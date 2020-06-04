DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Sahile kuvars tozu serilmesine tepki: Kimsenin doğayı katletmeye hakkı yok

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Bölgede yaşayan Yasemin Akman, "Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur" dedi. Aysel Çamdibi ise, "Burayı da kirletmeye başladılar" diye konuştu.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.

'BU DOĞAYI KATLETMEKTİR'

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Yasemin Akman, yere serilen kumların kalıntısını göstererek bunların parlak ve bembeyaz görüntüsünün ne denli yapay olduğuna dikkat çekti. Çuvalların taşınmasını gördüğünü söyleyen Akman, "Sabah saat 08.00'den gece 01.00'lere kadar TIR'lar dolusu beyaz çuvallar geldi. Daha sonra bunların toz olduğunu öğrendik. Görebildiğim kadarıyla 4-6 TIR geldi ve bu yol olduğu gibi doldu. Daha sonra öğrendiğimize göre bu kumlar kimyasal maddeymiş ve sahile döküyorlarmış. Birtakım duyarlı komşularımız derhal aşağı indi zabıta çağırdı ve gece 01.00'de bu işlem durduruldu, fakat iki gün sonra tekrar devam etti. Maalesef ki denizin içine kepçe girdi. Denizin dibini kazdılar. Çok üzücü bir durum. Ben kahroldum. Orada balıklar var. Bu doğayı katletmektir. Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur. Ben beyaz kumda denize gireceğim diye balıkları doğayı katledemem. 15 gün önce inanılmaz büyük bloklar, iş makineleri geldi. O dönemde sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Gürültü yokken biz kuş sesleri duyardık. Daha sonra bloklar sahile taşındı. Daha sonra anladık ki denize bariyer koymuşlar. Bu şaşkınlık verici bir durum" dedi.

'ASLINDA 3 YILDIR YAPILIYOR'

Tozların döküldüğü bölgede yaşayan vatandaşlardan Aysel Çamdibi ise, "Ben 5 yıldır burada oturuyorum. Bir süre önce buraya taş blokların taşındığını gördüm. Son 3 yıldır her sene buraya o beyaz kumlardan taşınıyor. Biz bunun bu kadar zararlı olduğunu bilmiyorduk. Bu sene daha fazla TIR'ların geldiğini gördük. Gece çalışmaları da arttı. Taşla kaplamalar, etrafı set yapmalar arttı. Kuvars tozu ve kimyasal olduğunu daha sonradan öğrendik. Balıkları ve denizi mahvediyorlar. Çoğalması bizim dikkatimizi çekti. Duyarlı vatandaşlar olarak zabıtayı aradık. Durduruldu ancak tekrar başlandı ve daha sonra yine durduruldu. Çok güzel bir sahilimiz var. Hayatımızın bütün alanında kimyasal zaten var. Bari en azından temiz bir şekilde denize girelim. Artık her şey bitti, burayı da kirletmeye başladılar" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yalıkavak Mahallesi'ndeki beach clubtan genel detay görüntü

Vatandaşlarla röp.

Muhabir anonsu

Drone görüntüleri

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/MUĞLA,

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Eve kilitlediği annesine 'bana 50 gün dayanamadın' dedi

ANTALYA'da kapıları kilitleyip, annesine zarar verdiği ileri sürülen Mustafa Sarıca (24), polisin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu ikna edildi. Kapıda polis olduğunu gören Sarıca, "Açacağım kapıyı. Yine herkese rezil olduk. Anneciğim gerek yoktu bunlara. Bana 50 gün dayanamadın" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı için girdiği cezaevinden izinli çıkan Mustafa Sarıca, annesinin yaşadığı eve geldi. Mustafa Sarıca, iddiaya göre kapıyı kırıp, eşyalara zarar verdikten sonra yürüme zorluğu yaşayan annesi Zeliha Sarıca'yı eve kilitledi. Gürültü üzerine, komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre daire kapısını çalan polis, cevap alamadı. Bu kez bahçeden balkon kapısına yönelen polis, Zeliha Sarıca'yı salonda otururken korku içinde buldu. Kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis, anne ile uzaktan iletişim kurdu. Zeliha Sarıcaya'ya oğlunu soran polis, kapıyı açmasını istedi. Oğlunun zarar vermesinden korkan Sarıkaya, polise durumunu el hareketleriyle anlattı.

'GÖZÜNÜ SEVEYİM, SÖZÜNDEN ÇIKMAYACAĞIM'

Bir süre sonra kapıya gelen Mustafa Sarıca, gözyaşları içinde kapıyı açacağını söyledi. Polisten özür dileyen Sarıca, "Açacağım kapıyı. Rezil olduk abi. Apartmanda bile insanların yüzüne bakamıyorum. Anneciğim gerek yoktu bunlara. Abi beni eli kelepçeli alıp gideceksiniz. Lütfen yapmayın. Benden şikayetçi olan yok. Açacağım abi kapıyı, gidecek yerim yok zaten. Anneciğim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin. Beni alacaklar, geri götürecekler. Bana 50 gün dayanamıyor musun" diye gözyaşı döktü.

Evden çıkan Mustafa Sarıca, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin bahçeden girip, bahçe kapısını açması

Polisin anne Zeliha Sarıca'dan kapıyı açmasını istemesi

Polisin Mustafa Sarıca'yı ikna etmeye çalışması

Mustafa Sarıca'nın polise ve annesine ağlayıp, dil dökmesi

Mustafa'nın polislerle binadan çıkartılıp, polis merkezine götürülmesi

Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)

VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.

GÖRÜNTÜ "VAN - Van'da geçmiş yıllarda ele geçirilen uyuşturucu imha edildi" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ

VAN - DHA

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Diyarbakır'daki kıraathanelerde 'sanal oyun' dönemi

KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından kıraathaneler, uzun bir aradan sonra kapılarını müşterilerine açtı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kıraathanelerde oyun oynamak yasaklanınca, Diyarbakır'daki bir kıraathane 'sanal oyun' dönemi başlatıldı.

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla, tedbir amacıyla 21 Mart günü kapatılan kıraathaneler kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Kıraathanelerin açılma kararının ardından İçişleri Bakanlığı, kıraathanelerde koronavirüs salgının önlemek amacıyla okey, iskambil, tavla gibi oyunların yasaklandığı duyurdu. Diyarbakır'daki kıraathane işletmecileri, oyunların yasaklanmasına alternatif, 'sanal oyun' dönemi başlattı.

Merkez Bağlar ilçesindeki bir kıraathane, müşterilerine oyun ortamı oluşturmak amacıyla başlattığı 'sanal oyun' dönemiyle müşteriler cep telefonlarıyla okey, tavla ve iskambil oyunları uygulaması başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının dikkat edildiği masalarda, müşteriler cep telefonlarıyla sanal ortamda oyun oynamanın keyfini yaşadı.

Kıraathane işletmeci Halil Aktaş, 21 Mart'tan bu yana kapalı olduklarını ifade ederek, başlattıkları sanal oyun dönemine yoğun ilginin olduğunu söyledi. Aktaş, "İnsanlara sosyal mesafeyi korumak için öneriler yapıyoruz. Elimizden geldikçe karton bardaklarla çay vermeye çalışıyoruz. Cam bardakta talep ettiklerinde ise bardakları dezenfekte edip servis yapıyoruz. İnsanların sağlığını düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Sanal oyun, gerçek oyun gibi zevk vermezse de yine de tercih ediliyor" dedi,

Kıraathane müşterileri sanal oyun oynamaya alıştıklarını ifade ederek, oyun oynadıkları sırada koronavirüs tedbirlerine de dikkat ettiklerini aktardı.