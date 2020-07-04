DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandıHATAY Valiliği, 1990 yılında Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının 30 yıl sonra Suriye'de yakalandığını açıkladı.

Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

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HATAY Valiliği, 1990 yılında Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının 30 yıl sonra Suriye'de yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla, ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir" denildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Zafer Toka'nın 16 Haziran 1990'da sorumluluk bölgesinde bulunan karakolun 400 metre güneyinde, kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı. 3 Suriyeli'nin 30 yıl sonra yapılan planlı operasyonla yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili, 16 Haziran 1990 tarihinde yapılan tahkikat evrakı ve görgü tanıklarının beyanlarında isimleri geçen Salih Osman, Hacı Meyri ile 'Mehmet' isimli 3 Suriye uyruklu şahıs, yürütülen çalışmalarda yerlerinin tespiti üzerine, 2 Temmuz saat 18.00 sıralarında, planlanan operasyonla yakalanmıştır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir."

Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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Antalya Manavgat'ta orman yangını (1)

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ın Taşağıl mahallesi Karakaya mevkiinde seralara yakın bölgede bugün saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına havadan uçak ve helikopter, yerden de Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ormandan genel ve yangından görüntü

Helikopterin su bırakmasından görüntü

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ- Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

KARADENİZ'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'Rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da görev yapıyor.

Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara neden oluyor. Uzmanlar, her yıl ölümlere neden olan akıntı konusunda denize gireceklere uyarılarda bulunuyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da görev yapıyor. 220 kilometrelik deniz bandına sahip Samsun'da bu yaz döneminde can kurtaranlar yaklaşık 40 boğulma tehlikesi vakasına müdahale etti.

'SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli arama ve kurtarma personeli Yılmaz Bakkaloğlu, rip akıntısının çok tehlikeli olduğu ve boğulmalara neden olduğunu söyleyerek "Karadeniz'de rip akıntısının sıklıkla görülüyor ve her yıl onlarca kişi bu akıntı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyor. Bu akıntı nedeniyle 1-1,5 metre su seviyesinde deniz tabanında bir anda kumun yarılması sonucu 1 metrelik seviye bir anda 2-3 metreye çıkmaktadır" dedi.

'KIYIYA PARALEL YÜZÜN'

Bakkaloğlu, bozuk havalarda yoğun şekilde karaya gelen dalgaların geriye gitmesi sırasında ani kum kaymaları nedeniyle bu akıntının oluştuğunu söyleyerek "Vatandaşlarımız denizdeyken ayaklarının altından kum kaydığı fark ettikleri anda hemen kıyıya çıkmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kesinlikle deniz çok dalgalıyken denize girmemeleridir. Rip akıntısına yakalanan kişinin yapması gereken kesinlikle karaya ya da açığa doğru yüzmeyecek. Kıyıya paralel şekilde yüzüp akıntıdan dışarı çıkacak. Soğuk kanlı olunması gerekiyor. En iyi derecede yüzme bilen bir insan bile olsa rip akıntısına yakalandığında panik yaptığında sonu ölümle sonuçlanacak bir durum oluşabilir. Rip akıntısının süresi 1 dakikayı geçmemektedir. Bu noktada bu akıntıya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını cankurtaranlarımızın uyarılarına uymalarını beklemekteyiz " diye konuştu.

Karadeniz, Suriye, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:30 Kaynak: DHA

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