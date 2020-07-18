DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-9

Kütahya'da, Jandarma Karakolu'na pompalı tüfekle ateş açıldı (2)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı önünde pompalı tüfekle binaya ateş ettikten sonra kaçtı.

Kütahya'da, Jandarma Karakolu'na pompalı tüfekle ateş açıldı (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Dini nikahlı hamile eşini döven vicdansıza polis ekipleri "Dur" dedi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı önünde pompalı tüfekle binaya ateş ettikten sonra kaçtı. Karakolda yaralanan olmazken, polis ve jandarma ekipleri il genelinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komanlığı önüne gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, otomobilden indikten sonra elindeki pompalı tüfekle İlçe Jandarma Komutanlığı binasına doğru 2 el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yaralanan olmazken, şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma Komutanlığı'nın bulunduğu cadde trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekiplerince olayla ilgili araştırma yaptı. Ayrıca ilçe giriş-çıkışları da şüphelinin yakalanması için uygulama noktaları kuruldu.

ŞÜPHELİ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Şüphelinin Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde binaya pompalı tüfekle ateş etmesi çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde elinde pompalı tüfekle caddeye gelen şüphelinin Jandarma binasına doğru ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

Tavşanlı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:33 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 13:22 İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı 12:04 Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi 11:27 Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 11:16 Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı 10:48 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 10:23 Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
13:31
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
13:22
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
12:44
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
12:36
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
12:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 16:00:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]