DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığıÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma Plajı, koronavirüs salgını nedeniyle deniz sezonuna sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanıyor.

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Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığı

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma Plajı, koronavirüs salgını nedeniyle deniz sezonuna sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanıyor. Her yaz plaja 700 şemsiye ve 1500'e yakın şezlong konulurken, sosyal mesafe kuralı nedeniyle bu yaz sayılar yarı yarıya azalacak. Bir şemsiye ve 2 şezlong fiyatı ise 100 TL olacak. Şezlonglarda sigara içilemeyecek.

Alınan sıkı önlemler neticesinde şuana kadar koronavirüsün giremediği Bozcaada ilçesinde, konaklama tesisleri 15 Haziran tarihinde kapılarını müşterilerine açmaya hazırlanırken, dünyaca ünlü Ayazma Plajı'nda ise, tatilciler denize girmeye başladı. Kaymakamlık tarafından Bozcaada spor Kulübü yararına işletilen Ayazma Plajı'nda ise sosyal mesafeli deniz sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Plaj görevlileri, geçtiğimiz yıla kadar 700 şemsiye ve 1500 şezlong konulan plaja bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan sosyal mesafe kuralı çerçevesinde 350 şemsiye ve 750 şezlong koyabilecek.

Şemsiyelerin bir boölümünün altında şezlong olacak, bir bölümünde olmayacak. Şezlong kullanmak istemeyip, sandelyede oturmayı veya havlusuyla güneşlenmeyi tercih edenler buraları kullanacak. Her şemsiyenin etrafına 2'şer metre sosyal mesafeyle tahta kazık çakılmaya başladı. Tahta kazıkların etrafı iple çevrilecek. Arasında kalan şemsiyenin altına ise sadece 2 şezlong konabilecek. Böylece şezlonglar arasındaki mesafe 2 metrenin de üzerinde olacak Ayrıca şezlonglarda sigara içmek yasak olacak. Tatilciler, görevlilerin kumsalın arka kısmında oluşturacağı alanda sigara içebilecek.

Bozcaada Spor Yöneticisi ve Ayazma Plajı'ndan Sorumlu Müdür Ümit Kahyaoğlu, "Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeden dolayı şezlonglar arasındaki mesafeyi koruyabilmek için tahta kazıklar ile alanlar belirledik. Çevresi iple çevrili olacak alanda herkes kendi sosyal mesafesini korumuş olacak. Şezlonglar arasında ortalama 3-4 metre mesafe olacak. Her şezlong müşteri kullandıktan sonra dezenfekte edilecek. Çöpler titizlikle toplanacak. Şezlonglarda sigara içmek yasak olacak. Sigara içimi için kumsalın arka kısmında bir düzenleme yapacağız ve tatilciler sigaralarını burada içebilecek. Şemsiyelerin bir bölümünde şezlong olacak. Bir kısmında olmayacak. Şezlong kullanmak istemeyen bu şemsiyelerin altında kendi plaj sandalyesi ve havlusunu kullanarak tatilini yapabilecek. Halkımızın sağlığı için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Öte yandan, geçen yaz Ayazma Plajı'nda şemsiye 20, şezlong 10 TL'den kiralanırken, bu yaz şemsiye 50, şezlong 25 TL olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bozcaada'ya gitmek için Geyikli Feribot İskelesi'nde bekleyen araçlardan görüntü.

Jandarmanın, tatilcilerin ateşin ölçmesinden görüntü.

Feribottan çekilmiş Bozcaada görüntüsü.

Ayazma Plajı'ndan genel detay görüntü.

Denizde yüzenlerden genel detay görüntü.

Plajda sosyal mesafe alanı oluşturmak için yapılan çalışmalardan görüntü.

Plajdan sorumlu Ümit Kahyaoğlu ile röp.

Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BOZCAADA(Çanakkale),

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Sağlık çalışanları 'Dünya İyi Yaşam Günü'nü kutladı

BU yıl dokuzuncu kez düzenlenen Global Wellness Day, zihinsel sağlık, stres, bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, spor, sevgi, şefkat ana temalarıyla tüm dünyada çeşitli organizasyonlarla kutlandı. Medical Park İzmir Hastanesi çalışanları da, 13 Haziran Dünya İyi Yaşam Günü (Global Wellness Day) etkinlikleri kapsamında hastane bahçesinde yoga ve nefes egzersizleri yapmak için bir araya geldi.

Çalışan sağlığı ve mutluluğunu önemseyen ve bunun için yıl boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Medical Park İzmir Hastanesi, Dünya İyi Yaşam Günü'nde harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, yoga eğitmeni Semra Demirel Uçar eşliğinde yoga ve nefes egzersizleri yaparak güne başladı.  Hastanede başlatılan 'yeni bir sen' hareketiyle ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Önder Limon, "Kaliteli ve sağlıklı yaşamı içselleştiren ve kurum kültürü haline getiren hastanemizde çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak, daha sağlıklı yaşama özendirmek ruhsal ve bedensel iyilik halini korumak ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek için 'yeni bir sen' mottosu ile iyi yaşam hareketini başlattık. Hastanemizin tüm çalışanlarına açık olan spor doğa ve hobi kulüpleri, koro çalışmaları, psikoterapi saatleri, kitap kulübü, Medical Park İzmir Sanat Galerisi gibi sayısız organizasyona ve etkinliğe imza attık. Aynı zamanda ofis çalışanlarına yönelik ergonomi ve çalışma ortamlarını iyileştirilmesine yönelik pek çok düzenleme yaptık. Yemekhane menülerimizi glisemik indeksi düşük olan menülerle yeniden düzenledik. Özellikle pandemi sürecinde çalışanlarımızın tamamına bağışıklık sistemini güçlendirecek vitamin desteği sağladık" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar ise, "Bugün de Global Wellness Day olması nedeniyle böyle bir etkinlikle güne başlamak bizi çok mutlu etti. Sağlık çalışanlarımızın katıldığı bir yoga etkinliği düzenledik. Nefes açma hareketleri ve temel yoga hareketlerini hep birlikte yaptık. Güne daha zinde başladık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Etkinlikten görüntü

Röportajlar

Haber-Kamera: İZMİR,

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Sarıkamış'ta bozayılar ilçe merkezine indi

KARS'ın Sarıkamış ilçe merkezine ineren bozayı bir apartmana kadar girdi. Anne bozayı ile 3 yavrusu ile sokaklarda dolaşıp, çöp konteynerinde yiyecek aradı.

Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Sarıçam ormanlarına yakın mahalleleri gece saatlerinde inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Yavrularıyla cadde ve sokaklarda da gezinen bozayıların zaman zaman apartmanlara da girmesi mahalle sakinlerini korkutuyor. Sokakları gezen ayı ve 3 yavrusu, çöp bidonlarını devirerek, yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, boz ayı ve yavrularının sokakları dolaşmaları yer aldı. Bozayının bir apartmandan çıkma anı ise şaşkınlık içerisinde kayda alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bozayının apartmandan çıkması

Bozayı ve yavrularının sokakta dolaşması

Haber-Kamera: SARIKAMIŞ, (Kars)

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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.

Silopi ilçesindeki Görümlü beldesi yolu üzerinde elektrik direğine bir kedinin mahsur kaldığını fark eden Selim Taşkın, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, enerjinin kesilmelerinin ardından sepetli araçla mahsur kalan kediye ulaştı. Direkten indirilen kedi, sokağa bırakıldı.

Ege Denizi, Bozcaada, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 02:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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