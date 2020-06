DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (2)

ÖLDÜRÜLEN ANNE İLE OĞULLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar'ın, intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.

Ramazan Çetin- Tunay YAZICI/DENİZLİ,

Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak, boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

Olay, Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Nermin Yumuşak, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak'a boşanma davası açıp, 2 çocuğunu da yanına alarak evini terk etti. Yumuşak, koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi üzerine 2 çocuğuyla birlikte Kastamonu 'ya ailesinin yanına gitti. Normalleşme sürecinde çocuklarıyla birlikte yeniden Çerkezköy'e dönen Nermin Yumuşak, iki gün önce yeniden çocuklarını ailesinin yanına Kastamonu'ya gönderdi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Boşanma davasının sürdüğü eşinin yalnız olduğunu öğrenen İbrahim Yumuşak, konuşmak için evine gitti. Çiftin konuştuğu sırada yaşanan tartışmada İbrahim Yumuşak yanında getirdiği bıçakla eşini boğazından keserek öldürdü. İbrahim Yumuşak, cinayetin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis ekipleri Nermin Yumuşak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının yaptığı ön otopsinin ardından Yumuşak'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Gözaltındaki İbrahim yumuşak ile ilgili soruşturma sürüyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı

DİYARBAKIR Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan F.S.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, bina dezenfekte edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmada, F.S.'nin temas ettiği 2 çalışma arkadaşı karantinaya alınırken, personellerden de numune alındı.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli F.S., dün gece yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan F.S., tedavi altına alındı. Filyasyon ekiplerince kurumda yapılan çalışmada, F.S.'nin aynı odada çalıştığı iki mesai arkadaşı evlerinde karantinaya alındı. Sabah , kurum binası dezenfekte edilirken, personel ise ateşleri ölçülerek içeri alındı. F.S.'nin çalıştığı kattaki personelden sağlık ekiplerince numune alınmasının ardından bina girişinde dezenfektan sayısı arttırılırken, yemekhane ve çay ocağı da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Kadınların fotoğraflarının gizlice çekilmesi davasına Edirne Barosu da müdahil oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kadınların gizlice fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.M. hakkında yürütülen soruşturma dosyasına Edirne Barosu da müdahil oldu. Edirne Barosu yöneticileri, avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katılımıyla Keşan Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Keşan'da F.M., iddiaya göre çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını gören kadınlar, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, olayın şüphelisi F.M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, F.M.'nin cep telefonu ve bilgisayarına el koyarak, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'na gönderdi. F.M., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.M. hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu'ndan yürütülen soruşturma dosyasına, Edirne Barosu da müdahil oldu. Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Avukat Aylin Arıkan, Edirne Barosu Kadın ve Aile Hakları Başkanı Avukat Bedia Mutlu Mirzabey, avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katılımıyla Keşan Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

'KADININ SAYGINLIĞINI KORUMAK BİR İNSANLIK VAZİFESİDİR'

Avukat Aylin Arıkan, kadına verilen değerin her şeyin ötesinde insan haklarının bir gereği olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir. Gittikçe hassaslaşan toplum dengelerinde bilhassa kadının yerini güçlendirmek, onu maruz bırakıldığı her türlü zorbalıktan korumak, hak arama mücadelesinde destek olmak bizim için hayati derecede mühim ve tartışmaya kapalıdır. Kadına, çocuklara yönelik her türlü şiddet, devamlılık gösteren fiziksel, duygusal şiddet, cinsel istismar, cinsel kimliğe yönelik saldırgan tutum ve yorumlar, siber zorbalık ve her nevi mağduriyetin henüz yaşanmadan önlenmesi için toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır" dedi.

'KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ EYLEM VE ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ'

Yaşanan bu elim olayda mağdur olan kadınların yalnız olmadığını ifade eden Avukat Arıkan, "Bu tür menfur olaylar biz kadınları korkutup sindirmeyecek, aksine daha da çok bir araya getirecektir. Şunun üstüne basarak söylemek isteriz ki, Keşanlı kadınlar geçmişte ve bugün de olduğu gibi her zaman yan yana ve kol kola olacaktır. Bugün buraya kadın dayanışmasını göstermek ve mağdur olan kadınlarımızın yanlarında olduklarını belirtmek için geldik. Hep birlikte kadına yönelik her türlü eylem ve şiddete hayır diyoruz" diye konuştu.

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Edirne Barosu Kadın ve Aile Hakları Başkanı Avukat Bedia Mutlu Mirzabey de yaşanan olayda özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini kaydederek, "Özel hayat alanının gizliliği, kişilik haklarının en önemli unsurlarındandır. Türk Ceza Kanunu madde 136, 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü ile özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde cezai yaptırım maddesi koymuştur. Yaşanan olayda bahsi geçen kadınlarımızın görüntülerini hukuka aykırı şekilde elde eden şüpheli için açılan soruşturma dosyasına Edirne Barosu olarak müdahil olup, soruşturma ve kavuşturma evrelerinde davanın takipçisi olacağımızı duyururuz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, plazma bağışı yapacak

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı Suat İyilikli (48), plazma bağışı yapmaya karar verdi. Hastalık sürecinin çok zorlu geçtiğini söyleyen İyilik, " Türkiye'nin öteki ucundaki herhangi biri de çıksa, kan istiyorum dese, ben seve seve vermeye hazırım" dedi.

Devlet Hastanesi 'nde sağlık memuru olarak görev yapan Suat İyilikli, 22 Mayıs tarihinde yüksek ateş, halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Yapılan testlerde koronavürüs testi pozitif çıkan Suat İyilikli, karantinaya alındı. İyilikli, hastalığı atlatması durumunda plazma bağışı yapıp tedavi gören hastalara umut olmaya karar verdi. 4 Haziran günü yapılan son testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu olmasına karar verilen İyilikli, meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Hastane sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Suat İyilikli, "Dilovası Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanıyım. 22 Mayıs günü sırt ağrımdan dolayı yatağımdan kalkamadım. Dayak yemiş gibiydim, göğsüme sanki birisi oturmuş gibi nefes almıyordum ve ateşler içerisinde yanıyordum. Ateşim hiç inmedi, mide bulantısı ve ishal de başlayınca doktora gittim. 14 gün boyunca çalıştığım hastanede karantinaya alındım. Aileme bulaşmadı ama onlar da 3-4 gün boyunca çok endişeyle beklediler. Onlara da test yapıldı, eşim ve oğlum negatif çıktı, o an üzerimden 10 ton yük kalktı, rahatladım" dedi.

"FATİH TERİM'İ GÖRÜNCE İMRENDİM"

Koronavirüs tedavisi gördükten sonra sosyal medya üzerinde plazma bağışı konusunda çağrıda bulunan Fatih Terim 'i televizyonda görüp, bağış yapmaya karar verdiğini söyleyen Suat İylikli şöyle konuştu:

"Plazma bağışçısı oldum, şu an Türkiye'nin öteki ucundaki herhangi biri de çıksa kan istiyorum dese ben seve seve vermeye hazırım. Fatih Terim'in hastalık sürecini takip etmiştim, iyileştiğine çok mutlu oldum. Rüştü Rençber 'i takip ettim. Fatih Terim'in televizyona çıkıp plazma bağışçısı olduğu gün ondan imrendim, ben de şu an plazma bağışçısıyım seve seve vereceğim.ö

'BEN KENDİMİ ÖLÜME HAZIRLAMIŞTIM'

Hastalık sürecinde 4 günün çok zorlu ve ağrılı geçtiğini ifade eden Suat İyilikli, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını belirterek, "Semptomların tamamı bende vardı. 3-4 gün çok zor geçti benim için, o arada ateşim vardı, sırt ağrım vardı, odamdan lavaboya bile zor gidiyordum. Sanki göğsüme birisi oturmuş da nefes alamıyor gibiydim. Ölümü hissettim ve ben kendimi ölüme hazırlamıştım. Öleceğimi düşündüğüm için her iftarda tövbe ediyordum, o bana çok ferahlık verdi. Ölürsem de kötü bir uygulama görmem diye düşündüm. 4 günün sonunda semptomlar azalmaya başladı. Sigara ve alkol içmemem hastalık sürecinde benim için çok büyük avantaj oldu" diye konuştu.

'KARANTİNA VE TEDAVİ SÜRECİ ÇOK ZORDU'

Normalleşme süreciyle beraber insanların önlemleri çok azalttığını ve rehavete kapıldığını söyleyen İyilikli, şunları söyledi:

"Karantina ve tedavi süreci çok zordu. Arkadaşlarım bana nasıl dayandın diye soruyordu. Ben kendimde değildim o süre boyunca, öldüm öldüm yeniden dirildim. Şimdi insanlarımız çok rehavete giriyor. Maske takmak istemiyorlar, toplu alanlara giriyorlar, mangal partileri yapıyorlar. inanın karantina çok zordu. Orada ben Azrail'in geleceğini hissettim. O yüzden herkese kendini korumasını öneriyorum. Lütfen kendimizi koruyalım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hastanelerde imkanlar çok güzel ama o süreç çok ama çok zor."