DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Yasağa rağmen Marmaris'te denize girdiler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bazı kişiler, yasağı dinlemeyerek çocuklarla birlikte denize girdi. Denize girmenin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine kadınlar, "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" dedi.

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 Nisan'da, sahil yürüyüş yolları, plajlar, park, mesire yeri ve bahçelere giriş yasaklandı. Restoranların ve kafeteryaların kapalı olması, denize gidilememesi nedeniyle Marmarisliler, bugün bunaltıcı Afrika sıcaklarına rağmen evinde kalmayı tercih etti. İlçenin ana cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerdeki gibi sessizlik hakim oldu. Çalışanlar ve dolaşmaya çıkanlar, gölge yerlerden yürümeye çabaladı. Kentte hava sıcaklığı 39 dereceye kadar ulaştı.

DHA 'nın görüntülediği o anlarda, 2 kadın yanlarındaki 4 çocukla birlikte Siteler Mahallesi'nde gizlice denize girip yüzdü. Denize girmenin yasak olduğunun hatırlatılması üzerine kadınlar, "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" dedi. Ayrıca denizden çıktıkları anlaşılan 2 yetişkin erkeğin ise, Uzunyalı mevkisinde öz çekim yaptığı görüldü.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Afrika sıcakları tabir ettiğimiz bunaltıcı hava söz konusu. Hava sıcaklıkları gündüz 37-40 derece, nem yüzde 60 ile 65 arasında değişmekte. Deniz suyu sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Elektronik termometre 39 derece genel görüntü

Hakim bir tepeden girişi yasak olan plaj ve sahil yürüyüş yolları genel görüntü

Boş park, bahçe, plaj ve yürüyüş yolları genel-ayrıntılı görüntü

İlçenin en işlek Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi 'nin boş hali genel görüntü

Yasak olmasına rağmen çocuklarıyla denize giren iki kadın

Denize girip çıkmış iki erkeğin kıyıda öz çekim yapması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürprizi

BURSA'da, Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyeleri ile tatlıcı Hasan Acar, sokağa çıkma yasağında doğum günü olan lowe sendromu hastası Turgay Yıldırım'a (19) sürpriz düzenleyerek, kutlama yaptı.

Bursa'da, gözleri, böbrekleri, beyni, dişleri ve kemikleri etkileyen X kromozomuna bağlı resesif geçen nadir bir genetik hastalık olan lowe sendromlu Turgay Yıldırım'ın doğum günü, sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Bunun üzerine Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyeleri ve tatlıcı Hasan Acar'a ulaşan Turgay'ın anne ve babası, doğum günü kutlaması için yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan üyeler ve Acar, Turgay'a evlerinin bahçesinde doğum günü kutlaması planladı. Bahçeye indiğinde doğum günü kutlaması için gelenleri ve pastayı gören Turgay, duygulandı. 19 yaşına giren Turgay, bahçede bulunanlar ve evlerinin penceresine çıkarak alkışlayan komşular eşliğinde mumları üfledi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Turgay, "Pasta daha çikolatalı olsaydı, daha güzel olurduö dedi.

'TURGAY'I MUTLU ETMEK İSTEDİK'

Etkinlik hakkında açıklama yapan Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyesi ve Turgay'ın ablası Firdevs Yıldırım, "Kızılay olarak biz zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde, çocukları mutlu etmek için böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sefer de benim kardeşime denk geldi. Arkadaşlarım Turgay'ı da mutlu etmek istedi. Onun mutlu olması da bizi mutlu etti. Turgay 19 yıldır bizim hem en büyük imtihanımız hem de en büyük ödülümüz. Turgay, benim en yakın arkadaşım ve sırdaşım oldu. Bizim için çok değerli. İnşallah nice nice yaşlarını kutlarızö dedi.