DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Mersin'e şehit ateşi düştü

VAN'da Artos Dağı 'na çarparak düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki baba evine ulaştı.

15 Temmuz'da saat 18.35'te Van ve Hakkari'de keşif - gözetleme faaliyeti yapmak için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanan EM-809 kuyruk numaralı keşif uçağının saat 22.45'te hem radarı hem de iletişimi kesildi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler saat 03.00 sıralarında Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağın çarparak düştüğünü tespit etti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit oldu. Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi, Anamur ilçesindeki Beyazıt Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı ev ve sokaklar Türk bayrağıyla donatıldı. Şehidin babası Özcan Derya, DNA tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ HABERLERDEN ÖĞRENDİ

Şehit Burak Derya'nın keşif uçuşuna çıkmadan önce ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı ve uçuşta görev alacağını söylediği öğrenildi. Görüşmeden birkaç saat sonra televizyonda keşif uçağı düştüğünü öğrenen baba Özcan Derya'nın oğlunu aradığı ancak cevap alamayınca şehit olduğunu hissettiği kaydedildi. Bekar olduğu öğrenilen 4 yıllık polis memuru Burak Derya'nın yarın düzenlenecek törenin ardından Anamur'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

HABER: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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İKNA ÇABASI SONRASI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK TESLİM OLDU

Mersin'de, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde, terör örgütü safhasında yer alan S. isimli terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. Terör örgütü mensubunun, Şahıs, 13 Temmuz 2020 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne davet edilen ailesiyle buluşturuldu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: MERSİN

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Demokrasi Anıtı açılışına katılan Binali Yıldırım, "O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir"

İZMİR Ege Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Hatıra Korusu'nun açılışı törenle yapıldı. Açılışta konuşan Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, "15 Temmuz günü bayrak inmedi, ezan dinmedi. Bu ülkeyi alt etmek, bu ülkeye kalkışmalarla, darbelerle diz çöktürmek o kadar kolay değil. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir" dedi.

'15 TEMMUZ BİR YÖNÜYLE İHANET, BİR YÖNÜYLE ZAFERDİR'

Konuşmasında Van ve Siirt 'teki şehitlere rahmet dileyen Yıldırım, "Maalesef 7 kahraman polisimiz, 2 özel harekatçı polisimiz olmak üzere 9 şehidimiz var. Şehitlerimize Rabbim'den rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin üzüntülerini paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizden biri de İzmirli. Yarın cenazesini defnedeceğiz. Dün 15 Temmuz gününü, alçak darbe girişiminin kalkışmanın dördüncü yıldönümünü hep beraber andık. 15 Temmuz bir yönüyle ihanet, bir yönüyle de zaferdir. İhanet tarafına gelince, yıllarca bürokraside, askeriyede, emniyette, medyada, yargıda, özel ve kamunun bütün alanlarında sinsi bir şekilde örgütlenmiş devletin imkanlarıyla bir takım yerlere gelmiş, alçak terör örgütü mensuplarının aziz milletimize, güzel ülkemize yaptıkları en büyük ihanetin adıdır" diye konuştu.

'ÇÜNKÜ ÇAĞRI LİDERDEN GELDİ'

15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatan Yıldırım, "15 Temmuz gecesi saat 22.00'de biz 'Bu bir kalkışmadır' dedik. Bunlar, asker üniforması giymiş terör gruplarıydı, hainlerdi. Bunlarla vatanını, milletini, bayrağını seven askerlerimizi, polislerimizi karıştırmamak gerekir. İlerleyen saatlerde de bunu hep beraber gördük. Cumhurbaşkanımın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimizin meseleye sahip çıkmasıyla beraber o gece alçaklara dünyayı dar ettik. Hain kalkışma millettin zaferiyle gün ışığında son buldu. Bayrağını alan meydanlara indi. Niye indi? Çünkü çağrı liderden geldi. Millet liderine güvendi. Hükümetine güvendi" diye konuştu.

'GENÇLER APOLİTİKTİR TEZİ ÇÜRÜDÜ'

Gençlerin de o gece meydanlarda olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yıllarca, gençler apolitiktir, ülke meselelerine ilgisizdir tezi o gece çöktü. O gece farklı düşünce, farklı siyasi görüş yoktu. O gece sadece vatan sevgisi vardı. Bağımsızlık, bayrak sevgisi vardı. Herkes bir oldu, beraber oldu. Zaman zaman bu darbe dolayısıyla kurumlarımıza insafsız saldırılar da oldu. Hainler içimizde olabilir ama vatanseverlerimiz daha fazla vardır. Bunu da 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük. Tamamen emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar akılları sıra milletin egemenliğine, milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı ortadan kaldırarak hak etmedikleri bir iktidarı ele geçireceklerini zannettiler."

'O KARANLIK GECENİN HATIRDA KALMASI İÇİN'

Ege Üniversitesi'nde açılışı gerçekleştirilen anıtın oldukça önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bugün bir araya gelmemizin sebebi 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemize birbirinden değerli bilim insanları yetiştiren Ege Üniversitemiz'in 15 Temmuz'u yaşatmak, 15 Temmuz'u gelecek kuşaklara aktarmak üzere yaptığı bu anıtın açılışını yapmaktır. Bunu çok anlamlı buluyorum. İnsan hafızası unutur. Unutmamak için, bir daha kötü tecrübeleri yaşamamak için, o karanlık gecenin hatırda kalması için, şehitlerimizin hatıralarının canlı tutulması için böyle bir anıt ve hatıra korusu yapılmasını önemsiyorum" diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

'TÜRKİYE SALGINDA EN İYİ SINAVI VERMİŞ ÜLKELERİN BAŞINDADIR'

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına da değinen Yıldırım, "2020'ye büyük umutlarla girdik ancak ne yazık ki doğal afetler depremler derken mart ayından itibaren dünyayı kasıp kavuran bir salgınla yüzleşmek zorunda kaldık. Halen bu salgın devam ediyor, Ne zaman biteceği konusunda da kesin bir tarih yok. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye bu salgında en iyi sınavı vermiş ülkelerin başında olmuştur. Hiç bir ülke yok ki bu salgından yönetim olarak iktidar olarak güçlenerek çıksın. Tek istisnası Türkiye'dir. Sebebi son 18 yılda sağlık alt yapısına yapılan yatırımdır. Üç ay boyunca normal hayatın dışına çıkıldı ama hayatın akışında büyük bir değişiklik yaşanmadı. 18 yılda iletişim alt yapısını da Türkiye'nin her tarafında güçlü bir şekilde kurduk. İnternetin etkin kullanımıyla hem eğitim hem sağlık hem de diğer bütün alanlarda bulunduğumuz yerden ayrılmadan işlerimizi yapma imkanına sahip olduk. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor" dedi.

'DÜNYA TARİHİNDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAYIN GENÇLERE HATIRLATILMASI LAZIM'

Yıldırım'ın ardından konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da 15 Temmuz gecesi halkın iradesi hiçe sayılıp, milli birlik ve beraberliğe kastedildiğine dikkat çekip, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde sokakları, caddeleri, köprüleri doldurularak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi ve 15 Temmuz Hatıra Korusu'na fidan dikilip, can suyu verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anıt açılışından görüntüler

-Törenden görüntüler

-Hatıra korusundan görüntü

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Koranavirüse karşı mahallenin girişine 'Korona bu mahalleye girme pişman olursun' yazısı astı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Muhammet Aydemir, dışarıdan gelenleri uyarmak için mahallenin girişine, "Korona bu mahalleye girme pişman olursun" yazısı astı.

Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Aydemir koronavirüs sürecinde mahalleye gelenlerin tedbir alması için mahallenin girişine "Korona bu mahalleye girme pişman olursun" yazılı tahtayı astı. Dışarıdan gelen misafirlerin tedbirli olması için yazıyı astığını belirten Muhammet Aydemir, "Bu yazıyı buraya yazmamım sebebi dışarıdan gelen misafirlerin bu yazıyı görüp tedbirli olmaları" dedi.

Birlik Mahallesi Muhtarı Fazıl Boğaz, "Muhammet Aydemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Köyümüzde koronavirüs konusundaki hassasiyeti dikkate alınır konumda. Bugüne kadar mahalle halkında vaka yaşanmadı. Sadece dışarıdan bir iki vaka söz konusu oldu. Biz mahalle halkı olarak bu konuda tedbirli olmaktayız, zaten her şey halkın kendi elinde. Virüsün bulaşıp bulaşmaması bizlerin elinde olan bir şey. İnşallah bundan sonra da bu tür bir sıkıntı yaşamayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Koronavirüs yazısı detay

Muhammet Aydemir röp.

Muhtar Fazıl Boğaz röp.

Detay

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Mersin'de minibüs hattı gerginliği

MERSİN'de minibüs hatlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiğini iddia eden bir grup esnaf, belediye binası önünde eylem yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısına girmek isteyen esnafa polis müdahale etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de 140 minibüsle faaliyette olan S.S. 12 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi için 5 yeni güzergah belirledi. Minibüsler belirlenen güzergah doğrultusunda 7 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başladı. Ancak 1 hafta sonra açılan güzergahın iptal edildiği iddia edilince minibüs şoförleri tepki gösterdi.

Bugün düzenlenecek olan UKOME toplantısı için kente gelen minibüs esnafı büyükşehir belediyesine tepki gösterdi. Toplantının yapıldığı Kongre ve Sergi Sarayı önünde bir araya gelen minibüs esnafı içeri girmek isteyince arbede çıktı. Grubu durdurmak isteyen polis ekipleri biber gazı kullandı. İçeri giremeyen grup, büyükşehir belediyesi binası önüne doğru yöneldi. Burada da polis barikatı ile karşılaşan grup oturma eylemi yaparak beklemeye başladı. Grubun bekleyişi sürerken, esnaf odaları temsilcileri ve kooperatif yönetim, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüşmek için randevu talep etti. Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, esnafın kazanılmış haklarının geri verilmesi gerektiğini söyledi. Grubun belediye önündeki gergin bekleyişi devam ediyor.