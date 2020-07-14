DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Serik'te zeytin bahçesindeki yangın korkuttuANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Serik'te zeytin bahçesindeki yangın korkuttu

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ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Serik ilçesi Orta Mahalle'deki bir zeytin bahçesinde, saat 12.00 sıralarında nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevrede oturan mahalle sakinleri, yangının evlerine ulaşmaması için hortumla alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın alanından detay görüntü

Vatandaşların hortumla yangına müdahalesi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı

Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda define aradığı öne sürülen 2 kişi, dinamit patlatırken uçurumdan yuvarlandı. Kanyonda mahsur kalan 2 yaralının üzerlerinde patlamamış dinamitler olduğu belirlendi. İkilinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, İznik'in Tacir Kanyonu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, define aramak için Bilecik'ten İznik'e geldi. Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti. Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi. Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi. Kanyondan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:58 Kaynak: DHA

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