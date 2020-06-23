DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Karabük'te 3 bin haneli köyde karantina

KARABÜK merkeze bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Cumayanı Köyü, koronavirüs vakaların artması nedeniyle karantinaya alındı. Karabük Valisi Fuat Gürel koronavirüsün kentte bittiğini ancak tekrar arttığını, 80'in üzerinde hasta olduğunu söyledi.

Karabük İl Hıfzıssıhha kurulu, merkeze bağlı Cumayanı köyünde yeni vakaların görülmesinin ardından karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri yaklaşık 3 bin nüfusu olan köyün giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantinanın 14 gün süreceği öğrenildi. Karabük Valisi Fuat Gürel kentteki vaka sayıları ve Cumayanı köyündeki karantina kararı ile ilgili bilgiler verdi.

VALİ GÜREL: 80'İN ÜZERİNDE VAKA VAR

Karabük Valisi Fuat Gürel, vakaların Karabük'te bitme seviyesine geldikten sonra yeniden artış göstermeye başladığını ifade ederek, "Bu vaka bir kişiden bütün dünyaya yayıldı. Bizim ilimizde bitmişti ama tekrar arttı, artabilir. Bütün dünyaya, bütün ülkeye açık bir iliz. Burası her türlü faaliyetin olduğu bir şehir. Vatandaşlarımız korkmadan ama tedbirini alarak önümüzdeki sürece bakmaları gerekiyor. Şu anda hastanelerimizdeki vaka sayımız 80'in üzerinde. Bunların birçoğunun aslında semptomu yok. Bir süre sonra onları evlerinde takibe alacağız. Hastanemizin kapasitesinin altında şu anda şükürler olsun. Şu anda vaka sayıları yönetilebilir durumda." dedi.

KARANTİNA ALTINDAKİ KÖYDE 20'NİN ÜZERİNDE VAKA VAR

Karantinaya alınan kentin en kalabalık köyü Cumayanı köyünde tedbirlerin devam ettiğini anlatan Vali Gürel, "Cumayanı köyümüzde maalesef 20'nin üzerinde vaka çıktı. Temaslar da olduğu için bu köyümüzü karantina altına aldık. Bu köydeki vatandaşlarımız özellikle merak ediyordur. Buradaki işçilerin çalıştıkları yerlerde izinli sayılmasıyla ilgili de karar aldık. Onların bütün haklarını takip ediyoruz. Onların yanındayız. Özel işletmelerde çalışan vatandaşlarımızın da haklarını koruyacağız. Diğer hususlarda da onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Cumayanı köyü sosyal bir köy. Geçişkenliği yüksek bir köy. Vakalar bir yerde odaklanmış olsaydı belki daha küçük bir alanı karantina altına alırdık ama değişik yerlerde olduğu için tamamını karantina altına almak zorunda kaldık. Orada maske takma zorunluluğu da var. Jandarma takip ediyor. İnşallah kısa sürede biter. Oradaki insanlar bilinçli insanlar. Geçmişte de burada 2 mahalle karantinaya alınmıştı. İnşallah kısa sürede geçer." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden görüntüler

-Jandarmanın önlemleri

-Köy girişine konulan dubalar

-Vali Gürel'in açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Şehit ailesini de dolandıranlara 'Son Nokta' operasyonu: 21 gözaltı

ÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Son Nokta' adlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, emlak, galeri ve hayvancılık yaptıkları izlenimi verip mağdurlara az miktarda peşinat verdikleri, geri kalan para için üzerinde hiçbir mal varlığı olmayan suç ortağı arkadaşları adına senet düzenledikleri, senetleri günü geldiğinde ödemedikleri ve yine karşılıksız senet verdikleri tespit edildi.

Polisin, Çankırı ve Ankara'da 'Son Nokta' adıyla düzenlediği operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ocak ayında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesini de dolandırdıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Barış S. ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Bornova yönünde seyreden Barış S. idaresindeki 35 V 0945 idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Ali B.'ye ait 80 ABK 686 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı TIR'ın dorse kısmının altına girerken, Barış S. de sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Barış S.'yi itfaiye ekipleri çıkarırken, ağır yaralandığı belirlenen sürücü ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazadan görüntü

Ekiplerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan metro inşaatında meydana geldi. İnşaat demirlerinin vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan demirler Hasan Aydın isimli işçinin üzerine düştü. Hasan Aydın'ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Hasan Aydın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin görüntüsü

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri çıktı

AYDIN'da İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde her yıl Haziran ayında çıkan sezonun ilk erkenci taze inciri bu yıl 10 gün gecikmeli hasat edildi. 4 kilo toplanan incirden yiyenlerin tadı damağında kaldı.

İncirliova ilçesinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından sezonun ilk taze inciri olan 'beyaz orak' hasadı yapıldı. Ağaçtan 4 kilo incir toplandı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da toplanan ilk incirden tadarak tüm üreticilere hayırlı bir sezon geçirmelerini diledi. Geçen yıl 12 Haziran'da çıkan erkenci taze incirin bu yıl hava şartları nedeniyle 10 gün gecikmeli çıktı. Geçen yıl 35 liradan satılan ilk çıkan incirin kilo fiyatının ise ne kadar olacağı açıklanmadı. Dalından toplanan incirler tabaklara konuldu.

'TOZLAMASIZ İNCİR'

Ziraat Mühendisi Aytekin Belge, "Tozlanma ihtiyacı olmadan yetişen sezonun ilk 'beyaz orak' incirlerini bugün topladık. İkinci ürün ise ilekle tozlanma istiyor. Bunlar geçen yılın sürgün dallarında oluşan meyvelerdir. Daha önceki yıllarda 12 Haziran'da yetişen erkenci taze incir bu yıl hava şartlarının ılıman gitmesiyle 10 gün gecikmeli çıktı. Bunların bir hafta 10 gün hasat süresi oluyor. Daha sonra ikinci incirler oluşmaya başlayacaktır" dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da, "Sezonumuzun ilk inciri çıktı. İncir, dünyanın en güzel meyvesidir. İnşallah bu sezon üreticilerin yüzü de güler hayırlı bir sezon geçer" diyerek ilk çıkan taze incirden tattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erkenci taze inciri hasadından görüntü

-Toplanan incirlerden görüntü

-İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı'nın taze incir tatması

-Ziraat Mühendisi Aytekin Belge ile röp.

-İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Ünal: Şoför esnafı zor durumda

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, salgın nedeniyle şoför esnafının çok zor durumda olduğunu, taleplerini içeren yazıların birlik ve konfederasyon başkanları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi.

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkilediği kesimlerin başında şoför esnafının geldiğini söyledi. Başkan Muammer Ünal, "Özellikle turizmde çalışan arkadaşlarımız çok zor durumda. Koronavirüs salgını geçen yıl sezonun sonuna denk geldiği için o dönem teğet geçti. Mart ve nisan aylarında başlaması gereken turizm sezonu mayıs, haziran geçmesine rağmen hala başlamadı ve sektör çok zor durumda. Ama yapacak bir şeyimiz de yok, elimizden gelen bir şey de yok, sabırla bekliyoruz. Şoför esnafı şu anda krediyle yaşıyor. Biz de oda olarak karınca kararınca onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dezenfekte malzemesi ve kredi konusunda destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

SALGIN SADECE BURADA DEĞİL, BÜTÜN DÜNYADA VAR

Turizmde çalışan şoför esnafının ayakta durmaya çalıştığını anlatan Başkan Ünal, "Şu anda turizmde çalışan şoför esnafı hem dolmuşçular hem de taksiciler para kazanmıyor. Ancak yaptığımız iş kamu hizmetidir. Dolmuşlarımız boş dolu gidip geliyor, taksici arkadaşlarımız duraklarda nöbetlerini bekliyor ve hizmet vermeye çalışıyor. Şu anda çok fazla ekonomik sıkıntı içerisinde ve zor durumdalar ama sabırla bekliyoruz. İnşallah şu beladan kurtuluruz. Lakin bu sadece Manavgat'ta değil bütün dünyada var. Sabırla beklemekten başka bir çaremiz olmadığını da düşünüyoruz. İnşallah hiç değilse, önümüzdeki 3-4 ay temmuz, ağustos gibi turizm başlarsa çark dönmeye devam eder diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'TALEPLERİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLLETİK'

Şoför esnafının sorunlarının çözülmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Muammer Ünal, şöyle dedi:

"Vergilerin ötelenmesi, kredilerin ötelenmesiyle ilgili taleplerimiz oldu. Afyon, Burdur, Isparta ve Antalya birlik başkanlarımızla Burdur'da bir toplantı yaptık. Taleplerimizi yazıya dökerek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKKKBMB) Başkanımız Abdulkadir Akgül ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanımız Bendevi Palandöken'e ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Devletten kredilerin ötelenmesi konusunda bir bilgi geldi. Ardından sigortayla ve kiralarla ilgili çalışmalar yaptık. taleplerimizi de ilettik. Hala da şoför esnafının yaşadığı sorunların çözümü konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletimizin şoför esnafımızı ortada bırakmayacağını düşünüyoruz."

7/24 TRANSFER ARAÇLARI YASALARI HİÇE SAYIYOR

Son yıllarda turizm sektöründe çalışan taksicilerin en büyük sorunlarından birisinin yasaları hiçe sayarak çalışan 7/24 transfer araçlarının olduğunu anlatan Muammer Ünal, "Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) ve Ulaştırma İl Müdürlüğü'nün ciddi denetim yapmasını istiyoruz. Özellikle havalimanında ve turizm merkezlerinde denetimler arttırılmalı. Bir araç ticari değilse, herhangi bir tur şirketinden bileti alınmadıysa, parası ödenmediyse, bunları başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili kurumlarla denetlemeler yaparak gidermeye çalışıyoruz. Ama yasal olarak her şeyi tam, bütün evrakları eksiksiz olana da yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

'7/24 TRANSFERLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMAMIZ VAR'

7/24 transfer sisteminin saçma olduğunu ancak kimi zamanlarda vatandaşın da işine geldiğini anlatan Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat 7/24 transfer saçma bir vaka. Bunun bazen vatandaşın işine geldiği yanları var ama bilmiyor ki taksici 7 gün 24 saat güvenlidir. Her saat istediğin yere getirip götürebilir. Olumsuz durumda hesap sorabileceğin bir merci vardır. Ama 7/24 transfer uygulamasındaki araçları bir daha görme şansın yok. Bu sistemden birçok vatandaş da mağdur kalıyor. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir çalışmamız var ama bu konu tamamen UKOME ve Ulaştırma İl Müdürlüğünün denetimine bağlı. Bu kurumlardan da rica ediyoruz, gerçi zaman zaman bu denetimler oluyor ama yeterli değil. Şu anda da iş yok zaten bununla boğuşacak bir durum yok. Bu arada, taksicilik mesleğine herkes daldığı zaman biz taksiciliği bitiririz. Bu işi vergi levhası olan gerçek esnaf yapmalı, aslında herkes kendi işini yapmalı. Turizm sezonu şu anda boşta, zamanı geldiğinde de ciddi derecede ne gerekirse yapacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muammer Ünal'ın odasından görüntü

Muammer Ünal'ın açıklaması

Odadan detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(Antalya)

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İtfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşu kurtaramadı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde itfaiye eri, sıkıştığı yerden kurtardığı serçeye, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Serçe, bu müdahalelere rağmen öldü.

Merkez Mahallesi Ocak Caddesi'nde, binanın çatı sacına kuş sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekibi, kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye aracındaki merdivenle çatıya ulaşan itfaiye eri Eren Arslanyılmaz, kalbi duran serçeyi canlandırmak için büyük mücadele verdi. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşun ölmesi üzerine Arslanyılmaz, büyük üzüntü yaşadı. Bu anlar, diğer itfaiye erinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.