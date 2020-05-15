DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyor

FİLİPİNLER'in Luzan Adas'ının Quezion kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan Türk gezgin Gökhan Ekici (32), Türkiye'ye dönmek için yardım istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bilgisayar programcısı Gökhan Ekici, dünyayı gezip, sosyal medya kanalından, tanıtım yapmaya karar verdi. Bu amaçla 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya'ya giden Ekici, buradan da sırasıyla Endonezya ve Filipinler'e geçti. Salgınına Filipinler'de yakalanan Ekici, uçuşların iptal edilmesiyle Luzan Adası'nın Quezon kentinde mahsur kaldı. Bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilen Gökhan Ekici, yaklaşık 2 aydır bir pansiyonda kalıyor. Son parası da tükenince sokağa atılma endişesi yaşayan Gökhan Ekici, Türkiye'ye dönebilmek için yardım istiyor.

GEZİYE 4 AY ÖNCE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Gökhan Ekici, 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerine geziye çıktığını, Malezya ve Endonezya'nın ardından Filipinler'e geldiğini anlattı.

Filipinler'in Quezon kentine geldiğinde, kısıtlamaların başladığını ve uçuşların iptal edildiğini aktaran Ekici, 2 aydır yaşadığı pansiyondan sokağa bile çıkamadığını söyledi.

2 AYDIR KISITLAMA ALTINDA

Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım isteyen Ekici, "İki aydır Filipinler'de mahsur durumdayım. Türkiye'ye dönüş biletim var ancak kısıtlamalardan kaynaklı sebeplerden biletimi kullanamıyorum. Bu kısıtlama sürecinde bütçemi de tükettiğimden dolayı maddi-manevi zor durumdayım. Devlet yetkililerinden Türkiye'ye dönmek için yardım talep ediyorum" dedi.

SOKAĞA ATILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Gökhan Ekici, üzerinde sadece 100 dolar kaldığını belirterek, parası bitince sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bulunduğu bölgede yüksek düzeyde tayfun alarmı verildiğini belirten Ekici, Türkiye'nin 19-21 Mayıs tarihleri için bir uçuş planladığını, ancak kendisinin o uçağa binecek parası olmadığını sözlerine ekledi.

'ANNEM DE BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Gökhan Ekici'nin kardeşi Numan Can Ekici de "Kendisiyle sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Onun için de internet bağlantısının olması gerekiyor. Bazen günlerce irtibat kuramadığımız oluyor. Bir defasında bir hafta görüşemedik" dedi.

Annesinin hasta olduğunu ve ağabeyini çok merak ettiğini söyleyen Numan Can Ekici, "Ben de ağabeyimi özlüyorum. Gerçi burada olduğunda çok fazla anlaşamazdık ama uzakta olunca insan kardeşinin kıymetini daha fazla anlıyor. Devlet yetkililerimizden ağabeyimin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gökhan Ekici'nin gezisinden görüntüler

Gökhan Ekici'nin açıklaması

Gezilerden detay

RÖP Numan Can Ekici

Gezilerden detay

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı 'nca 4 Nisan günü yayımlanan genelgeyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında, 13 Mayıs'ta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için sokağa çıkabildi.

Diyarbakır'da saatlerin 11.00'i göstermesiyle gençler, uzun süre sonra sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı. 4 saat dışarı olmalarına imkan tanınan gençler, uzun süredir uğrayamadıkları yerleri ziyaret etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat eden gençler, evde kaldıkları sürede dersle çalışıp, kitap okuduklarını aktardı.

Polis ekipleri de kent genelinde 15 ile 20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama başlattı. Gençlerin sokak izni, saat 15.00'te sona erecek.