DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Samsun'da, adliye binasına pompalı tüfekle saldırı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kimliği belirsiz kişi, adliye binasına doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli, geldiği otomobille olay yerinden kaçarken, saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Saçmaların ağaç gövdelerine isabet ettiği görüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, İlkadım'da meydana geldi. Otomobilin yolcu koltuğundan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle adliye binasına doğru ateş açtı. Şüpheli, bir süre ateş ettikten sonra aynı araca binip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda, saçmaların ağaç gövdelerine isabet ettiği görüldü. Gazi Polis Merkezi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan adliye binasına yönelik saldırı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, araçtan elindeki pompalı tüfekle inip, ateş açtıktan sonra tekrar bindiği ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü

Olay yerinden detaylar

Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı

ELAZIĞ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ 'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Babanın ambulansa taşınması

Polis ekipleri

Genel ve detay

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Otomobille çocuğun üzerinden geçti

ERZURUM'da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobili ile orta refüjde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 13 Haziran günü saat 14.30'da merkez Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi 'nde meydana geldi. Murat Aktaş idaresindeki 06 BF 3926 plakalı otomobil cinayet gibi bir kazaya yol açtı. Otomobil, orta refüjde yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen İsmail Hakkı Durnagöl'e çarparak üzerinden geçti. Kazada trafik levhasının arkasına geçerek saklanmaya çalışan Durnagöl, ağır yaralandı. Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, çevreden geçenlerin ilk müdahele ettiği İsmail Hakkı Durnagöl, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük İsmail'in yoğun bakımdaki yaşam savaşı devam ediyor.

Otomobil şoförü Murat Aktaş, gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İsmail Hakkı Durnagöl'ün kaldırımda yürümesi

-Kaza anı(cep telefonu görüntüsü)

Haber- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Bursa'da, çocuklara torbacılık yaptıran 4 şüpheli yakalandı

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda Ö.A., T.A. E.U. ve B.Ü.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ayrıca şüphelilerin yaşı küçük çocuklara torbacılık yaptırdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri koçbaşıyla kapıları kırarken, yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram bonzai, bir miktar metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.