DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (3)

ROV CİHAZIYLA TEKNEDEKİ CESETLER BİR BİR ÇIKARTILIYOR

Van Gölü'nde, yeri tespit edilen batan teknede bugün yapılan çalışmalar devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen Sualtı ekibi ile Jandarma Asayiş Bot Timlerinin ROV cihazı ile yaptığı çalışmalarda, 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 23'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Y.T.'nin eşi A.T., 2018 yılında kızını da alarak evini terk etti. Eşi A.T. ve birlikte olduğu kişinin 9 yaşındaki kızına şiddet ve cinsel istismar uyguladığını öğrenen baba Y.T., kızını yanına alarak, eşi ve birlikte olduğu kişi hakkında şikayetçi oldu. Boşanma aşamasında annesi kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi.

Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde yaşayan ve özel bir tersanede kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Y.T.'nin eşi A.T., 2018 yılında kızları C.N.T.'yi de yanına alarak evini terk etti. Eşi ve kızını çeşitli yerlerde arayan Y.T., eşi A.T.'nin Gaziantep'te yaşayan bir kişinin yanında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Y.T., eşine boşanma davası açarak o zamana kadar annesiyle birlikte olan kızı C.N.T.'yi geçen yıl yaz aylarında yanına aldı. Kızının uyku düzenindeki bozukluklardan ve birtakım davranışlarından şüphelenen baba Y.T., çeşitli sorular sorarak C.N.T.'nin şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını öğrendi. Annesinin gözünün önünde başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini, aynı kişinin kendisine de dokunduğunu ve ağladığı zaman şiddet gördüğünü kızı C.N.T.'nin anlatması üzerine Y.T., geçen yıl aralık ayında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak eşi A.T. ve yanındaki İ. isimli kişiye karşı hukuk mücadelesi başlattı. Geçen yıl aralık ayında savcılığa başvurduğunu ve dosyanın Mersin'e gönderildiğini söyleyen baba Y.T., soruşturma sürecinin bir an önce tamamlanarak kızını istismar eden annesi A.T. ve yanındaki kişinin yargılanmasını istiyor. Y.T. boşanma aşamasında annesinin kızının alnına 'enayi' yazdığını, bu fotoğrafı da kardeşine gönderdiğini söyledi.

"ZORLA MAKYAJ YAPIP, TOPUKLU AYAKKABI GİYDİRİP TACİZLERDE BULUNMUŞLARö

Küçük kızının düzenli bir şekilde istismara uğradığını iddia eden Y.T., "Eşim, kızımı 2018 yılında Gaziantep'e kaçırdı. Gaziantep'te beni aldattığı kişiyle birçok cinsel münasebet yaşamış ve bunları bizzat kızımın gözü önünde yaşamış. Bunları kızımı döverek, zorla seyrettirmiş. Eşimin beni aldattığı kişi de kızımı sürekli tokatlamış, dövmüş. Kızımın özel bölgelerine dokunmuş, zorla ellemiş, sarkıntılık etmiş. Hatta çocuğuma zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar. Annesine söylediğinde kızım annesinden sürekli dayak yemiş. Benim evladımı sürekli dışlıyormuş. Evladımı şehir, şehir gezdirmişler. Şu anda eşim Mersin'de, olay da soruşturma aşamasında. Fakat bu soruşturma bir türlü tamamlanamadı. Soruşturmanın bir an evvel tamamlanmasını istiyorum.ö dedi.

"EVLADIMIN BU DURUMUNU BİLMİYORDUMö

İstismardan haberi olur olmaz cumhuriyet savcılığına başvurduğunu söyleyen Y.T., "Ben bu olayları 2019 yılının Aralık ayında öğrendim. Bunları bana bizzat kızım anlattı. Kızım bunları anlattıktan sonra ben gerekli yerlere başvurumu yaptım. Kızımın Çocuk İzleme Merkezi 'nde ifadesi alındı. Bu tarihe kadar ben evladımın bu durumunu bilmiyordum. 17 Aralık'ta durumu öğrendim, 19 Aralık'ta cumhuriyet savcılığına başvurumu yaptım. Çocuk İzleme Merkezi'nde çocuğumun ifadesi alındı. Ben Kocaeli 'de, eşim Mersin'de olduğu için dosya Mersin'e sevk edildi. Dosya ile alakalı Mersin'de hiçbir şey çıkmadı. İşin kötü tarafı, kızıma bunları yapan ve benim yuvamı yıkan bu şahıs Şanlıurfa 'da bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışıyor. Kız çocuklarının bulunduğu bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapıyormuş. Bu da kızımın bizzat gördüğü ve beyanıdır.ö diye konuştu.

'KIZIM ÇOK BÜYÜK TRAVMALAR YAŞADI'

Y.T. kızının travmalar yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben kızıma ve bana yapılan bu terbiyesizliğin, bu ahlaksızlığın bir an evvel cezasını bulmasını istiyorum. Kızım bu durumlardan dolayı gerçekten çok büyük travmalar yaşadı. Uykularında falan çok kötü durumdaydı. Elimden geldiği kadar evladımı toparladım. Ben devletimizden, ilgililerden bir an evvel bu olayın sonuçlanıp, kızıma ve bana bunu yapanların bir an evvel cezalarını bulmalarını istiyorum.ö

Baba Y.T.'nin mahkeme evraklarını incelemesi

Y.T. ile röp.

NOT: Y.T. kimliğinin gizli kalmasını talep ettiği için yüzü ve mahkeme evraklarının görünen kısımları gizlenmiştir.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARAMÜRSEL(Kocaeli),

Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı

TEKİRDAĞ'da Murat K., bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile başlarından vurarak öldürdü. Tabancayla kendisini de başından vurarak intihara kalkışan Murat K. ağır yaralandı. Murat K.'nin 1 Temmuz'da sosyal medya hesabının profil fotoğrafını tabanca fotoğrafıyla değiştirmesi dikkat çekti.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuğunun annesi Hatice Turan ile geçen yıl mart ayında, henüz belirlenemeyen nedenle ayrıldı. Hatice Turan, kızı Esila'yı da yanına alarak Karacakılavuz Mahallesi'ndeki baba evine geldi. Hatice Turan, sabah saatlerinde mahallede ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başına geldi. Bir süre sonra Murat K. de Turan'ın yanına gelerek tabancayla ateş etti. Hatice Turan başına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, Murat K. yaklaşık 200 metre mesafedeki Turan'ın evine gidip kapıyı çaldı. Murak K., kapıyı açan kızı Esila'ya da tabancayla ateş etti. Başından vurulan Esila da kanlar içinde yere yığılırken, Murat K. kendisini de başından vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Turan ile kızı Esila'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Murat K. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hatice Turan ile kızı Esila'nın cansız bedenleri Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, Turan ailesinin fertlerinin ifadelerine başvurup, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Acı haberi alan Turan'ın yakınları, olayın ardından Murat K.'nin mahalleye geldiği otomobile sopa ve taşlarla vurarak hasar verdi.

TABANCA I

Öte yandan, Murat K.'nin sosyal medya hesabında, 1 Temmuz'da profil fotoğrafını tabanca fotoğrafı ile değiştirmesi dikkat çekti.

-Olayın yaşandığı sokaktan detaylar

-Mahalleden detaylar

-Kadının vurulduğu yer

-Minik kızın vuruluduğu evin kapısı

-Komşulardan detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 3 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 3 Temmuz günü Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan aldığı ev eşyasını Keban'a getiren İnan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kamyonun devrilme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.