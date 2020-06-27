DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir çöp konteynerine çuval içinde bacakları bağlanmış halde bulunan koç, tedaviye alınmasına rağmen öldü.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, geçen perşembe günü saat 09.45 sıralarında, bir kişi çöp konteynerindeki bir çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalda, bacakları bağlanmış halde ve nefes almakta güçlük çeken bir koç ile karşılaştı. Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arkada bacaklarının tutmadığı belirlendi. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki koçun kulağındaki küpeden, 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemeye aldı. Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan koç, kurtarılamadı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Olayı ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Hayvan çok acı çekiyordu. Vefat ettiğini öğrendiğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır. Bu yapılan vahşet insanlığın bittiğidir" dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yapılan araştırmalarda çöp konteynerine koçu atan kişi ile ilgili bir sonuca rastlanılmadı. Ölen koyun ise, belediye ekipleri tarafından gömüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görüntü

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde koçun görüntü

Koçun çöp konteynerinde bulunma görüntüsü zabıta ekipleri tarafından çekilen cep telefonu görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

=======================

Park halindeki otomobil yandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde park halindeki otomobilde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.

Emek Mahallesi mevkisindeki bir aparmanın önünde park halinde bulunan 48 LB 909 plakalı otomobilde, dün saat 04.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. O anlar ise bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan otomobilden görüntü

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ MİLAS (Muğla), DHA)

=====================

Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

BİNGÖL'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri altında okullara alındı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Bingöl'de katılan adaylar, sabah saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu. Adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre okullara alındı. Saat 10.15'te sınavın başlamasıyla birlikte veliler, kendilerine ayrılan bölgelerde sosyal mesafe kuralına göre çocuklarını beklemeye başladı.

Hem koronavirüs hem de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremden etkilendiğini belirten öğrencilerden Hevin Çiçek, "Üniversite için bugün sınava katılacağız. Heyecanlıyız. 2 hafta öncesinde Karlıova ve Yedisu ilçesinde yaşanan depremde çadırlarda derslerini çalışan arkadaşlarımız oldu. Onların mağduriyeti bizimkilerden daha fazla Allah onların da yardımcısı olsun. Koronavirüs ve deprem stresi üst seviyede. Tüm öğrenci arkadaşların sınavı iyi olur inşallah ve buradan mutlu bir şekilde ayrılırız" dedi.