DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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İskenderun'da su ürünleri birlik başkanına bıçaklı saldırı

HATAY Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, esnaflarla yaptığı toplantı sonrası işyerine yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Önceki gün İskenderun Balıkçı Barınağı 'nda esnaflarla bir toplantıya katılan ve daha sonra işyerine gitmek için yürüyerek yola çıkan Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, Kanatlı Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Bilen, saldırganın yakalanması için suç duyurusunda bulundu. Hastanede tedavisi tamamlanan Bilen, taburcu edildi.

Balıkçıların sorunlarıyla ilgili bir görüşme yaptıktan sonra ofise gelirken telefonla görüşme yaptığı sırada saldırıya uğradığını kaydeden Bilen, "Elinde bıçaklı bir kişi baldırımdan beni yaralayıp kaçtı. Çevredeki esnaflar hemen bir kenara çekti ve sağlık ekiplerini çağırdılar. Daha sonra hastanede tedavimin tamamlanmasının ardından karakola ifade vermeye gittim. Devletimiz bu tür insanlarını peşini bırakmamalı. İskenderun'da bazı gruplar insanların üzerine korku salmaya çalışıyor. Benim kimseye borcum da yok. Suçluların yakalanarak gereken cezaya çarptırılmalarını istiyorumö dedi.

Polis ekiplerinin saldırganın yakalanması için çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

- Zanlıları