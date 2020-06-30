DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu ISPARTA'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), reddi hakim talebinde bulundu.

Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu

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ISPARTA'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20), reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmayı izlemeye gelen CHP'li milletvekilleri ile mahkeme başkanının, koronavirüs tedbiri tartışması yaşadığı duruşma, reddi hakim talebinin bir üst mahkemece değerlendirilmesi için ertelendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklandı. Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Tutuklu sanık Zafer Pehlivan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 3'üncü duruşmasına sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Burdur Cezaevi'nden katıldı.

CHP'Lİ VEKİLLER ISRARCI OLDU

Çok sayıda avukatın müdahil olmak istediği duruşmayı, baba Mustafa Cankel, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Burak Erbay ile Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun da izlemek istedi. Mahkeme başkanı, koronavirüs tedbirlerine uyulabilmesi için salonun yetersiz olduğunu, bu nedenle duruşmayı başlatamayacağını söyledi. Bunun üzerine, mahkeme başkanıyla milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Milletvekilleri, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını, bu davayı tüm kamuoyunun merak ettiğini ve onlar adına duruşmayı takip etmek istediklerini belirterek, mahkeme başkanından anlayışlı olmasını istedi. "Gerekirse biz ayakta bekleriz, avukatlar yerinde oturabilir. Ama biz bu davayı her şekilde takip etmek zorundayız" diye ısrarlarını sürdüren milletvekillerinin çabaları sonuç verdi.

TUTUKLU SANIK REDDİ HAKİM İSTEDİ

Yaşanan tartışma nedeniyle gecikmeli başlayan duruşmada, tutuklu sanık Zafer Pehlivan'ın avukatı, mahkemeye dilekçe vererek, müvekkilinin reddi hakim talebinde bulunduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Nurettin ARKAN - Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA

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YÜZEREK KURTULAN MEDENİ AKBAŞ YER GÖSTERDİ

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)

Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için Jandarma ekipleri tarafından aramaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirildi. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı'na bağlı botla Çarpanak adası çevresinde yer gösteren Akbaş, daha sonra geri götürüldü.

Bu arada, helikopter desteği ile sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, Çarpanak adasının karşı tarafında bulunan iskele ve çevresine ise güvenlik şeridi çekildi. Arama kurtarma çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:13 Kaynak: DHA

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