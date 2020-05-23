DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapanan hayvanat bahçesi aralarında Boz ayı, Haflinger at, zebra ve yılanlar olmak üzere 100 yavru dünyaya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapatan Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Tam bir bahar havası yaşanan hayvanat bahçesinde yeni doğan hayvanların bakımları sorumlu veteriner hekimler tarafından özenle gerçekleştiriliyor. Yeni üyelerin katılımlarıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam alanı her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

100 YENİ YAVRU DOĞDU

650 dönüm arazi üzerine kurulan, 250 dönüm kapalı ve açık hayvan gözlem alanı ile 127 ayrı türde yaklaşık 1300 çeşit hayvanın yaşadığı Antalya Hayvanat Bahçesi'nin yaklaşık 2 ay önce hayata gözlerini açan yeni sakinleri yaşam alanlarına adapte olmaya başladı. Yaklaşık 100'ün üzerinde yeni doğumların gerçekleştiği hayvanat bahçesinde yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

TİTİZ BAKIM

Titizlikle bakımları yapılan, boz ayı yavruları, Haflinger atı, zebra yavrusu, evcil ve yabani koyun-keçi, kanatlı hayvan yavruları ve boğa yılanı yavruları anneleri tarafından besleniyor. Anneler zaman zaman yavrularıyla birlikte oyunlar oynuyor. Koronavirüs önlemleri sonucu geçici süre faaliyetine ara veren Antalya Hayvanat Bahçesi normalleşme süreci ile belirlenecek tarih itibariyle yeni üyeleri ile ziyaretçilerini bekliyor olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Boz ayılardan görüntü

Yavrularından görüntü

Atlardan ve zebralardan görüntü

Zebra yavrusu ve annesinden görüntü

Domuzlardan görüntü

Domuz yavrusundan yakın plan

Keçilerden görüntü

(HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilince, geçmiş bayramlarda yoğun mesai yapan şekerlemeciler ve lokumcular boş kaldı. Şekerlemeci Zafer Özdoğru, "Sağlık her şeyden önemli. Alınan tedbirler sonrası asıl bayramı önümüzdeki günlerde yaşayacağızö dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı ve tüm Türkiye evlerine çekildi. Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şekerlemeciler ve lokumcular bu sene alınan tedbir kararları sonrası ilk defa arife gününü sakin geçiriyor. İş yerini temizleyip düzenlemek için geldiğini belirten şekerlemeci Zafer Özdoğru, önceliğin insan sağlığı olduğunu ve alınan kısıtlama kararını yerinde bulduklarını söyledi. İnsanların buruk bir bayram geçireceğini ama ilerisi için her şeyin daha güzel olacağını belirten Özdoğru, "Bu süreç böyle geçecek ama alınan tedbir kararları sayesinde bayram sonrası asıl bayramı yaşayacağımıza inanıyorum. Evet işlerimiz önceki bayramlara göre çok düştü. Fakat yine de dün az çok satışımız oldu. İnsanlar dışarı çıkamasalar da evlerinde aileleriyle çikolata, şeker, lokum yemek istediler. Önemli olan ülkemizin selametidir. Biz de şekerciler olarak önümüzdeki bayramları daha güzel geçireceğizö diye konuştu.