DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Antalya'da, salgın sürecinde sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında koronavirüs salgını sürecinde yapıldığı belirlenen kaçak villa, belediye tarafından mühürlendi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız" dedi.

Demre'ye bağlı Kekova Koyu'ndaki birinci derece doğal sit sınırları içinde korunması gereken kültür varlığı olan, yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu Koyun Adası'nın karşısına yapılan villa, Demre Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Demre'nin Üçağız Mahallesi'nde 1304 metrekarelik zilyetliği olan, içinde 1990 yapımı 98,50 metrekarelik ev ve zeytin ağaçları bulunan ancak yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu arazinin, mirasçıları tarafından İstanbul'da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi.

BEYANLA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMIŞ

Bu kişi tarafından yapılaşmanın yasak olduğu, kesinlikle korunması gereken alandaki 98,50 metrekarelik yapıya 7 Kasım 2018 tarihinde, beyana dayalı olarak yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Bu yapının daha sonra 6 Nisan 2020'de noter kanalıyla M.A. adlı kişiye devredildiği belirlendi. Koronavirüs salgını sürecinde yıkılan yapının yerine ise çelik konstrüksiyon ve ahşap balkonlu villa inşa edildiği belirlendi. Bitme aşamasına gelinen villa, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde Demre Belediyesi ekipleri tarafından dün mühürlendi.

'YAPIYI YIKACAĞIZ'

Demre Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya, "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Verilen yapı kayıt belgesi de geçerli değil. Beyana dayalı olduğu için gözden kaçmış. Bu bölgede yapı kayıt belgesi verilmesi olanaksız. Yer hazine arazisi. Tapusu da yok. Üçağız Mahallesi'nde evine çivi çakan vatandaş mahkeme kapısında sürünüyor. Adamlar 3 gün içinde 'Elimizde yapı kayıt belgesi var' diyerek 15- 20 işçi çalıştırarak, kaçak malzeme taşıyarak, villa inşa ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. O cennet yeri birilerinin yasal olmadan villa inşa etmesine geçit vermeyeceğiz. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Demre Belediyesi dış plan görüntü

Zabıtaların araca binerken görüntüsü

Zabıta aracının yolda gidişinden görüntü

DHA Muhabiri Ahmet İstek'in anonsu (1)

Zabıtaların teknede giderken görüntüsü

DHA Muhabiri Ahmet İstek anonsu (2)

Zabıtaların villaya doğru yürümesi, villayı mühürlemesinden görüntü

Villanın ve koyun dron görüntüleri

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile röportaj

Villa inşaatı sürerken görüntü (Cep telefonu)

HABER: Ahmet ACAR- Ahmet İSTEK- KAMERA: Emrah GÜL/DEMRE (Antalya),

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Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu. Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anons

-Çarşıdan detay görüntüler

-Pazar alanından detay görüntüler

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Çanakkale'de çocuklar sokaklara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 14 yaş ve altı çocuklara sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından, çocuklar meydanlara akın etti. Çanakkale Belediyesi ise uzun süredir evden çıkamayan çocuklara moral vermek amacıyla balon dağıttı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 14 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bugün ise 14 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetilerek, saat 11.00 ile saat 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Çocuklar güneşli ve sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı çocuklar parklarda oynarken, bazıları meydanlara akın etti. Çanakkale Belediyesi ise kentin belirli noktalarında uzun süredir evden çıkamayan çocuklara moral vermek için balon dağıttı. Palyanço eşliğinde balon dağıtıldığını gören çocuklar, mutlu oldu.

2 aylık çocuğunu dışarı çıkaran Muratcan Ateş, "Kaç günden beri evdeyiz. İlk defa dışarı çıkardık, hava aldırıyoruz. Değişik bir duygu güzel oldu bizim için de. Annesiyle birlikte geziyoruzö dedi.

Recai Acun ise "Çocuklarımız günlerdir evde çok sıkıldı. Günler sonra onları dışarı çıkardık. İnşallah koronavirüs bir an önce biterö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocuklara balon dağıtılmasından genel detay görüntü.

-Çocukların parkta oynamasından görüntü.

-Cumhuriyet Meydanı'nda oynayan çocuklardan görüntü.

Recai Acun röp

-Muratcan Ateş, röp.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Salgına dikkat çekmek için dövizlerle yürüdüler

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci ve öğretim üyeleri, sosyal sorumluluk kapsamında pandemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için hazırladıkları dövizler ve broşürlerle sokağa çıktı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de öğrencilere destek verdi.

Van'da, son günlerde taziye nedeniyle vaka artışı gözlemlenirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, pandemiye dikkat çekmek için etkinlik başlattı. Öğrenciler, ellerinde hazırladıkları 'Virüs bana bulaşmaz demeyin. Bir kişi bir şehri hasta edebilir', 'Koronavirüsün şakası yok. Karantina, yoğun bakım, ölüm', 'Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım', 'Deprem ve çığ felaketleri yaşamış ve ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyoruz', 'Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım' dövizleriyle sosyal mesafeye de dikkat ederek yürüdü.

Valilik önünde toplanan öğrencilere Van Valisi ve Van Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de destek verdi. Vali Bilmez, pandemiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Salgınla mücadelenin el birliğiyle mümkün olacağını belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri bu manada bir sosyal sorumluluk projesi ile bu sürece çok kıymetli bir destek veriyorlar. Hazırlamış oldukları broşür ve dövizlerle, hemşerilerimizin bu sürece yönelik farkındalıklarını canlı tutmak için şehir merkezinde bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyorlar. Geçmişimiz olan büyüklerimizi ve geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak adına verilen bu mücadelede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilere destek olmak için buradayız. Van olarak inşallah bu salgınla mücadeleyi ancak dikkatli ve sabırlı olarak kazanabiliriz. Van'da özlediğimiz hayata dönmek için lütfen kurallara uyalım. Deprem ve çığ felaketleri yaşamış, ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler, ellerindeki dövizlerle yürürken Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin ile YYÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mucip Tapan öğrencilerle birlikte pandemiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrenciler ve ellerindeki dövizlerden detaylar

-Dövizlerden detaylar

-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez'in açıklaması

-Öğrencilerin cadde ve sokaklarda döviz taşıması

-Öğrencilerin vatandaşlara broşür dağıtması

-Detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Hafik Gölü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla doğal sit alanı ilan edildi

SİVAS'ın Hafik ilçesinde yer alan 'Hafik Gölü', Cumhurbaşkanlığının kararıyla, kesin korunacak hassas alanlar arasına dahil edildi. Vali Salih Ayhan, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bölgenin doğal yapısını koruyarak güzel projeler yapacağız" dedi.

Kent merkezine 39 kilometre mesafede ilçenin hemen yanı başında bulunan Hafik Gölü, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla doğal sit alanı olarak tescillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi. 67 hektarlık bir alanda yer alan ve yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan göl, yerleşik ve gömen kuşların da doğal üreme alanı olarak biliniyor. Kış mevsiminde yaklaşık 4 ay boyunca yüzeyi buz tutan göl, her mevsim ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Kararla çevresi kamulaştırılacak olan göl, doğal dokusu muhafaza edilerek turizme kazandırılacak.

'CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu bir yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Ben öncelikle Çevre Bakanımız Murat Kurum ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir süreç yaşamış olduk. Hafik Gölü bizim turizm envanterlerimizden çok önemli bir konumdadır. Oraya doğasına ve dokusuna uygun, herkesin nefes alabileceği bir proje ile inşallah insanlarımızı buluşturacağız. Dokusunu muhafaza edeceğiz. Yeni dönemde doğa turizmi alanında insanlarımız iç içe olacak, baki alanların kullanılması gerekecektir. Bunun da farkındayız. Buna yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah turizmde bir cazibe merkezi olacak ve Hafik ilçemiz de ihya olacaktır. Özellikle altını çizmek istiyorum, dokusunu muhafaza ederek, endemik bitkileri koruyarak, oradaki farklı türleri muhafaza ederek, ekosistemi bozmadan yapacağımız güzel projelerimiz var. Titiz ve akademik bir çalışma yapılmaktadır. Biraz zaman alabilir ama Hafik ilçemiz ve Sivasımız değer kazanacaktır. Cumhurbaşkanımızın da bu kararnamesi bize güç ve kuvvet verdi" dedi.