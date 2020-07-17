DHA YURT BÜLTENİ -9 - Son Dakika

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Şehit Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, toprağa verildi VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, toprağa verildi

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VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın cenazesi, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi 1'nci Barutluk Sokak'taki amcası Aydoğan'ın evinin önünde alınan helalliğin ardından Mihraplı Camii'ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, şehidin annesi Mediha ile ağabeyleri Emre ve Emrah Aydoğan'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Öğle namazanın ardından kılınan cenaze namazının ardından şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğdu'nun cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hamitler Şehitliği'ne götürülen şehit Aydoğdu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aydoğan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:53 Kaynak: DHA

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