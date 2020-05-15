DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyorFİLİPİNLER'in Luzan Adas'ının Quezion kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan Türk gezgin Gökhan Ekici (32), Türkiye'ye dönmek için yardım istedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyor

FİLİPİNLER'in Luzan Adas'ının Quezion kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan Türk gezgin Gökhan Ekici (32), Türkiye'ye dönmek için yardım istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bilgisayar programcısı Gökhan Ekici, dünyayı gezip, sosyal medya kanalından, tanıtım yapmaya karar verdi. Bu amaçla 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya'ya giden Ekici, buradan da sırasıyla Endonezya ve Filipinler'e geçti. Salgınına Filipinler'de yakalanan Ekici, uçuşların iptal edilmesiyle Luzan Adası'nın Quezon kentinde mahsur kaldı. Bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilen Gökhan Ekici, yaklaşık 2 aydır bir pansiyonda kalıyor. Son parası da tükenince sokağa atılma endişesi yaşayan Gökhan Ekici, Türkiye'ye dönebilmek için yardım istiyor.

GEZİYE 4 AY ÖNCE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Gökhan Ekici, 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerine geziye çıktığını, Malezya ve Endonezya'nın ardından Filipinler'e geldiğini anlattı.

Filipinler'in Quezon kentine geldiğinde, kısıtlamaların başladığını ve uçuşların iptal edildiğini aktaran Ekici, 2 aydır yaşadığı pansiyondan sokağa bile çıkamadığını söyledi.

2 AYDIR KISITLAMA ALTINDA

Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım isteyen Ekici, "İki aydır Filipinler'de mahsur durumdayım. Türkiye'ye dönüş biletim var ancak kısıtlamalardan kaynaklı sebeplerden biletimi kullanamıyorum. Bu kısıtlama sürecinde bütçemi de tükettiğimden dolayı maddi-manevi zor durumdayım. Devlet yetkililerinden Türkiye'ye dönmek için yardım talep ediyorum" dedi.

SOKAĞA ATILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Gökhan Ekici, üzerinde sadece 100 dolar kaldığını belirterek, parası bitince sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bulunduğu bölgede yüksek düzeyde tayfun alarmı verildiğini belirten Ekici, Türkiye'nin 19-21 Mayıs tarihleri için bir uçuş planladığını, ancak kendisinin o uçağa binecek parası olmadığını sözlerine ekledi.

'ANNEM DE BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Gökhan Ekici'nin kardeşi Numan Can Ekici de "Kendisiyle sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Onun için de internet bağlantısının olması gerekiyor. Bazen günlerce irtibat kuramadığımız oluyor. Bir defasında bir hafta görüşemedik" dedi.

Annesinin hasta olduğunu ve ağabeyini çok merak ettiğini söyleyen Numan Can Ekici, "Ben de ağabeyimi özlüyorum. Gerçi burada olduğunda çok fazla anlaşamazdık ama uzakta olunca insan kardeşinin kıymetini daha fazla anlıyor. Devlet yetkililerimizden ağabeyimin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Gökhan Ekici'nin gezisinden görüntüler

Gökhan Ekici'nin açıklaması

Gezilerden detay

RÖP Numan Can Ekici

Gezilerden detay

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

========================

Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca 4 Nisan günü yayımlanan genelgeyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında, 13 Mayıs'ta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için sokağa çıkabildi.

Diyarbakır'da saatlerin 11.00'i göstermesiyle gençler, uzun süre sonra sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı. 4 saat dışarı olmalarına imkan tanınan gençler, uzun süredir uğrayamadıkları yerleri ziyaret etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat eden gençler, evde kaldıkları sürede dersle çalışıp, kitap okuduklarını aktardı.

Polis ekipleri de kent genelinde 15 ile 20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama başlattı. Gençlerin sokak izni, saat 15.00'te sona erecek.

Koronavirüs, Filipinler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı         
17:58
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 20:27:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]