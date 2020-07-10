DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 9

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Ziraat Mühendisi ölümden döndüMANİSA'nın Kula ilçesinde, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak, Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Ziraat Mühendisi Sema Döngel, ölümden döndü.

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Ziraat Mühendisi ölümden döndü

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak, Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Ziraat Mühendisi Sema Döngel, ölümden döndü. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Döngel, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'dan Ankara'ya gitmek üzere 45 ABL 522 plakalı otomobili ile bugün saat 09.00 sıralarında yola çıkan Ziraat Mühendisi Sema Döngel, İzmir-Ankara Karayolu Davala mevkiindeki Güvercinlik-Peribacaları virajlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sıcak hava nedeniyle su seviyesi azalan Gediz Nehri'ne düşerek duran otomobil demir yığına döndü. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  İçi yarısına kadar suyla dolan otomobilde sıkışan Döngel, itfiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan Döngel'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Döngel, ardından da yola kadar taşınıp,, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma,  Döngel'in şans eseri yaralı olarak kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobil sürücüsü Sema Döngel'in sıkıştığı yerden kurtarılmasından görüntü

-Döngel'e sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapması

-Kaza yapan otomobilin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Komşu 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde iki komşu aile arasında mera arazisindeki anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen 10 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ishak A.(65), iddiaya göre mera arazisini traktörüne bağladığı pullukla sürdüğü sırada komşusu Necati O. (40), 'Neden burayı sürüyorsun?' diyerek tepki gösterdi.  Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu İshak A., Hüseyin A.(67),  Mahmut A.(57), Necati O. ve Şenay O. (34) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 5 kişi Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olaya karıştığı öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gediz Nehri, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:43 Kaynak: DHA

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