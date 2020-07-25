DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-9

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

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Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

*- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Fatih Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Niyazi Karabulut (78) idaresindeki 07 CZJ 70 plakalı otomobille Ayşe Korucu'nun (35) kullandığı 07 ANK 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Niyazi Karabulut araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri Niyazi Karabulut'u sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Karabulut, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------- Araç içinde sıkışan sürücüAraç içinde çıkartılışı112 acil ekibin müdahalesiAmbulansa yüklenmesiGenel detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,(Antalya)

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Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretime ihtiyacımız var(2)'FATİH'İN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde  'Söz SizdeTarım Orman Buluşmaları' programı kapsamında, "Trakya Şimdi Söz Sizde' programında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, burada 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne değindi. Pakdemirli, "Bizim için çok özel bir gün. Bizim de evlatlarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şey var. Bakın, 18 yıl yaptığımız icraatlar bir başka, Ayasofya'nın ibadete açılması çok önemli. Çünkü Fatih'in bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Biz sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte o vasiyeti yerine getirdik. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir olay. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

'ÇİFTÇİMİZE HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLADIK'

Bakan Pakdemirli, illeri ziyaret sorunları birebir dinlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Her ilimizin kendine göre problemi var. Bizler de ziyaret ederek, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tabi ki pandemi dönemiyle gidemedik. Şimdi normalleşmeyle birlikte çıktık. Burada da herkes kurallara uyuyor, maske takıyor. Sizleri tebrik ediyorum. Türkiye'de bir problem yaşadık. Bakanlık olarak çok hazırlıklıydık. Çiftçimizin moralini en yüksek şekilde tutacak şekilde çalışmalar yaptık. Eve kapatılmasına mani olmayı sağladık. Her ne olursa olsun, kırsal alanda hastalık riski çok düşük, bizler de çiftçilerimize böyle imkan sağladık. Muhalefet partisi milletvekillerimize bakıyorum. 'Çiftçimiz bitti, üretim bitti, şu bitti, bu bitti.' Şimdi rakamlarla bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Bir eleştiri varsa bu işin içinde rakam olması lazım. İki yılda üretim yüzde 45 arttı. Sadece geçen yılla bu yıl arasındaki fark yüzde 26. Biz çok özel bir şey yaptık mı? Sadece size doğru motivasyon ve doğru çalışma gerçekleştirdik. Çiftçimizin moralini bozmaya gerek yok. Üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.  Döviz fiyatları çok arttı ve girdi fiyatlarımız çok arttı. Ben burada Bakanlığın kalın duvarları arasında kalabilirdim. Ama ben ne yaptım? Dışarı çıktım. Üreticiye en uygun fiyattan alım yapacağız. Hasattan önce fiyatları açıklayacağız ve sizleri memnun edeceğiz. 2019 yılında üreticimizin zarar ediyorum dediği ürün bırakmadık. Çaydan tutun da pancardan kuru üzüme, ete her konuda üretici dostu politika izlemeye devam edeceğiz dedik, sözümüzü tuttuk. Üretici lehine her türlü inisiyatifi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL SÖZLEŞMELİ TARIMI ÇIKARTACAĞIZ'

Sözleşmeli tarımı anlatan Pakdemirli. "Sözleşmeli tarım. Nedir sözleşmeli tarım? Sözleşmeli tarım üreticiyi ve sanayiciyi koruyan bir şey. Önümüzdeki yılda bunu çıkartacağız. Türkiye genelinde birçok üründe sözleşmeli tarım var. Sistem işliyor. Fakat her üründe işliyor mu? Birçok üründe işlemiyor. Sözleşmeli tarımı işler hale getirmek için dijital platform oluşturacağız. Nasıl telefondan ürünlere bakıyorsunuz, burada da inceleyebileceksiniz. Bu platform kimseyi dışlamıyor. Mevlana gibi herkese 'gel' diyor. Üreticiye sorsam, 'ben bunu istediğim fiyata satamıyorum', tüketiciyi sorsam, 'istediğim fiyata alamıyorum' diyor. İşte üreticiyle, tüketiciyi bir araya getirecek bir sistem. Eğer sizler dijital tarımı kullanırsanız, burası derinleşirse ürünlerinizi pazara çıkartabilirsiniz. Bu platformu kullanın. Bunu kullanalım birkaç senede önemli bir mesafe kat etmiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda yağlık ayçiçeği desteğini de 40 kuruştan 50 kuruşa çıkardıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Pakdemir'linin kültür merkezine gelişi-Toplantıya katılanlar-İstiklal Marşı, saygı duruşu-Bakan Pakdemirli'nin slayt eşliğinde konuşması-Konuşmadan detaylar-Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKIRDAG,

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Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş sulama kanalında serinledi

ADANA'da, termometreler 43 dereceyi gösterirken, bazı kişiler canlarını hiçe sayarak sulama kanalında serinliyor. Kanalda yüzen Abdullah Kılıç (42), baygınlık geçirme numarası yaparak, "Hava çok sıcak, bunaltıcı havalar var. Aman çocuklar dikkat edin, kalbim duracakö dedi.

Adana'da bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, serinlemenin yollarını arayan bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlara sığınırken, bazı çocuklar ve gençler ise tehlikelere aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü. Gençlerin, her yıl onlarca kişinin boğulduğu sulama kanallarına atlarken yaptığı akrobatik hareketler dikkat çekti. Başka bir vatandaş ise sıcaktan bunalan köpeğini serinlemesi için sulama kanalına soktu.

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Sulama kanalında yüzen Abdullah Kılıç (42), bayılma numarası yaparak, "Hava çok sıcak, bunaltıcı havalar var. Aman çocuklar dikkat edin, kalbim duracak. Adana yanıyor. Kanala girip yüzüyorum, ne yapayımö diye konuştu.

AKINTILI SUDA KİMSE BOĞULMAZ

Kanalda yüzen gençlerden Hakan Ormanoğlu (13) ise, "Hava çok sıcak. Serinlemek için kanala gelerek yüzüyoruz. Durgun su daha tehlikelidir ama burada akıntı var. Akıntılı suda kimse boğulmaz. Ben daha önce boğulma tehlikesi geçirmedim. Çok kişiyi de kurtardımö dedi.

Serinlemek için dinlenme parkına gelen Zeki Yaman da Adana'da havanın çok sıcak olduğunu belirterek, yüksek nem nedeniyle gölgede bile sıcakladıklarını, nefes alamadıklarını söyledi.

Korkuteli, Antalya, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika
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