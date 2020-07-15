DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

VAN GÖLÜ'NDE 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI; SAYI 36'YA YÜKSELDİ

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (3)

SAYI 36'YA YÜKSELDİ

Van Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ve botla Çarpanak Adası kıyısına getirilen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, takne facisasındaki ölü sayısı da 36'ya yükseldi.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN

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Kastamonu'da spor salonu inşaatında platform devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU'da, lisenin inşaat halindeki spor salonunun çelik çatı platformu, montaj sırasında halatın kopması sonucu devrildi. Platform altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin öldü, Mustafa Taşkesen yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İsmailbey Mahallesinde bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 'ne ait inşaat halindeki spor salonunda meydana geldi. Kaba inşaatı tamamlanan 3 katlı spor salonunun çatı paltformunun montajı için çalışma başlatıldı. Tonlarca ağırlığındaki çelik platform, vinçle binaya çıkarıldı. Platformun, vinç yardımıyla çatıya montajı sırasında halat koptu. Platformun devrilerek çökmesi sonucu altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin, olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Taşkesen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD , itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Taşkesen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen işçinin cesedi de itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan indirilip, hastane morguna kaldırıldı. Vali Avni Çakır, iş kazasının meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,

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ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ: BİZİM ZATEN KAHRAMANIMIZDI

Ömer Halisdemir 'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (2)

Soner Halisdemir, şehit ağabeyi Ömer Halisdemir'in mezarına giderek dua etti. Daha sonra açıklama yapan Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişinin ardından milletçe engellendiğini belirtti. Halisdemir, "Ömer Halisdemir, aldığı emirle hain Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmek için hedefe kilitlenmişti. Gerisi onun için önemli değildi. Bizim zaten kardeşimiz, kahramanımızdı. Şimdi tüm milletin kalbinde kahraman olarak yaşıyor. Ömer Halisdemir'in, daha önce hayatını kurtardığı bir kişi tarafından şehit edilmesi bizi üzdüö diye konuştu.

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Ali KADI-Rüşan Anıl ATAR/ NİĞDE

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Bingöl'de, şehitler kabirleri başında anıldı

BİNGÖL'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.

Ziyarette açıklamada bulunan Vali Kadir Ekinci, milletin darbe girişimini bertaraf ettiğini hatırlattı. Vali Ekinci, "FETÖ mensupları milletin silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla yine bu milletin namusuna, milli iradesine gasp etmeye teşebbüs etmiştir. Ama elhamdülillah bu milletin her defasında olduğu gibi dik duruşuyla, cesaretiyle bayrağına, ezanına, milli iradesine duyduğu düşkünlükle, inançla, sevgiyle bu darbe girişimini bertaraf etti. Şükürler olsun, başarılı olamadılar. İnşallah bundan sonra da hiçbir gayret, hiçbir girişim başarılı olmayacaktır. Elbette bu süreçte şehitlerimiz oldu, binlerce gazilerimiz oldu. Ben bugün vesilesiyle onları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize tekrar şifalar diliyorum. Rabbim inşallah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşatmasın" dedi.

Kabir ziyaretinin ardından Vali Ekinci, beraberindekilerle Bingöl Üniversitesi'nde kurulan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisini gezdi.