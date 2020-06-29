DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladıKAYSERİ'de Abdurrahman E. (45), markette alışveriş yaparken karşılaştığı eski sevgilisi Güner A. (35) ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı

KAYSERİ'de Abdurrahman E. (45), markette alışveriş yaparken karşılaştığı eski sevgilisi Güner A. (35) ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi, Gerede Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Abdurrahman E., markette alışveriş yaptığı sırada eski sevgilisi Güner A. ile karşılaştı. Abdurrahman E. ile Güner A. arasında sözlü tartışma başladı. Kavagaya dönüşen olayda Abdurrahman E., belinden çıkardığı bıçakla Güner A'yı 11, onun yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı ise 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güner A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mustafa A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Mimarsinan, Kocasinan, Kayseri, Gerede, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son Dakika

20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:18 Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]