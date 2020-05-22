DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

CHP'li eski başkan yardımcısı, adliyeye sevk edildi

İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girerek korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından gözaltına alınan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, adliyeye sevk edildi.

İlk olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. Camilerden çalınan 'Çav Bella' isimli İtalyanca marş karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Soruşturma açılmasından sonra, dün yeni bir olay daha yaşandı. Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan Esentepe Camii'nin minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' adlı şarkısının çalındığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Birçok vatandaş, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Öte yandan, frekansına korsan yolla girilerek müzik yayını yapılan Hisar Camii'ndeki merkezi sistem görüntülendi. Müezzinin ezan, sela ya da duaları okuduğu odada, sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen frekansa giriş yapıldığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Camiden müzik yayını yapılan anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, dün gözaltına alındı. Özdemir, emniyette ifadesinin alınmasının ardından, bugün öğle saatlerinde 'Dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.