÖNCE İŞYERİNE GİTTİ

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 52 yıldır mefruşatçılık yapan 72 yaşındaki Necat Kervancılar(72), yıllardır her sabah işyerini açtığını belirterek, salgın nedeniyle 60 gündür evine kapandığını söyledi. Hiç dışarı çıkmadığını söyleyen Kervancılar, "Yıllardır hafta sonları dahil hep çalıştım. Bu uygulama bana çok iyi geldi. Dinlendim, ilaç oldu. Eskiden yine sayımlar yapılırdı. Bir günlüğüne kapatıyorduk. Şimdi 2 ay oldu. Ben çok memnunum. Ama diğer benim yaşımda olanlar ne düşünüyor bilmiyorum. Belki onlar sıkılmıştır. Bu kadar senenin bir alışkanlığı var. Müşterilerim arıyordu. Dükkanın hesap kitapları var. Şimdi dükkanımdayım bir bakacağım eksik olan malımız varmı? Herhangi bir zayiat var mı? Bakacağım. Daha sonra süremiz dolunca da yine evime yürüyerek gideceğim" diye konuştu.

PARKLARDA OTURDULAR

Çorlu ilçesinde sokağa çıkan 65 üstü kişiler, Omurtak Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı, parklarda mesafe kurullarına göre oturdu. Evde kaldığı süre içinde 2 bin sayfa kitap okuyan ve uzun bir aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hasan Orta(7), "Sağlığımız için koşullara uymak tedbirlere uyduk. Bunu fırsat bildim 2 bin sayfa kitap okudum. Şarkılar dinledim.Belgeseller izledim. Balkonda oturdum evin içinde yürüdüm" dedi.

BİSİKLET SÜRMEYİ ÖZLEDİM

Virüs başladığı günden beri evden hiç çıkmadığını ancak bu süre içinde en çok bisiklet sürmeyi özlediğini belirten 74 yaşındaki Nedim Tark(74), "Ben bu süre içinde en çok bisiklet kullanmayı özledim. İnsanları, havayı özledim" dedi.

GELİNİNE ÇİÇEK GÖTÜRDÜ

Ahmet Ok(84) ise evden çıkmasıyla birlikte Anneler Günü nedeniyle gelinine çiçek götürdü. Ok, "Ben çok mutluyum. Gelinime gidiyorum.Onun anneler günün kutlayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TEKİRDAĞ

-Evinden çıkan 52 yıllık esnaf

-İş yerine doğru yaklaşık 1 kilometre yürüyüşü

-İş yerini açması

-İş yerinde röportaj

-Yollarda ve sahilde yürüyen yaşlılar

-Vatandaşlarla röp'ler

-Polisin sahile giren vatandaşları megafonla uyarması

ÇORLU

-Yaşlıların gezmesi

-Parklarda oturanlar

Kızılay 'ın dezenfektan dağıtlması

-Bisiklet kullanan yaşlı

-Hasan Orta ile röp.

-Nedim Tark ile röp.

-Ahmet Ok ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Günler sonra sokağa çıkıp, güneş ve denizin keyfini sürdüler

SAMSUN'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sokağa çıktı. Kentte özellikle sahile akın eden vatandaşlar boş sokaklarda güneş ve denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Samsun'da da uzun bir sürenin ardından dışarı çıkan vatandaşlar, Atakum sahiline akın etti. Yürüyüş yapan, bisiklet süren ve banklarda güneşli havanın tadını çıkaran 65 yaş üstü ve üstü kişiler, 4 saatlik izin süresini dışarda geçireceklerini belirtti.

'BU İZİN ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ OLDU'

Sahilde yürüyüş yapan Leyla Bilecek, 4 saatlik izinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Normal şartlarda her gün yürüyüş yapardık. Bu süre zarfında evimizde spor yaptık. Bu izin bize Anneler Günü hediyesi oldu. 4 saat boyunca yürüyeceğiz" dedi.

2 aydır evlere kapandıklarını belirten Kezban Terzi, "Otur otur kilo aldık. Şimdi yürüyüş yapacağız. Bu 4 saatlik iznimi de dışarda geçireceğim, temiz hava alacağım ve bol bol spor yapacağımö ifadelerini kullandı.

Zamanın çok zor geçtiğini belirten Ayşe Nayir, "Balkon olmasa herhalde ölürdüm, arada bir balkona çıkıp nefes aldım. Bu 4 saatlik iznimi de dışarda geçireceğimö şeklinde konuştu.

'GÜNÜMÜ AKŞAM EDECEĞİM'

Bankta güneşlenen Ömer Kamil Karakelle, "Yaş geldi 90'a ve 2 aydır evdeyiz. Artık yolda yürümeyi unuttuk. Şimdi parkta oturuyorum. Günümü akşam edeceğim, saatimi dışarda dolduracağım ve sonra da eve gideceğim" dedi.

Öte yandan Atakum Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla yürüyüş yapan kadınlara karanfil hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.